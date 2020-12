Bargeld erbeutet

Hördt (ots) – In der Probsteistraße in Hördt ereignete sich am Mittwoch 23.12.2020 ein außergewöhnlicher Diebstahl. Eine 63-jährige Frau stieg gegen 8 Uhr in ihr Fahrzeug und startete gerade den Motor, als ein bislang unbekannter Täter die hintere Autotür öffnete. Er entnahm einen auf dem Rücksitz stehenden Einkaufskorb, in dem sich Bargeld befand. Der Täter flüchtete zunächst zu Fuß und setzte die Flucht dann kurz später mit einem dunklen PKW fort. Trotz einer groß angelegten Fahndung fehlt von dem Täter bislang jede Spur.

Wer kann Hinweise zu der Tat oder dem geflüchteten Fahrzeug geben? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

17-jährige macht erste Fahrübungen

Germersheim (ots) – Montagabend 21.12.2020 wollte ein junger Mann seiner Freundin eine Freude bereiten und fuhr daher mit ihr auf einen öffentlich zugänglichen Parkplatz in Germersheim. Dort setzte sie sich auf den Fahrersitz des Autos und führte erste Fahrübungen durch.

Ein Zeuge konnte die inoffizielle “Fahrstunde” beobachten und verständigte die Polizei. Der selbst ernannte Fahrlehrer ahnte dabei jedoch nicht, dass nicht nur die Fahrerin eine Strafanzeige erwartet, sondern dass auch er sich wegen “Zulassen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis” strafbar gemacht hat.

Alkoholisiert am Steuer

Lustadt (ots) – Ein 29-jähriger Autofahrer wurde Dienstagabend 22.12.2020 auf dem sogenannten “Handkeesplatz” in Lustadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Germersheimer Polizisten bemerkten schnell, dass der Fahrer deutlich nach Alkohol roch. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,0 Promille. Seine Weiterfahrt war somit beendet. Auf ihn kommt ein Bußgeld von mind. 500 Euro zu. Auch den Führerschein muss er für einen Monat abgeben.

40 km/h zu schnell

Germersheim (ots) – Am Dienstagmittag 22.12.2020 führte die Polizei eine Lasermessung in der Sondernheimer Straße durch. Einem Autofahrer wurde dies zum Verhängnis. Bei erlaubten 70 wurde er nämlich mit 110 km/h gemessen. Ihn erwartet neben einem empfindlichen Bußgeld auch ein Fahrverbot.