Einbruch in Ausschanklaube

Otterstadt (ots) – Zwei unbekannte Täter verschafften sich am Dienstag 22.12.2020 gegen 15:30 Uhr unberechtigten Zugang zu einer Ausschanklaube auf dem Grundstück eines Fußballvereins in der Speyerer Straße. Hier entwendeten sie Getränke in bislang unbekannter Anzahl und beschädigten beim Betreten der Laube eine im Thekenbereich angebrachte Plexiglasscheibe. Der Vorfall konnte von drei Kindern aus der Ferne beobachtet werden.

Einer der Täter soll dabei ein älteres Fahrrad mitgeführt haben. Die andere Person soll schwarz gelockte Haare gehabt haben und mit grauer Jacke bekleidet gewesen sein.

Die beiden Tatverdächtigen konnten im Nahbereich nicht mehr von der Polizei angetroffen werden. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat möglicherweise ebenfalls beobachtet haben und weitere Hinweise zu den Tätern geben können (Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).

In Geräteschuppen des Radfahrvereins eingebrochen

Dudenhofen (ots) – 21.12.-22.12.2020, 13-16:30 Uhr – Von Montag auf Dienstag wurde auf dem Vereinsgelände des Radfahrvereins Dudenhofen in der Iggelheimer Straße ein Geräteschuppen aufgebrochen. Nach jetzigem Ermittlungsstand wurde aus diesem nichts entwendet. Der durch den Einbruch entstandene Schaden dürfte bei ca. 100 EUR liegen.

Die Polizei sucht Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen im Bereich des Vereinsgeländes aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Geschädigtes Fahrzeug nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bobenheim-Roxheim (ots) – Eine 63-jährige Fahrerin eines Ford C-Max befuhr am Montag 21.12.2020 gegen 14:00 Uhr die Frankenthaler Straße in Bobenheim-Roxheim und touchierte offenbar in der Frankenthaler Straße den Außenspiegel eines geparkten Pkw. Als die Unfallverursacherin auf dem Parkplatz eines Supermarktes geparkt hatte, machte sie eine unbeteiligte Zeugin auf den Unfall aufmerksam. Das geschädigte Fahrzeug konnte allerdings nicht mehr festgestellt werden.

Zu dem Fahrzeug gibt es keine Anhaltspunkte, außer dass ein Außenspiegel möglicherweise beschädigt ist. Zeugen oder der Fahrer des gesuchten Fahrzeuges können sich bei der Polizei Frankenthal unter 06233-313 0 melden.