Bretten-Oberderdingen – Folgemeldung mit Zeugenaufruf zu: Familien mit Kindern auf Feldweg gefährdet

Bretten-Oberderdingen (ots) – Aufgrund gegensätzlicher Darstellungen im Zuge

einer mutmaßlichen Straßenverkehrsgefährdung, die sich am Freitag, dem 18.

Dezember, kurz nach 18 Uhr auf dem sogenannten Lichterpfad in Richtung der

Landesstraße 1103 bei Oberderdingen zugetragen haben soll, sucht das

Polizeirevier Bretten nach weiteren Zeugen.

Wie am Montag berichtet, soll nach Angaben zweier Familien, die dort mit ihren

Kindern unterwegs waren, ein 38-jähriger Pkw-Fahrer zunächst eine Personengruppe

von Spaziergängern passiert haben und anschließend auf zwei Familien mit Kindern

in gefährdender Weise zugefahren sein.

Der beschuldigte Mann stellt den Sachverhalt anders dar, wobei der 38-Jährige

auch Gegenanzeige erstattet hat, unter anderem wegen Nötigung, Bedrohung und

Sachbeschädigung. Durch Schläge der Passanten gegen sein Auto seien zudem an der

Karosserie Kratzer mit einem Schaden von mehreren Hundert Euro entstanden.

Zur Klärung des genauen Geschehensablaufs richtet sich der Zeugenaufruf der

Polizei insbesondere an die bisher nicht identifizierte Personengruppe, an der

das Auto zunächst vorbeifuhr. Dahingehende Zeugenmeldungen nimmt das

Polizeirevier Bretten unter 07252 50460 entgegen.

Ettlingen – Nach Unfall abgehauen

Karlsruhe (ots) – Bereits im Zeitraum von Montag, 19.45 Uhr, bis Dienstag, 18.30

Uhr, wurde in der Pforzheimer Straße der ordnungsgemäß geparkte Pkw der

Geschädigten beschädigt. Sie hatte ihr Fahrzeug, einen Renault Clio, am Montag

um 19.45 Uhr in der Pforzheimer Straße in Höhe der Hausnummer 172 abgestellt.

Als sie am Dienstag gegen 18.30 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie

fest, dass dieses im Bereich des hinteren linken Stoßfängers beschädigt war. Ein

bislang unbekannter Fahrzeugführer hat, vermutlich beim Aus- oder Einparken, ihr

Fahrzeug gestreift. Bislang hat sich niemand gemeldet, der den Unfall verursacht

hat.

Hinweise zum unbekannten Fahrzeugführer oder dem Fahrzeug nimmt das

Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer 07243/32000 entgegen.

Karlsruhe – Unfall unter Alkoholeinfluss

Karlsruhe (ots) – Am Dienstag, gegen 19.15 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung

Starckstraße / Honsellstraße ein Verkehrsunfall, wobei der Unfallverursacher

flüchtete. Er konnte aber noch in unmittelbarer Nähe festgenommen werden.

Der 28-jährige Mann befuhr mit seinem Pkw die Honsellstraße und wollte nach

links in die Starckstraße abbiegen. Weil er hierbei wohl zu stark beschleunigte,

schoss sein Fahrzeug die Böschung hinauf und verursachte Beschädigungen im

dortigen Grünstreifen. Der Mann stieg kurz aus und fuhr dann weiter. Grund für

diese Weiterfahrt war vermutlich seine Alkoholisierung. Ein Atemalkoholtest

ergab einen Wert von ungefähr 1,2 Promille.

Dem 28-Jährigen wurde auf dem Polizeirevier Blut abgenommen, sein Führerschein

wurde einbehalten. Er wird wegen Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss

angezeig

Karlsruhe – Einbrecher scheitert an Gartenhaustür

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Täter versuchte am vergangenen

Wochenende in einen Lagerraum einer Gartenhütte einzudringen.

Der Eindringling gelangte über das Gartengrundstück im Kleingartengelände

„Binsenschlauch“ an den Lagerraum der Hütte. Hier versuchte er mit roher Gewalt

und einem bislang unbekannten Werkzeug die Tür zu öffnen. Als er mit seinem

Vorhaben scheiterte, verließ er das Grundstück. Der hierbei angerichtete

Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt.

Zeugen die im Bereich der Kleingartenanlage verdächtige Beobachtungen gemachten

haben werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721 666

3611 in Verbindung zu setzten.

Karlsruhe – Keller aufgebrochen

Karlsruhe (ots) – Am Mittwoch, gegen 03.50 Uhr, stellte ein Hausbewohner fest,

dass Kellerräume aufgebrochen worden waren. Sämtliche Kellertüren des

Mehrfamilienhauses in der Marienstraße waren angelehnt, ein Täter konnte nicht

angetroffen werden.

Bei den Türen handelt es sich um Feuerschutz- beziehungsweise Stahltüren, die

mittels eines unbekannten Werkzeugs aufgebrochen worden waren. Der bislang

unbekannte Täter war wohl über den Notausstieg in den Keller gelangt.

Was genau entwendet wurde bedarf weiterer Ermittlungen.

Karlsruhe – Rollerfahrer stürzt Alleinbeteiligt – Polizei sucht dringend Unfallzeugen

Karlsruhe (ots) – Leichte Verletzungen zog sich ein 72 Jahre alter Rollerfahrer

zu, als er am Montagnachmittag mit seinem Gefährt aus bislang unbekannter

Ursache auf der Durmersheimer Straße stürzte.

Der 72-Jährige war kurz nach 15:30 Uhr mit seinem auffallend beklebten

Elektroroller auf der Durmersheimer Straße unterwegs. Aus noch ungeklärter

Ursache kam er mit seinem Fahrzeug zu Fall, prallte mit der linken Seite auf die

Fahrbahn und war für einen Moment bewusstlos. Durch das Unfallgeräusch

aufmerksam gewordene Passanten eilten dem 72-Jährigen zu Hilfe. Über den

Unfallhergang konnten sie jedoch keine Angaben machen.

Aufgefallen war im Zusammenhang mit dem Sturz des Rollerfahrers ein weißer SUV,

Marke unbekannt, mit Rastatter Kennzeichen, welcher in der Nähe der Unfallstelle

rechts angehalten hatte. Dessen Fahrer war zügig ausgestiegen und hatte nach dem

gestürzten Rollerfahrer geschaut. Er war jedoch ebenso zügig wieder eingestiegen

und in Richtung Rheinstetten weggefahren. Ein solches Fahrzeug, wobei das

Kennzeichen hier nicht erkannt worden war, war auch im Bereich der

Grundstücksausfahrt, wo sich der Verkehrsunfall ereignet hatte, gesehen worden.

Ob dieses Fahrzeug am Verkehrsunfall beteiligt war, konnte bisher nicht

ermittelt werden. Das Polizeirevier Karlsruhe-West ist nun auf der Suche nach

dem Fahrer-/in des weißen SUV oder weiteren Unfallzeugen. Sie werden gebeten

sich unter der Telefonnummer 0721/666 3611 zu melden.