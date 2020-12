Mannheim / Heidelberg / Rhein-Neckar-Kreis: Warnung vor neuer WhatsApp-Masche

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Derzeit erreichen die Polizei

vermehrt Strafanzeigen und Anrufe aufgrund einer neuen Masche, die über den

Messenger-Dienst WhatsApp abgewickelt wird. Dabei erhalten die Geschädigten eine

Nachricht auf WhatsApp, meist von der besten Freundin, dem Partner oder einem

Familienmitglied, und werden gebeten, einen 6-stelligen Code weiter zu leiten.

Diese Nachricht wird aber tatsächlich vom Täter versendet, der Zugriff auf den

Absender-Account hat.

Eine solche Nachricht lautet beispielsweise so: „Hallo, sorry, ich habe dir

versehentlich einen 6-stelligen Code per SMS geschickt. Kannst du ihn mir bitte

weitergeben? Es eilt.“

Wenn der Code von den Geschädigten tatsächlich weitergeleitet wird, erlangt der

Täter Zugriff auf den WhatsApp-Account der Geschädigten und kann damit bei deren

WhatsApp-Kontakten die Masche fortführen. Die Geschädigten selbst haben dann

keinen Zugriff mehr auf ihren WhatsApp-Account. Was die Täter mit dem Zugriff

auf fremde WhatsApp-Accounts bezwecken, bedarf noch weiterer Ermittlungen.

Die FAQ-Seite von WhatsApp.com bietet unter der Rubrik „Gestohlene Accounts“

Informationen darüber, wie man den Zugang zum eigenen Account wiedererlangen

kann. Dort findet man auch Tipps, wie man sich vor solchen und ähnlichen

Mfaschen schützen kann.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass Codes, Online-Banking-TANs oder

ähnliches niemals weitergeleitet oder an fremde Personen oder Handynummern

versendet werden sollten. Auch bei versendeten Links sollte man immer wachsam

sein und gegebenenfalls beim Absender telefonisch nachfragen, ob die Nachricht

tatsächlich von diesem beabsichtigt war.

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Feuerwerksverkaufsverbot seit 22. Dezember; Polizei überprüft bereits vor Weihnachten die Einhaltung des Verbots im Rahmen der Corona-Kontrollen

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Seit dem 22. Dezember 2020 ist es

deutschlandweit untersagt, Silvesterfeuerwerk zu verkaufen. Dies betrifft Böller

und Raketen, die in der Regel ab dem 29. Dezember eines jeden Jahres in den

Geschäften erhältlich sind.

Im Rahmen der täglichen Einsatzmaßnahmen im Zusammenhang mit der Einhaltung der

Ausgangsbeschränkungen, der Abstandsregeln und des Tragens des

Mund-Nasen-Schutzes, werden ab sofort auch Einzelhandelsgeschäfte und sonstige

potentielle Verkaufsstellen hinsichtlich des Feuerwerksverkaufsverbots

überprüft, die in den vergangenen Jahren Böller und Raketen zum Verkauf

angeboten hatten, auch wenn dies „nur“ im Randsortiment war.

Gemeinsam mit den Kommunalen Ordnungsdiensten der Städte und Gemeinden im

Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mannheim wird die Einhaltung dieser

Regelung, die bis zum 31. Dezember 2020 Gültigkeit besitzt, bereits vor

Heiligabend, in Abstimmung mit den örtlichen Entscheidungsträgern gezielt

überprüft.

Mannheims Erster Bürgermeister und Sicherheitsdezernent Christian Specht

erläutert: „In den vergangenen Jahren kam es in der Silvesternacht immer wieder

zu teils schweren Verletzungen beim Abbrennen von Feuerwerkskörpern, weshalb

Menschen verstärkt die Rettungskräfte alarmierten oder Ambulanzen aufsuchten.

Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Lage in diesem Jahr ohnehin enorm

angespannt, sowohl unsere Kliniken als auch das dortige medizinische Personal

befinden sich am Rande der Kapazitäts- und Belastungsgrenze. Durch das

Verkaufsverbot von Silvesterböllern und Raketen soll ein zusätzlicher Ansturm in

der Silvesternacht vermeiden und unsere Krankenhäuser und Notfallambulanzen vor

Überlastung geschützt werden. Gleichzeitig geht es auch darum, Ansammlungen in

der Silvesternacht zu verhindern, die das Pandemiegeschehen weitertreiben

könnten.“

Polizeipräsident Andreas Stenger ergänzt hierzu: „Wegen der Corona-Lage müssen

wir alles dafür tun, um Menschenansammlungen zu vermeiden. Silvesterböller und

Raketen, die sonst in den Tagen vor dem Jahreswechsel im Handel erhältlich sind,

dürfen dieses Jahr nicht verkauft werden. Dieses seit dem 22. Dezember

deutschlandweit geltende Verkaufsverbot für pyrotechnische Gegenstände werden

meine Kolleginnen und Kollegen schon ab heute, einen Tag vor Heiligabend, im

Rahmen unserer Kontrollmaßnahmen gezielt überwachen.“

Mannheim-Schönau: Randalierer wird handgreiflich gegenüber Polizeibeamten

Mannheim-Schönau (ots) – Am Dienstagnachmittag wurde im Stadtteil Schönau ein

29-jähriger Randalierer handgreiflich gegenüber Polizeibeamten. Eine

Polizeistreife wurde gegen 15.15 Uhr in ein Anwesen im Sensburger Weg gerufen,

da dort der 19-jährige Mann randalierte und sich dabei eine Kopfplatzwunde

zugezogen hatte. Während der Sachverhaltsaufklärung vor Ort ging der 19-Jährige

unvermittelt mit erhobenen Fäusten auf einen Polizeibeamten los. Dieser konnte

den Angriff jedoch abwehren und den Mann überwältigen. Er wurde zunächst am

Streifenwagen fixiert. Dabei schlug er mehrfach mit dem Kopf auf die Motorhaube

des Fahrzeugs und beschädigte dieses. Zudem beleidigte der Mann die Beamten mit

unflätigen Worten. Er wurde anschließend zum Polizeirevier Mannheim-Sandhofen

gebracht, wo er in der Arrestzelle untergebracht wurde. In der Zelle schlug er

mehrfach mit dem Kopf gegen die Wand, weshalb er von den Beamten am Boden

festgehalten werden musste. Nach Untersuchung durch Rettungskräfte wurde er zur

medizinischen Versorgung unter Polizeibegleitung in ein Krankenhaus gebracht,

von wo er nach ärztlicher Versorgung und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen

wieder auf freien Fuß entlassen wurde. Gegen den 29-Jährigen wird nun wegen

tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Beleidigung ermittelt.

Mannheim-Neckarstadt: Unfallflucht mit erheblichem Sachschaden – Verursacher rasch ermittelt.

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Einen Verkehrsunfall verursachte am Mittwochabend

ein zunächst unbekannter Lastwagen-Fahrer im Stadtteil Neckarstadt einen

Verkehrsunfall, bei dem erheblicher Sachschaden entstand. Ein Zeuge beobachtete

gegen 23.30 Uhr einen Lastwagen, der die Melchiorstraße in Richtung

Carl-Benz-Straße befuhr. Beim Linksabbiegen in die Carl-Benz-Straße in Richtung

Max-Joseph-Straße blieb er an einem Nissan, dessen Heck leicht auf die Fahrbahn

ragte, hängen und verursachte dabei Sachschaden in Höhe von mindestens 10.000

Euro. Anschließend fuhr er einfach weiter. Der Zeuge verständigte umgehend die

Polizei.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte bei einer Überprüfung des

Neuen Meßplatzes das unfallbeschädigte Fahrzeug aufgefunden und der Fahrer

angetroffen werden. Gegen diesen wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Mannheim-Neckarstadt: Randalierer beleidigt Polizeibeamte

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Ein 29-jähriger Randalierer beleidigte am

Dienstagnachmittag im Stadtteil Neckarstadt mehrere Polizeibeamte. Der Mann

suchte wegen eines Anliegens kurz vor 17 Uhr das Polizeirevier

Mannheim-Neckarstadt auf. Als er anschließend das Dienstgebäude wieder verließ,

beleidigte er einen anwesenden Polizeibeamten mit Ausdrücken der Gossensprache.

Auf dem Gehweg der Waldhofstraße setzte er sein Beleidigungen durch ein

geöffnetes Fenster fort. Von hier setzte er seinen Weg mit einem e-Scooter in

Richtung Alter Meßplatz fort und weitete seine Beleidigungen auf die Beamten des

Polizeireviers im Gesamten aus. Dies wurde auch durch Passanten registriert. Der

Mann wurde schließlich angehalten, vorläufig festgenommen und zum Revier

zurückgebracht. Hierbei zeigte er sich aggressiv und nahm eine drohende

Körperhaltung gegenüber den Beamten ein. Er wurde zunächst in einer Arrestzelle

untergebracht. Dort trat und schlug er fortlaufend gegen die Zellentür und

grölte dabei unablässig beleidigende Worte gegen die anwesenden Polizeibeamten.

Ein bei dem 29-Jährigen durchgeführter Alkoholtest verlief ohne Befund, ein

Drogentest reagierte positiv auf Cannabis und Kokain. Ihm wurde daraufhin eine

Blutprobe entnommen.

Der Mann wurde, nachdem er sich wieder beruhigt hatte, wieder auf freien Fuß

entlassen. Gegen ihn wird nun wegen Beleidigung und Verkehrsteilnahme unter

Drogeneinflusses ermittelt.

Mannheim-Waldhof: Dachstuhlbrand – Brand gelöscht

Mannheim (ots) – Kurz nach 10 Uhr am Mittwochvormittag alarmierten Zeugen

Feuerwehr und Rettungsdienst, nachdem der Dachstuhl eines Hauses in der Hanauer

Straße in Brand geriet. Der Einsatzort wurde von Beamten des Polizeireviers

Käfertal abgesperrt. Die knapp 30 Feuerwehrleute der Berufsfeuerwehr Mannheim

brachten die Flammen schnell unter Kontrolle und löschten den Brand ab. Nach

ersten Erkenntnissen ist das Haus derzeit wegen Arbeiten hieran unbewohnt.

Verletzt wurde durch den Brand niemand. Die Brandermittler des Polizeiposten

Mannheim-Schönau haben die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache

aufgenommen. Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden.

Mannheim-Lindenhof: Zwei Personen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Mannheim-Lindenhof (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag im

Stadtteil Lindenhof wurden zwei Personen leicht verletzt. Eine 37-jährige Frau

war kurz vor 18 Uhr mit ihrem BMW auf der Speyerer Straße in Richtung Neckarauer

Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Meeräckerstraße missachtete sie das

Rotlicht der Ampel und stieß mit einem 55-Jährigen Ford-Mustang-Fahrer zusammen,

der auf der Meeräckerstraße in Richtung Innenstadt unterwegs war. Die Fahrerin

des BMW und deren 44-jährige Beifahrerin erlitten durch den Zusammenstoß leichte

Verletzungen und wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die beiden Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden

mussten. Der Sachschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme war die Meeräckerstraße vorübergehend halbseitig

gesperrt. Es ergaben sich hierdurch jedoch keine nennenswerten

Verkehrsbeeinträchtigungen.