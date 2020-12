Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Auf dem Heimweg ausgeraubt – Polizei sucht Zeugen

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bereits am Montagabend wurde in

Schwetzingen eine 72-jährige Frau von zwei unbekannten Männern überfallen. Die

Seniorin war gegen 18.30 Uhr in der Carl-Theodor-Straße zu Fuß in Richtung

Gustav-Hummel-Straße unterwegs. An der Ecke zur Gustav-Hummel-Straße der

72-Jährigen die über die Schulter getragene Handtasche, in der sich neben einer

braunen Ledergeldbörse auch das Mobiltelefon und der Schlüsselbund der Frau

befanden, entrissen. Anschließend konnte die 72-Jährige zwei dunkel gekleidete

Männer mit ihrer Handtasche in Richtung Bahnhof rennen sehen.

Das Opfer konnte die Männer wie folgt beschreiben:

Ca. 20 bis 25 Jahre alt

Dunkle Haare

Trugen dunkle Jeans und dunkle Jacken

Zeugen, die die Tat beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern

geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Einbrüche in dasselbe Haus – Zeugen gesucht

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagnachmittag wurde ein Haus im

Suezkanalweg gleich zwei Mal zum Einbruchsziel.

Die erste Tat ereignete sich gegen 13:20 Uhr. Ein bislang unbekannter Täter

hebelte zunächst die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses auf und klopfte

anschließend an einer Wohnungstür im Erdgeschoss. Da die 65-jährige Bewohnerin

und ihr 67-jähriger Ehemann nicht reagierten, begann der Täter die Wohnungstür

aufzuhebeln. Als die Bewohner daraufhin die Wohnungstür abschlossen und sich mit

Klopfen bemerkbar machten, flüchtete der Unbekannte. Die 65-Jährige konnte durch

den Türspion lediglich erkennen, dass es sich um eine männliche Person gehandelt

hatte.

Später am Nachmittag, gegen 16:30 Uhr, öffnete ein bislang unbekannter Täter

gewaltsam den Kellerraum desselben Hauses und entwendete drei Werkzeugkoffer im

Wert von ca. 400 Euro. Der 67-jährige Bewohner wurde auf die Geräusche aus dem

Keller aufmerksam und kam dem Täter entgegen, als dieser gerade das Haus

verlassen wollte. Daraufhin ließ der Täter die Koffer fallen und flüchtete.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

männlich

min. 1,70 m bis 1,75 m groß

ca. 25 bis 30 Jahre alt

schlank

dunkles, nach hinten gekämmtes Haar

kein Bart, evtl. unrasiert

dunkelgrauer Baumwollpullover, vermutlich ohne Aufschrift

dunkle Arbeitshose mit Seitentaschen

führte einen schwarzen Rucksack mit sich

Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, wird derzeit noch

ermittelt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

zum Täter geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.:

06201/1003-0, oder beim Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444, zu melden.

Hemsbach / Rhein-Neckar-Kreis: Einbrecher wird von Bewohner überrascht und flüchtet – Polizei sucht Zeugen

Hemsbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagabend gegen 18:00 Uhr brach ein

bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Gutenbergstraße ein und

flüchtete, nachdem er vom Bewohner überrascht wurde. Der Unbekannte hebelte die

Hauseingangstür der Doppelhaushälfte auf und gelangte über den Wohnungsflur auf

die gemeinsame Terrasse der beiden Haushälften. Als er die unverschlossene

Terrassentür der zweiten Wohnung öffnen wollte, wurde er vom 58-jährigen

Bewohner bemerkt, der gerade in seinem Wohnzimmer fernsah. Der unbekannte Täter

flüchtete daraufhin, ohne gesehen worden zu sein.Bretten-Oberderdingen – Folgemeldung mit Zeugenaufruf zu:

Familien mit Kindern auf Feldweg gefährdet

Bretten-Oberderdingen (ots) – Aufgrund gegensätzlicher Darstellungen im Zuge

einer mutmaßlichen Straßenverkehrsgefährdung, die sich am Freitag, dem 18.

Dezember, kurz nach 18 Uhr auf dem sogenannten Lichterpfad in Richtung der

Landesstraße 1103 bei Oberderdingen zugetragen haben soll, sucht das

Polizeirevier Bretten nach weiteren Zeugen.

Wie am Montag berichtet, soll nach Angaben zweier Familien, die dort mit ihren

Kindern unterwegs waren, ein 38-jähriger Pkw-Fahrer zunächst eine Personengruppe

von Spaziergängern passiert haben und anschließend auf zwei Familien mit Kindern

in gefährdender Weise zugefahren sein.

Der beschuldigte Mann stellt den Sachverhalt anders dar, wobei der 38-Jährige

auch Gegenanzeige erstattet hat, unter anderem wegen Nötigung, Bedrohung und

Sachbeschädigung. Durch Schläge der Passanten gegen sein Auto seien zudem an der

Karosserie Kratzer mit einem Schaden von mehreren Hundert Euro entstanden.

Zur Klärung des genauen Geschehensablaufs richtet sich der Zeugenaufruf der

Polizei insbesondere an die bisher nicht identifizierte Personengruppe, an der

das Auto zunächst vorbeifuhr. Dahingehende Zeugenmeldungen nimmt das

Polizeirevier Bretten unter 07252 50460 entgegen.

Eine sofort eingeleitete

Fahndung verlief negativ.

Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder zum Täter geben können, werden gebeten

sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

Dielheim / A6: Unfall aufgrund von Übermüdung

Dielheim (ots) – Am frühen Mittwochmorgen gegen 01:30 Uhr fuhr der 53-jährige

Fahrer eines Fiat-Transporters auf der A6 in Fahrtrichtung Mannheim auf Höhe von

Dielheim ungebremst auf einen vorausfahrenden LKW auf. Beide Fahrzeuge kamen

nach dem Unfall auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Ersten Ermittlungen zufolge

war Sekundenschlaf die Unfallursache Der Fiat wurde so stark beschädigt, dass er

abgeschleppt werden musste. Führerscheinrechtliche Maßnahmen gegen den

Unfallverursacher wurden durch die Beamten des Verkehrsdienstes veranlasst. An

den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro. Durch die

Kollision wurde der LKW-Fahrer leicht verletzt.

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer streift Radfahrerin – 49-Jährige leicht verletzt – Verursacher flüchtet – Polizei sucht Zeugen

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Von einem bislang unbekannten Autofahrer

gestreift und zum Glück nur leicht verletzt wurde eine 49-jährige Radfahrerin am

Dienstag um 17.35 Uhr auf der Kreisstraße 4144 zwischen Grenzhof und Plankstadt.

Der entgegenkommende Autofahrer war in Höhe der Jungholz-Siedlung auf die

Gegenfahrbahn geraten, touchierte dabei der Radfahrerin und entfernte sich

anschließend von der Unfallstelle. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden. Die

Frau fuhr anschließend nach Hause und verständigte die Polizei. Zeugen, die

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon

06202/2880 beim Polizeirevier Schwetzingen zu melden.

Helmstadt-Bargen / Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall aufgrund medizinischer Probleme

Helmstadt-Bargen (ots) – Am Dienstag gegen 18:30 Uhr fuhr eine 53-jährige

Autofahrerin auf der B292 von Helmstadt kommend in Richtung Aglasterhausen, wo

sie aufgrund medizinischer Probleme die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Sie

touchierte die Leitplanke am rechten Fahrbahnrand und kam anschließend nach

links von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte sie mit einem Baum und kam zum

Stillstand. Ein zufällig vorbeifahrender Arzt leistete umgehend Erste Hilfe. Im

Anschluss wurde die Frau durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes

Krankenhaus verbracht. Durch den Unfall wurde sie glücklicherweise nur leicht

verletzt und konnte nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen.

Das Auto musste abgeschleppt werden. Die freiwillige Feuerwehr Helmstadt-Bargen

leuchtete die Örtlichkeit für die Unfallaufnahme aus. Die Fahrbahn war bis etwa

21:00 Uhr halbseitig gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend

Euro.

Ladenburg / Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Erdgeschosswohnung

Ladenburg (ots) – Am Dienstag zwischen 14:40 Uhr und 20:00 Uhr drangen bislang

unbekannte Täter gewaltsam in eine Erdgeschosswohnung in der Trajanstraße ein

und erlangten mehrere Tausend Euro Diebesgut. Die Täter hebelten ein Fenster auf

und gelangten so in das Innere der Wohnung. Als der Wohnungsinhaber gegen 20 Uhr

nach Hause kam, stellte dieser den Einbruch fest. Zeugen, die verdächtige

Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

06203/9305-0 zu melden.

Bretten-Oberderdingen – Folgemeldung mit Zeugenaufruf zu: Familien mit Kindern auf Feldweg gefährdet

Bretten-Oberderdingen (ots) – Aufgrund gegensätzlicher Darstellungen im Zuge

einer mutmaßlichen Straßenverkehrsgefährdung, die sich am Freitag, dem 18.

Dezember, kurz nach 18 Uhr auf dem sogenannten Lichterpfad in Richtung der

Landesstraße 1103 bei Oberderdingen zugetragen haben soll, sucht das

Polizeirevier Bretten nach weiteren Zeugen.

Wie am Montag berichtet, soll nach Angaben zweier Familien, die dort mit ihren

Kindern unterwegs waren, ein 38-jähriger Pkw-Fahrer zunächst eine Personengruppe

von Spaziergängern passiert haben und anschließend auf zwei Familien mit Kindern

in gefährdender Weise zugefahren sein.

Der beschuldigte Mann stellt den Sachverhalt anders dar, wobei der 38-Jährige

auch Gegenanzeige erstattet hat, unter anderem wegen Nötigung, Bedrohung und

Sachbeschädigung. Durch Schläge der Passanten gegen sein Auto seien zudem an der

Karosserie Kratzer mit einem Schaden von mehreren Hundert Euro entstanden.

Zur Klärung des genauen Geschehensablaufs richtet sich der Zeugenaufruf der

Polizei insbesondere an die bisher nicht identifizierte Personengruppe, an der

das Auto zunächst vorbeifuhr. Dahingehende Zeugenmeldungen nimmt das

Polizeirevier Bretten unter 07252 50460 entgegen.

Oberhausen bei Kirn (ots)

Der 15-jährige Fahrer eines Motorrollers war am Dienstag gegen 15:50 Uhr auf der Kreisstraße 11 aus Richtung Oberhausen kommend in Richtung Karlshof unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang von Oberhausen musste der Rollerfahrer einem entgegenkommenden Pkw mit BIR-Kennzeichen ausweichen, der nicht weit genug rechts fuhr. In der Folge kam der Roller zum Sturz. Glücklicherweise blieben der Fahrer und sein ebenfalls 15-jähriger Sozius unverletzt. Am Motorroller entstand jedoch ein nicht unerheblicher Schaden. Der Pkw fuhr unvermittelt weiter. Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Kirn.