Monsheim – Autofahrer mit 2,76 Promille unterwegs

Worms (ots) – Weil er gestern Abend lallend und schwankend im Verkaufsraum einer

Tankstelle in Monsheim steht und alkoholische Getränke kaufen möchte, wird dem

29-jährigen Mann der Verkauf verweigert. Daraufhin setzt er sich in seinen PKW

und braust davon. In der Wohnung eines Kumpels kann der Fahrer kurz darauf

ermittelt und angetroffen werden. Der Alkoholtest zeigt 2,76 Promille, weswegen

der Führerschein sichergestellt und eine Blutprobe angeordnet wird. Er räumt die

Tat ein und berichtet bereits seit ca. 10 Jahren regelmäßig betrunken gefahren

zu sein. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wird

eingeleitet.

Worms – Sofa fliegt aus Wohnung im 7. Stock

Worms (ots) – Gestern Nachmittag kommt es in der Gernotstraße zu Steitigkeiten,

weil eine Bewohnerin Möbel aus ihrer Wohnung im 7. OG wirft. Ein Mitbewohner

beschwert sich über die unübliche Vorgehensweise. Aufgrund Flohbefalls habe sich

die Frau ihres Sofas und weiteren Mobiliars auf diese Weise entledigt und die

Aufprallstelle durch eine weitere Person „absichern“ lassen. Weiteres Vorgehen

dieser Art wird mit Hinweis auf hierdurch entstehende Gefahren untersagt.