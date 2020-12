Unbekannte Tote: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Kaiserslautern (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft

Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Westpfalz

Im Fall der unbekannten Toten (wir berichteten zuletzt unter:

https://s.rlp.de/Q-ThE) hat die Polizei am Mittwoch einen Verdächtigen

festgenommen. Die Identität der getöteten Frau ist weiterhin nicht geklärt.

Bei der Sonderkommission der Kriminaldirektion Kaiserslautern sind bis heute

mehr als 140 Hinweise zu dem Fall eingegangen. Die Polizei geht allen Hinweisen

nach. Darüber hinaus verfolgen die Beamten auch andere Spuren. Eine Spur führte

die Ermittler zu einem 31-jährigen Tatverdächtigen. Die Polizei nahm den Mann am

Nachmittag in seiner Wohnung im Stadtgebiet fest. Zu den Umständen, die zur

Festnahme des Verdächtigen führten, machen die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern

und die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit keine Angaben. Der

Mann wurde einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der 31-Jährige bestreitet die

Tat. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete das Gericht Untersuchungshaft

wegen Fluchtgefahr an. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Unterdessen dauern die Ermittlungen an. Wann mit einer Veröffentlichung weiterer

Ermittlungsergebnisse zu rechnen ist, kann aktuell nicht abgeschätzt

werden.Staatsanwaltschaft und Polizei werden zu gegebener Zeit informieren.

Die Polizei bittet weiterhin um Hinweise, die zur Feststellung der Identität der

getöteten Frau beziehungsweise Aufklärung der Tat beitragen können.

Wer kennt die Tote? Wer hat die Frau vor dem 15. Dezember 2020 gesehen? Sie ist

etwa 35 bis 50 Jahre alt, 1,66 Meter groß und 63 Kilogramm schwer. Die Frau hat

braune Augen und dunkelbraunes, lockiges, schulterlanges Haar. Am rechten

Unterschenkel hat sie eine Tätowierung in der Form von Blumen. Die Frau war mit

einer weißen Winterjacke und einer roten Jogginghose der Marke Puma bekleidet.

Die Hose hat seitlich an den Beinen jeweils einen weißen Streifen. Außerdem trug

die Tote ein schwarzes Langarmshirt und gefütterte, schwarze Damenstiefel.

Ein Foto der Toten, der Tätowierung und der Kleidung finden Sie auf der

Fahndungsseite der Polizei Rheinland-Pfalz unter https://s.rlp.de/24BeU.

Zeugen, die Hinweise geben können oder im Bereich der Staubörnchenstraße

Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369 2620 mit der Kriminalpolizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.

|erf

Fahrweise führt zu Unfall

Kaiserslautern (ots) – Am Montagnachmittag ist es auf der „Neue Straße“ Richtung

Morlautern zu einem Unfall gekommen. Ein 88-jähriger Pkw-Fahrer war auf der

Straße unterwegs. Aus unbekannten Gründen kam er auf die Gegenfahrbahn. Ein

entgegenkommender VW-Fahrer konnte trotz Bremsen den Zusammenstoß nicht mehr

verhindern. Die beiden Fahrerseiten der Autos wurden beschädigt. Verletzt wurde

glücklicherweise keiner.

Während der Unfallaufnahme berichtete ein weiterer Zeuge, dass der 88-Jährige

schon vorher durch seine Fahrweise auffiel. So hätte er nur kurze Zeit vorher

einen Zusammenstoß durch eine Vollbremsung verhindern können. Im weiteren

Verlauf sei der Senior Schlangenlinien gefahren und mehrmals auf die

Gegenfahrbahn gekommen.

Auf Nachfragen der Beamten gab der 88-Jährige an weder unter Alkohol- noch

Drogen oder Medikamenteneinfluss zu stehen. Ein Atemalkoholtest ergab null

Promille. Der Audi des Unfallverursachers wies ebenfalls auf der Beifahrerseite

frische Schäden auf. Die weißen Lackspuren weisen darauf hin, dass der Senior

eventuell weiter Pkws beschädigt hat, ohne dies zu merken.

Hinweise auf weitere beschädigte Pkws nimmt die Polizeiinspektion in

Kaiserslautern, Telefon 0631 369-2150, jederzeit entgegen. |elz

Brauscht Unfall gebaut

Kaiserslautern (ots) – Unter dem Einfluss von Alkohol hat ein Mann aus dem

Stadtgebiet in der Nacht zu Mittwoch einen Unfall gebaut. Der 43-Jährige war

gegen 00:25 Uhr mit seinem Opel Corsa in der Fischerstraße, Richtung

Spittelstraße unterwegs. Nach der Ampelkreuzung Fischer- und Kanalstraße

überholte er rechts zwei Fahrzeuge und wollte vor ihnen einscheren.

Dabei kollidierte er mit dem vorausfahrenden BMW und fuhr unbeirrt weiter. Der

BMW-Fahrer und der dahinter fahrende Zeuge verfolgten den Corsa. An der Kreuzung

Fruchthallstraße/Schneiderstraße hielt der Corsa dann an.

Während der Aufnahme des Unfalls stellten die Polizeibeamten vor Ort beim

Unfallverursacher alkoholbedingte Auffälligkeiten fest. Ein Atemalkoholtest

bestätigte den Verdacht und zeigte 1,23 Promille an.

Der Mann wurde zur Entnahme einer Blutprobe mit zur Dienststelle genommen. Er

muss mit Anzeigen wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss und Gefährdung des

Straßenverkehrs rechnen. Seine Fahrerlaubnis wurde vorläufig sichergestellt.

|elz

Mülltonne gesprengt

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Unbekannte haben in Weilerbach auf dem

Schellenberg einen Abfallbehälter gesprengt. Der Behälter wurde wahrscheinlich

durch Böller komplett zerstört.

Am Montag meldete sich ein Zeuge, der die Überreste der Mülltonne auf dem

Gelände des Schäferhundvereins festgestellt hatte. Die Unbekannten müssen die

Tonne zwischen Freitag, 18. Dezember 17 Uhr und Montag, 21. Dezember 10:30 Uhr

zerstört haben.

Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Zigarettenautomat aufgebrochen

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am Dienstagmorgen in der

Opelstraße etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hier wurde ein Zigarettenautomat

aufgebrochen.

Ein Zeuge verständigte gegen 6 Uhr die Polizei, nachdem er den

Zigarettenautomaten aufgebrochen vorgefunden hat.

Die unbekannten Täter haben mit Gewalt das Geldscheinfach aufgebrochen. Wie viel

Bargeld sie erbeuteten, ist noch unklar. Auch die Höhe des Sachschadens am

Automaten steht noch nicht fest.

Weitere Zeugen, denen die Täter vor oder nach der Tat aufgefallen sind, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion in

der Logenstraße in Verbindung zu setzen. |elz

Polizei überwacht Tempolimit und Überholverbot

Katzweiler (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Die Polizei hat am Dienstag auf der

Landstraße zwischen Katzweiler und Mehlbach Verkehrskontrollen durchgeführt. Im

Blick hatten die Beamten dabei die Einhaltung der vorgeschriebenen

Höchstgeschwindigkeit von maximal 70 Kilometern pro Stunde und die Einhaltung

des in dem überwachten Bereich bestehenden Überholverbots. Innerhalb einer

Stunde stellten die Einsatzkräfte lediglich zwei Verstöße fest. Die

beanstandeten Fahrer waren zu schnell unterwegs. Ein Verstoß gegen das

Überholverbot wurde nicht registriert. |erf

Vollgepackten Einkaufswagen gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Eine 46-Jährige war am Dienstag besonders dreist: In

einem Lebensmitteldiscounter in der Barbarossastraße wollte sie einen

Einkaufswagen mitsamt ihren „Einkäufen“ mitnehmen, ohne zu bezahlen. Den

vollgepackten Wagen, mit Waren im Wert von mindestens 100 Euro, schob die

46-Jährige an einer unbesetzten Kasse vorbei. Sie hatte den Markt bereits

verlassen, als sie von einer Verkäuferin aufgehalten wurde. Wie sich

herausstellte, hatte die mutmaßliche Diebin ihre Beute nicht nur im

Einkaufswagen verstaut, auch in ihren persönlichen Sachen fand die Polizei

Diebesgut. Die 46-Jährige blickt nun einem Strafverfahren entgegen. |erf

Vier Autos in Morlautern aufgebrochen

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben sich in der Nacht zum Dienstag in der

Kohlgartenstraße an mindestens vier Autos zu schaffen gemacht. Die Täter

knackten die Fahrzeuge und stahlen Bargeld und in einem Fall eine Halskette. Die

genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Polizei ermittelt wegen der

Aufbrüche und bittet um Hinweise. Wem ist in der Nacht zum Dienstag in

Morlautern Verdächtiges aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf

Falsche Microsoft-Mitarbeiter machen Beute

Kaiserslautern / Verbandsgemeinde Weilerbach (ots) – Betrügern ist es gelungen,

auf die Computer von zwei Personen in Stadt und Kreis zuzugreifen. Sie gaben

sich als Microsoft-Mitarbeiter aus und erbeuteten via Online-Banking eine noch

nicht bestimmte Summe.

Die Täter rufen bei ihren Opfern an. Regelmäßig gaukeln die falschen

Microsoft-Mitarbeiter vor, dass etwas mit dem Computer der Angerufenen nicht

stimme. Geschickt erschleichen sie sich das Vertrauen ihrer Opfer. Per

Fernwartungssoftware greifen sie auf deren Rechner zu, stehlen Daten oder nehmen

Abbuchungen vom Konto der Geschädigten vor.

Im Kaiserslauterer Fall gaukelten die Betrüger einer 70-Jährigen vor, dass in

ihrem Bankkonto Fehlbuchungen registriert wurden, die der angebliche

Microsoft-Mitarbeiter rückgängig machen könne. Der Anrufer ließ sich etwa zehn

bis 15 TAN-Nummern durchgeben. Die Täter setzen die Nummern sofort ein und

nahmen mehrere Abbuchungen vom Konto der 70-Jährigen vor. Mittlerweile konnten

durch die Hausbank der Frau einige Buchungen rückgängig gemacht werden. Die

genaue Schadenshöhe steht allerdings noch nicht fest.

In der Verbandsgemeinde Weilerbach geriet ein 76-Jähriger an die Betrüger. Auch

bei ihm griffen die Täter per Fernwartungssoftware auf den Computer zu. Sie

transferierten mindestens 12.000 Euro von den Konten ihres Opfers. Durch das

schnelle Eingreifen von Angehörigen und der Hausbank des 76-Jährigen konnte die

Buchung verhindert werden.

Die Polizei warnt: Lassen Sie sich nicht auf solche dubiosen Anrufe ein. Legen

Sie sofort auf! Geben Sie am Telefon niemals persönlichen Daten preis. Gestatten

Sie niemandem den Zugriff auf Ihr Bankkonto und auch nicht auf Ihren Computer.

Sollte tatsächlich ein Problem mit Ihrem Computer bestehen, wenden Sie sich an

einen Spezialisten Ihres Vertrauens. Im Fall von Unregelmäßigkeiten mit Ihrem

Konto, wenden Sie sich umgehend an Ihre Bank. Im Zweifel informieren Sie die

Polizei. |erf

Einbruch in soziale Einrichtung

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in eine soziale

Einrichtung in Siegelbach eingestiegen. Die Diebe suchten den Speisesaal auf und

machten sich an zwei Getränkeautomaten zu schaffen. Mit Gewalt brachen sie die

Automaten auf und stahlen aus den Geldkassetten das Bargeld. Die Polizei

sicherte Spuren. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können oder zwischen

17.30 Uhr und 7.15 Uhr Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |erf

Vermeintlich gestohlener Mercedes ist wieder da

Kaiserslautern (ots) – Der vermeintlich gestohlenen Mercedes (wir berichteten:

https://s.rlp.de/ZWWEV) ist wieder da. Das Fahrzeug war mutmaßlich zwischen

Samstag und Sonntag von einem Privatparkplatz im Stadtgebiet gestohlen worden.

Wie sich jetzt herausstellte parkte das Auto auf dem falschen Stellplatz. Der

Wagen wurde abgeschleppt, dies teilte der Fahrzeughalter am Dienstagabend der

Polizei mit. |erf