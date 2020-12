Groß-Gerau

Kontrolle mit Folgen – Polizei nimmt 41-Jährigen fest und durchsucht Wohnung – Zahlreiche Drogen sichergestellt

Darmstadt-Gernsheim (ots) – Die Kontrolle eines 41 Jahre alten Mannes am Darmstädter Hauptbahnhof endete am späten Dienstagabend (22.12.) mit seiner Festnahme sowie einer anschließender Wohnungsdurchsuchung. Gegen 23.30 Uhr hatten Beamte der Bundespolizei den Mann aus Gernsheim gestoppt und kontrolliert. Dabei stellten sie rund 165 Gramm Marihuana sowie ein “Wurf-Beil” sicher. Doch dem nicht genug. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt durchsuchten Beamte von der Direktion Groß-Gerau, mit Unterstützung der Bundespolizei sowie einem Diensthund, die Wohnung des Gestoppten in Gernsheim.

Neben zahlreichen Drogenuntensilien, die mutmaßlich für den Konsum genutzt werden, stellten die Ermittler dort zudem weitere Drogen sicher. Dabei handelte es sich um 460 Gramm Marihuana, rund 1840 Gramm Amphetamin, 130 Gramm Methamphetamin, 4,7 Gramm Kokain sowie eine geringe Menge Ecstasy und LSD.

Der Gernsheimer wurde mit zur Wache genommen. Dort wurde Anzeige erstattet.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige nach Hause entlassen.

Er wird sich jetzt in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Darmstadt

Geldbeutel und Handy aus Handtasche gestohlen – Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – Ein Sonnenstudio in der Pallaswiesenstraße ist am Dienstagnachmittag 22.12.2020 von Dieben heimgesucht worden. Zwischen 15-15.30 Uhr betraten die Unbekannten den Eingangsbereich und schnappten sich aus einer hinter der Theke abgelegten Handtasche, eine Geldbörse sowie ein Handy. Danach flüchteten sie.

Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

30-Jährige nach Kontrolle festgenommen – Polizei stellt Drogen sicher und leitet Ermittlungsverfahren ein

Darmstadt (ots) – Eine 30 Jahre alte Frau aus Birkenau wird sich nach ihrer Festnahme am Dienstagnachmittag (22.12.) wegen des Verdachts des Drogenhandels strafrechtlich verantworten müssen. Zivilbeamte von der Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg hatten die 30-Jährige kurz nach 15 Uhr auf dem Luisenplatz kontrolliert. Bei ihrer Überprüfung beschlagnahmten die Ordnungshüter 14 Plomben Heroin und 12 Einheiten Crack.

Die Frau aus Birkenau wurde festgenommen und mit zur Wache genommen. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Eine auf richterliche Anordnung anschließend durchgeführte Wohnungsdurchsuchung verlief ohne Erfolg. Die 30-Jährige wurde nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Scheibe eingeschlagen und nach Beute gesucht

Darmstadt (ots) – Ein in der Friedberger Straße abgestellter weißer Suzuki Modell Celerio, geriet am Dienstagnachmittag (22.12.) in der Zeit zwischen 11.45-13.30 Uhr in den Fokus von Kriminellen. Auf der Suche nach Wertvollem schlugen die Täter die Beifahrerseite des Fahrzeuges ein. In dem Innenraum wurden sie nicht fündig und flüchteten.

Der vom ihnen verursachte Schaden wird derzeit auf rund 800 Euro geschätzt. Alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise werden an die Beamten der Darmstädter Kripo (K21/22), erreichbar unter der Rufnummer 06151/9690, erbeten.

Scheibe von Lastwagen eingeschlagen und Rucksack gestohlen

Darmstadt (ots) – Ein in der Stresemannstraße geparkter grüner Lastwagen geriet am Dienstagnachmittag 22.12.2020 in das Visier von Kriminellen. Zwischen 14.30-14.40 Uhr schlugen die Täter die Beifahrerseite des Fahrzeuges ein, schnappten sich einen zurückgelassenen Rucksack und flüchteten mit ihrer Beute. Der verursachte Schaden wird derzeit auf mindestens 500 Euro geschätzt.

Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Zeugen nach Aufbruchsversuch von Zigarettenautomaten gesucht – Drei Täter flüchten

Darmstadt (ots) – Für den Fortgang von Ermittlungen, die im Zusammenhang mit einem versuchten Aufbruch eines Zigarettenautomaten stehen, suchen die Beamten von der Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt, Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Am Sonntag (20.12.) gegen 3 Uhr hatten verdächtige Geräusche in der Bartningstraße, die Aufmerksamkeit von Anwohnern geweckt.

Als diese aus dem Fenster schauten, bemerkten sie drei noch unbekannte Personen, die sich gewaltsam an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machten. Ob die Täter bemerkten, dass sie von Zeugen beobachtet wurden, ist derzeit nicht bekannt, jedoch ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Alle drei Personen wurden als etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß beschrieben. Sie trugen Jeanshosen und dunkle Kapuzenpullover.

Weitere Details zu ihrer Beschreibung sind nicht bekannt. Vor diesem Hintergrund werden Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, gebeten, sich mit den Ordnungshütern unter der Rufnummer 06151/9690 in Verbindung zu setzen.

Kreis Bergstraße

Beim Gassi gehen Einbrecher gesehen – Wer kann Hinweise geben?

Bürstadt (ots) – Nach einem Einbruch in einem Einfamilieneckhaus Im Sonneneck am Mittwoch (23.12.) zwischen 7 Uhr und 8 Uhr, hat die Polizei erste Hinweise zu den möglichen Tätern erhalten. Beim Gassi gehen hat eine Frau zwischen 7.45 Uhr und 7.55 Uhr verdächtige Beobachtungen in dem betreffenden Haus in der Sackgasse “Im Sonneneck” gemacht.

Ein Mann, der sein Gesicht mit einer Art Maske bedeckt hatte, stand im Wohn-/ Essbereich. Im Weiteren fiel ihr kurz vor 8 Uhr ein kleines Lieferfahrzeug in der Sackgasse der Sonnenstraße auf. An dem hellen Fahrzeug, ähnlich einem Renault Combo, hatte ein Mann die Schiebetür an der Beifahrerseite geöffnet, um zwei Plastiktaschen verstauen zu können. Im Anschluss sei der Wagen schnell weggefahren. Um nicht aufzufallen wurde offensichtlich in Höhe des Abstellplatzes des Wagens, die Außenbeleuchtung eines Hauses abgedreht und gestohlen.

Ermittler des Kommissariats 21/ 22 gehen davon aus, dass diese Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch in dem Einfamilienhaus stehen. Dort wurden, nachdem die Terrassentür aufgebrochen war, im Wohn-/ Essbereich zwei Laptops sowie mehrere Alkoholflaschen gestohlen. Die Spurenlage deuten darauf hin, dass mindestens zwei Personen unberechtigt das Haus betreten hatten. Möglicherweise fühlten sich die Kriminellen durch die aufmerksame Zeugin gestört, so dass sie nicht weiter das Haus durchsucht haben. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 2.500 Euro.

Wer im Tatzeitraum oder davor das fremde Lieferfahrzeug in dem Wohnviertel oder auf dem Weg in Richtung Wasserwerkstraße bemerkt hat, meldet sich bitte bei den Ermittlern (K 21/ 22) in Heppenheim. Telefon: 06252 / 706-0.

Massive Beschädigungen an alten Mercedes – Polizei sucht Zeugen

Viernheim (ots) – Ein alter, mit einem H-Kennzeichen versehender Mercedes ist zwischen Montag (21.12.), 18 Uhr und Dienstag (22.12.), 10.30 Uhr massiv in der Friedrichstraße, Nähe der August-Bebel-Straße, beschädigt worden. Der blaue Wagen parkte am Straßenrand, halb auf dem Gehweg. Neben einem beschädigten Außenspiegel, wurde die Motorhaube, der Kofferraumdeckel sowie die gesamte rechte Fahrzeugseite zerkratzt. Zu guter Letzt wurde auch noch ein Kotflügel eingedrückt.

Nach ersten Schätzungen dürfte der Schaden mindestens 2.500 Euro hoch sein. Wegen der Sachbeschädigung sucht die Polizei, DEG Viernheim, den oder die Verursacher und nimmt Hinweise entgegen. Telefon: 06204 / 9377-0.

Massive Beschädigungen an alten Mercedes – Polizei sucht Zeugen

Viernheim (ots) – Ein alter, mit einem H-Kennzeichen versehender Mercedes ist zwischen Montag 21.12.2020 um 18 Uhr und Dienstag 22.12.2020 um 10.30 Uhr massiv in der Friedrichstraße, Nähe der August-Bebel-Straße, beschädigt worden. Der blaue Wagen parkte am Straßenrand, halb auf dem Gehweg. Neben einem beschädigten Außenspiegel, wurde die Motorhaube, der Kofferraumdeckel sowie die gesamte rechte Fahrzeugseite zerkratzt. Zu guter Letzt wurde auch noch ein Kotflügel eingedrückt.

Nach ersten Schätzungen dürfte der Schaden mindestens 2.500 Euro hoch sein.

Wegen der Sachbeschädigung sucht die Polizei, DEG Viernheim, den oder die Verursacher und

nimmt Hinweise entgegen. Telefon: 06204 / 9377-0.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen