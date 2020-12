Friedberg: Die Polizei-News

Knallgeräusche nahe Parkstraße

Bad Nauheim (ots) – Laute Knallgeräusche schreckten am Dienstagabend 22.12.2020 die Bewohner von Bad Nauheim auf. Aus dem Bereich Parkstraße schienen die Schläge zwischen 21-21.10 Uhr zu kommen, weshalb Anwohner die Polizei informierten. Die Polizisten konnten keine Personen im besagten Bereich antreffen. Die Reste von Silvesterböllern konnten sie jedoch auffinden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass das Abbrennen von Feuerwerk grundsätzlich nur an Silvester zulässig ist. An anderen Tagen müssen Genehmigungen eingeholt werden.

In diesem Jahr gilt abweichend von der grundsätzlichen Regelung ein Verbot für Feuerwerk an publikumsträchtigen Plätzen aufgrund der Corona-Gefahr und eine Ausgangssperre am 31.12.2020 ab 21 Uhr. Es ergeht der dringende Appell, auf Feuerwerk freiwillig zu verzichten, um die Verletzungsgefahr zu minimieren und damit Krankenhäuser, Ärzte und Pflegepersonal nicht zusätzlich zu belasten.

Nummernschilder gestohlen

Butzbach: Beide Nummernschilder eines blauen Renault stahlen Diebe zwischen Montag (21.12.) gegen 14 Uhr und Dienstag (22.12.) gegen 6 Uhr. Der Kleinwagen parkte im genannten Zeitraum in der Stresemannstraße als die bislang unbekannten Langfinger die beiden Kennzeichen FB – BP 107 abmontierten und mit ihnen verschwanden. Hinweise nimmt die Polizei in Butzbach, Tel.: 06033/7043-4010 entgegen.

Einbrecher scheitern an Scheunentor

Reichelsheim: Das hölzerne Tor einer Scheune in der Dorn-Assenheimer Straße versuchten Einbrecher zwischen Montag (14.12.) und Dienstag (22.12.) aufzuhebeln. Sie scheiterten am Scheunentor, verursachten jedoch geringen Sachschaden. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 sucht Zeugen, die Hinweise auf Tat und Täter geben können.

Hinteres Kennzeichen gestohlen

Ortenberg: Das hintere Nummernschild eines grauen Skoda entwendeten bislang Unbekannte am Dienstag (22.12.) in Wippenbach. Zwischen 11 Uhr uind 12.30 Uhr parkte das Auto in der Ortenberger Straße. In diesem Zeitraum muss das Kennzeichen FB-TX 29 gestohlen worden sein.

Hinweise nimmt die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 entgegen.

Mopedfahrer stürzt bei Nässe

Bad Vilbel: Mit seinem Leichtkraftrad kam ein 16-Jähriger am Dienstag (22.12.) in Massenheim zu Fall. Auf regennasser Fahrbahn der Zeppelinstraße rutschte das Zweirad gegen 14.45 Uhr weg. Beim Sturz verletzte sich der jugendliche Fahrer leicht. Rettungssanitäter versorgten ihn. An seiner Maschine entstanden Kratzer an Auspuff, Verkleidung und Federgabel. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

