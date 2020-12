Bischoffen: Ohne Führerschein gefahren

Gestern Abend (22.12.2020), um 17:48 Uhr, kontrollierten Herborner Polizisten einen 24-jährigen Audi-Fahrer. In der Straße “Auf der Hohl” hielten die Ordnungshüter den Dillenburger in einem Audi A3 an. Der junge Mann konnte seinen Führerschein nicht vorzeigen, er besitzt keinen. Auf den Audi-Fahrer kommt nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zu.

Herborn: Elektronikartikel im Wert von 30.000 Euro gestohlen

Einbrecher drangen in der vergangenen Nacht (23.12.2020) in ein Elektrogeschäft in der Hauptstraße ein. Gegen 03:45 Uhr brachen die Unbekannten die Eingangstür auf und gelangten in den Verkaufsraum. Dort zertrümmerten die dreisten Diebe mehrere Glasvitrinen. Sie stahlen Handys und Tabletts der Marken Apple, Samsung und Huawei für mehrere Tausend Euro. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 33.000 Euro. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Hauptstraße aufgefallen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Sinn-Edingen: Einbrecher scheitern

Zwischen dem 06.12.2020 und letzten Dienstag (22.12.2020), 15:07 Uhr, machten sich Unbekannte an einem Einfamilienhaus in der Straße “Zur Langen Sohl” zu schaffen. Offenbar versuchten die Diebe ein Fenster und eine Glastür aufzuhebeln. Sowohl die Tür, als auch das Fenster hielten den Einbruchsversuchen stand. Der Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Lahnau-Waldgirmes: Dieseldiebe am Werk

120 Liter Diesel zapften unbekannte Diebe aus einem Lkw ab. Der Daimler-Benz parkte auf einem Firmengeländer in der Straße “Vor dem Polstück”. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen Samstag (19.12.2020), 19:30 Uhr und Montag (21.12.2020), 07:00 Uhr aufgefallen.

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

