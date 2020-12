Verkehrsunfall mit Personenschaden

Petersberg – Ein 19-jähriger VW-Fahrer aus Künzell und eine 51-jährige Renault-Fahrerin aus Nüsttal wurden bei einem Unfall am Dienstag, (22.12.), leicht verletzt. Die Renault-Fahrerin befuhr gegen 18.20 Uhr in Petersberg die Bundesstraße 458 und wollte nach links auf die Landesstraße 3429 in Fahrtrichtung Margretenhaun abbiegen. Hierbei kam es im Kreuzungsbereich, trotz eingeschalteter Ampel, zu einem Zusammenstoß mit dem VW-Fahrer, welcher die Landesstraße 3429 aus Richtung Margretenhaun kommend in Richtung Bundesstraße 458 befuhr. Beide Unfallbeteiligten wurden mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

Von Fahrbahn abgekommen und geflüchtet

Lauterbach – Am Sonntag (20.12.) befuhr ein Fahrzeug die Uhlandstraße in Richtung Schubertstraße. In Höhe des Hausnummer 9 verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug beschädigte zunächst den dort befindlichen Stromverteilerkasten und stieß anschließend gegen die Gartenmauer des Anwesens. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Stromverteilerkasten und der Mauer entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Hinweise zu dem Unfallverursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710.

Einbruch in Fitnessstudio – Täterfestnahme

Fulda (ots)

Fulda – Der Polizei Fulda gelang es im Rahmen der Fahndung nach einem Einbruch einen 24-jährigen Fuldaer festzunehmen.

Am späten Dienstagabend (22.12.) brachen Unbekannte in ein Fitnessstudio in der Flemingstraße ein. Mitarbeiter eines Wachdienstes stellten gegen 23 Uhr eine aufgebrochene Tür am Gebäude fest und beobachteten zwei flüchtende Personen. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung nahmen Beamte der Polizeistation Fulda kurze Zeit später einen 24-jährigen Fuldaer vorläufig fest. Der Mann führte diverse Iso-Getränke, Eiweispulver und Kugelschreiber mit sich. Dabei handelte es sich nach bisherigen Erkenntnissen um das entsprechende Diebesgut. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahls.

Einbruch in Gartenhütte

Mücke/Höckersdorf – Unbekannte brachen in der Nacht auf Dienstag (22.12.) in eine Gartenhütte in der Ober-Ohmener Straße ein. Die Täter brachen eine Tür auf und suchten in der Hütte erfolglos nach Diebesgut. Sie verursachten 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Wohnhaus und Gartenhütte

Bad Hersfeld – Unbekannte brachen zwischen Sonntagmittag (20.12.) und Dienstagmittag (22.12.) in ein Wohnhaus und die dazugehörige Gartenhütte in der Karl-Güntzel-Straße ein. Die Täter durchsuchten augenscheinlich erfolglos die Gebäude nach Diebesgut und hinterließen 50 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Lebensmittelmarkt

Bad Hersfeld – in der Nacht auf Mittwoch (23.12.) brachen Unbekannte in einen Lebensmittelmarkt im Douglasienweg ein. Die Täter lösten dabei Alarm aus und flüchteten ohne Diebesgut. Sie verursachten 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auffahrunfall mit Personenschaden

Bad Hersfeld. Am Montag (21.12.), gegen 17:45 Uhr, befuhren eine 73-jährige Frau aus Rotenburg an der Fulda mit ihrem Skoda Fabia und ein 23-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit einem VW Bora die Bundesstraße 27 aus Hauneck kommend in Richtung Bad Hersfeld. Die 73-jährige Frau musste dann verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte der 23-jährige Mann zu spät. Ein Ausweichmanöver, um eine Kollision mit dem Skoda der Rotenburgerin zu vermeiden, endete mit der Fahrerseite in der Schutzplanke. Von der Schutzplanke abgeprallt kollidierte der VW Bora dann doch mit dem Skoda Fabia. Durch die große Wucht des Aufpralls wurde dann die 73-jährige Frau mit ihrem Skoda in den Straßengraben katapultiert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrzeugführer wurden beide mit leichten Verletzungen in unterschiedliche Kliniken gebracht. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von circa 13.000 Euro.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Niederaula. Ein 34-jähriger Mann aus Niederaula hatte am Dienstag (22.12.), seinen silbernen Opel Astra in einer Parkbucht der Hauptstraße in Höhe der Sparkasse geparkt. Gegen 11:35 Uhr, beobachtete der Geschädigte, wie ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw an seinem Astra vorbeifuhr, ihn dabei am linken Außenspiegel touchierte und anschließend ohne sich um seine Pflichten als Unfallverursacher zu kümmern, in Richtung Kirchheim davonfuhr. Das flüchtige Fahrzeug wurde als grüner Pkw ähnlich einem Opel Astra beschrieben mit Hersfelder Kennzeichen. Der Pkw müsste am rechten Außenspiegel eine Beschädigung aufweisen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Vermisste 14-jährige Jolina C. wohlbehalten aufgefunden

Künzell / Kassel – Die Suche nach der vermissten Jolina C. aus Künzell kann eingestellt werden. Sie wurde am späten Dienstagabend (22.12.) wohlbehalten im Raum Kassel durch die Polizei aufgefunden.

Die Polizei bedankt sich bei Allen, welche sich an der Suche beteiligt hatten.