Pressemitteilung des Hessischen Bereitschaftspolizeipräsidiums und des Polizeipräsidiums Westhessen: Weihnachtskonzert des Landespolizeiorchesters ist online

In den vergangenen Jahren hat das Landespolizeiorchester

Hessen in der Vorweihnachtszeit einen außergewöhnlichen Beitrag für die

Öffentlichkeit geleistet. Konzerte in Fulda, Frankfurt und in Wiesbaden waren

stets große Publikumsmagneten. Vor allem das Weihnachtskonzert in der

Wiesbadener Marktkirche erfreute Jahr für Jahr Hunderte von Menschen. Leider hat

die Corona-Pandemie dem Konzert und damit auch dem persönlichen Kontakt zwischen

den Bürgerinnen und Bürgern und ihrer Polizei, einen Strich durch die Rechnung

gemacht.

Daher geht die hessische Polizei neue Wege, um trotzdem ein wenig Freude und

Besinnlichkeit zur Weihnachtzeit zu verbreiten. Aus diesem Grund entstand beim

Hessischen Bereitschaftspolizeipräsidium und dem Landespolizeiorchester die

Idee, das Konzert ohne Publikum und unter strengen Hygieneregeln einzuspielen

und im Internet zur Verfügung zu stellen.

Nehmen Sie sich daher etwas Zeit und genießen Sie auf unserer Seite

www.polizei.hessen.de (erster Beitrag auf der Startseite) die wunderbare Musik

zur Weihnachtzeit.

Wiesbaden Zeugenaufruf, Versuchter schwerer Raub auf Sonnenstudio,

Mainz-Kostheim, Hauptstraße, 22.12.2020, 19:15 Uhr (Fu)Am Dienstagabend kam es

in einem Sonnenstudio in dts, weißen Nike Schuhen und schwarzen Handschuhe

bekleidet. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und

nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Mehrere Einbrüche in Pkw, Wiesbaden, Nordost, Abeggstraße, Leberberg, Richard-Wagner-Straße, Montag, 21.12.2020, 13:00 Uhr bis Dienstag, 22.12.2020, 11:30 Uhr,

(däu)Im Zeitraum von Montagmittag bis Dienstagvormittag kam es in

Wiesbaden-Nordost zu mehreren Einbrüchen in Pkw. In der Abeggstraße hatten die

Täter ersten Ermittlungen nach bei einem schwarzen Mini nach leichtes Spiel, da

dieser nicht ordnungsgemäß verschlossen gewesen war. Wie die Diebe in einen

geparkten Corsa am Leberberg sowie in einen abgestellten Volvo in der

Richard-Wagner-Straße gelangten ist bislang noch ungeklärt. Aus allen

angegangenen Pkw erbeuteten die Diebe neben diversen Papieren auch Bargeld in

einer Gesamthöhe von rund 150 Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich

telefonisch bei dem 5. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2540 zu

melden.

Mehrere Pkw beschädigt, Wiesbaden, Innenstadt, Dotzheim, Rambach, Sonnenberg, Südost, Biebrich, Freitag, 18.12.2020 bis Mittwoch, 23.12.2020,

(däu)In der Zeit von Freitag bis Mittwoch sind im Stadtgebiet mehrere Pkw

beschädigt worden. Zum einen wurde in der Adelheidstraße der Lack eines

schwarzen Hyundai mit einem scharfkantigen Gegenstand zerkratzt, zum anderen

gingen die Vandalen in der Idsteiner Straße in Sonnenberg einen weißen Mercedes

an und beschädigten den Lack an der Fahrerseite. Bei einem in der

Helen-Keller-Straße in Dotzheim geparkten VW Golf sowie bei einem blauen Volvo

in der Kehrstraße in Rambach wurden die Reifen zerstochen. In der

Konradinerallee wurden bei einem weißen Skoda und einem weißen Kia mit einem

Stein, bzw. mit dem Kopf eines Hammers jeweils eine Seitenscheibe eingeworfen.

Aufmerksame Zeugen konnten am Montagabend in der Salzbachstraße einen Mann

beobachten, der auf einen Mercedes eingetreten hat. Der Unbekannte entkam

jedoch, bevor die Polizei am Tatort eintraf. Die eingeleiteten Ermittlungen

führten zu einem 31-jährigen wohnsitzlosen Mann. Ob der 31-Jährige im

Zusammenhang mit dieser und den anderen Taten steht, bedarf weiterer

Ermittlungen. Ebenfalls aufmerksame Zeugen beobachteten am Dienstagabend gegen

20:10 Uhr eine junge Frau die in der Diltheystraße in Biebrich, wie diese gegen

einen grauen Dacia und einen blauen VW Golf getreten hat. Im Anschluss daran

flüchtete die Unbekannte. Sie sei laut Zeugen ca. 18 Jahre alt und etwa 1.60

Meter groß. Zur Tatzeit trug die als korpulent beschriebene Frau lange braune

Haare. Bekleidet war sie mit einer blauen Jeans und einer blauen Jeansjacke.

Weitere mögliche Geschädigte oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch

bei Wiesbadener Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Mehrere Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall, Wiesbaden, Bismarckring / Blücherstraße, Mittwoch, 23.12.2020, 07:00 Uhr,

(däu)Am Mittwochmorgen um 07:00 Uhr kam es an der Kreuzung Bismarckring /

Blücherstraße in Wiesbaden zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem sechs

Personen leicht verletzt. Ein 43-jähriger Mann fuhr mit seinem leeren Sattelzug

auf dem Bismarckring in Richtung Hauptbahnhof. An der Kreuzung Bismarckring /

Blücherstraße / Bleichstraße übersah er mutmaßlich aus Unachtsamkeit die rot

zeigende Ampel, fuhr in die Kreuzung ein und kollidierte dort mit einem von der

Bleichstraße in Richtung Blücherstraße fahrenden Linienbus, den er in Höhe der

zweiten Zugangstür traf. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr

fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein

Sachschaden von insgesamt rund 90.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war

der 1. Ring in Richtung Hauptbahnhof von 07:10 bis 09:00 Uhr gesperrt. Die fünf

verletzten Busfahrgäste sowie der Sattelzugfahrer wurden teilweise in die

umliegenden Krankenhäuser gebracht.

Einbruch in Gartenhütte, Mainz, Kostheim, Steigweg, Freitag, 18.12.2020 bis Dienstag, 22.12.2020,

(däu)In der Zeit von Freitag bis Dienstag brachen unbekannte Täter im Steigweg

in Mainz-Kostheim in eine Gartenhütte ein und entwendeten verschiedene

Elektrogeräte im Gesamtwert von etwa 200 Euro. Die Diebe brachen die Eingangstür

gewaltsam auf und verschafften sich so Zugang. Hinweisgeber werden gebeten, sich

telefonisch bei dem 4. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2440 zu

melden.

Verkehrsunfall mit Fahrerflucht, Wiesbaden, Moritzstraße, Dienstag, 22.12.2020, gegen 18:45 Uhr,

(däu)Am Dienstagabend gegen 18:45 Uhr kam es in der Moritzstraße in Wiesbaden zu

einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Laut Zeugenangaben fuhr

der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug auf der Moritzstraße in Richtung

Innenstadt, als er verbotswidrig einen dunklen SUV rechtsseitig überholte,

hierbei nach rechts von der Fahrbahn abkam und einen dort geparkten weißen

Toyota streifte. Der Unbekannte bremste noch kurz sein Fahrzeug ab und setzte

dann seine Fahrt unvermittelt fort. An dem Toyota wurde die gesamte Fahrerseite

beschädigt. Der verursachte Schaden beträgt ca. 2.000 Euro. Weitere Zeugen

werden gebeten sich telefonisch beim Regionalen Verkehrsdienst unter der

Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

32-Jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt, Wiesbaden, Schierstein, Rheingaustraße, Dienstag, 22.12.2020, 18:25 Uhr,

(däu)Am Dienstagabend wurde ein 32-jähriger VW-Fahrer bei einem Verkehrsunfall

auf der Rheingaustraße leicht verletzt. Als der 32-Jährige verkehrsbedingt an

einer rot zeigenden Ampel anhalten musste, fuhr ihm eine 24-jährige

Opel-Fahrerin mutmaßlich aus Unachtsamkeit von hinten auf. An beiden Fahrzeugen

entstand ein Schaden in Höhe von rund 3.500 Euro.

Rheingau-Taunus-Kreis

Garage mit Lack beschmiert, Taunusstein, Bleidenstadt, Adolfstraße, Montag, 21.12.2020, 20:15 Uhr bis 20:45 Uhr,

(däu)Im Laufe des Montagabends beschmierten unbekannte Täter in der Adolfstraße

in Taunusstein-Bleidenstadt eine Garagenwand mit Lack und verursachten dadurch

einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Täterhinweise liegen nicht

vor. Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistation Bad

Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 zu melden.

Pkw durch Steinwurf beschädigt, Waldems, Esch, Wiesenstraße, Montag, 21.12.2020, 17:00 Uhr bis Dienstag, 22.12.2020, 08:00 Uhr,

(däu)In der Nacht von Montag auf Dienstag warfen unbekannte Täter in der

Wiesenstraße in Waldems-Esch einen Stein gegen die Heckscheibe eines geparkten

weißen Honda Jazz und verursachten dadurch einen Sachschaden in Höhe von

mehreren Hundert Euro. Täterhinweise liegen nicht vor. Hinweisgeber werden

gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistation Idstein unter der Rufnummer

(06126) 9394-0 zu melden.

Zeugen gesucht! – Fahrerflucht nach Verkehrsunfall, Bad Schwalbach, Martin-Luther-Straße, Montag, 21.12.2020, zwischen 07:30 Uhr und 16:45 Uhr,

(däu)Im Laufe des Montags kam es in der Martin-Luther-Straße in Bad Schwalbach

zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Der Spurenlage nach

touchierte der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug, mutmaßlich beim Ein- oder

Ausparken, den am Straßenrand geparkten silbernen Ford Focus. Der Ford wurde im

hinteren Bereich stark beschädigt. Der entstandene Schaden beträgt etwa 3.000

Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistation Bad

Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 zu melden.