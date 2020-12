Korbach: Die Polizei-News

Bad Wildungen: Exhibitionisten onanieren vor 2 Frauen

(ots) – Gleich zweimal kam am Dienstag 22.12.2020 in Bad Wildungen zu exhibitionistischen Handlungen. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 16.45 Uhr hielten sich 2 junge Frauen im Bereich der Wandelhalle in Bad Bad Wildungen auf. Ein Unbekannter versteckte sich zunächst hinter den Säulen der Wandelhalle und beobachtete die Frauen. Nach kurzer Zeit konnten die Frauen sehen, dass der Mann seine Hose heruntergelassen hatte. Er manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Die Frauen flüchteten und verständigten anschließend die Polizei.

Von dem Exhibitionisten liegt folgende Beschreibung vor:

etwa 30-40 Jahre alt, 180-185 cm groß, normale Statur, dunkler Kurzhaarschnitt.

Knapp zwei Stunden später kam es in der Nähe einer Klinik Im Kreuzfeld in Reinhardshausen zu einer weiteren ähnlichen Straftat. Zwei Frauen hielten sich in einem Fitnessraum einer Klinik auf, als plötzlich ein Mann von außen an die Fenster trat. Der Unbekannte ließ seine Hose herunter und begann zu onanieren. Die beiden Frauen verständigten sofort einen Mitarbeiter der Klinik, der den Täter aber nicht mehr antreffen konnte.

Von diesem Mann liegt lediglich eine sehr vage Beschreibung vor, es soll ein älterer Mann mit einer schwarzen Mütze gewesen sein.

In beiden Fällen verständigten die geschädigten Frauen zeitnah die Polizei Bad Wildungen, die sofort Fahndungsmaßnahmen einleitete. Diese führten jedoch nicht zum Erfolg. Die Polizei bittet daher um Hinweise. Wer die Unbekannten gesehen hat, Angaben zu dem oder den Tätern machen oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Wildungen unter der Telefonnummer 05621/70900 zu melden.

Volkmarsen: Einbruch in Gebäude einer Sandgrube – Stromaggregat gestohlen

(ots) – In der Zeit von Samstag bis Montag brach ein Unbekannter in eine Halle einer Sandgrube in Volkmarsen ein. Er entwendete ein Stromaggregat im Wert von etwa 2.500 Euro. Der Täter öffnete gewaltsam ein Tor zu dem Gelände. Dort brach er in eine Halle ein, wo er eine Schubkarre entwendete. Anschließend stahl er ein Notstromaggregat, welches er mit der Schubkarre abtransportierte.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Wer im Zeitraum von Samstag bis Montag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Sandgrube in Volkmarsen gesehen hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Arolsen unter der Telefonnummer 05691-9799-0 zu melden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen