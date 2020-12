Räuberischer Diebstahl in Apotheke – Polizei erbittet Zeugenhinweise

Kassel-Mitte (ots) – Auf ungewöhnliche Beute hatte es ein dreister Dieb am Dienstagmorgen 22.12.2020 in einer Apotheke in der Kasseler Kurfürstenstraße abgesehen. Der bislang unbekannte Täter nahm in dem Verkaufsraum kurzerhand mehrere Blutdruckmessgeräte und Fieberthermometer an sich. Bei seiner anschließenden Flucht aus der Apotheke griff er eine nachgeeilte Mitarbeiterin an, um mit der Beute zu entkommen.

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Mitte berichten, hatte sich der Diebstahl gegen 11:30 Uhr ereignet. Zu dieser Zeit beobachtete die Verkäuferin den Mann, der die Geräte aus dem Regal nahm und anschließend aus der Apotheke ging, ohne zu bezahlen. Die Mitarbeiterin eilte nach draußen, wo der Täter gerade die Beute auf den Gepäckträger eines Fahrrads lud. Als sie ihn auf den Diebstahl ansprach und die gestohlenen Geräte an sich nehmen wollte, riss er sie der Frau aus der Hand und schubste sie weg.

Mit seiner Beute rannte er anschließend in Richtung Scheidemannplatz, wo sich seine Spur verliert.

Das silberfarbene Damenrad ließ der Dieb zurück.

Die Mitarbeiterin der Apotheke blieb glücklicherweise unverletzt.

Täterbeschreibung:

Bei dem Täter soll es sich um einen 1,70 bis 1,80 Meter großen und sehr dünnen Mann mit dunkelblonden Haaren gehandelt haben, der eine schwarze Jacke und eine dunkle Hose trug. Die Bekleidung des Mannes war auffällig verdreckt.

Die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe bitten Zeugen, die Hinweise auf den Dieb geben können, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Unbekannte Trickbetrüger erbeuten Geld in Bäckerei – Kripo sucht Zeugen

Kassel-Mitte (ots) – Mit einem sogenannten “Wechselfallentrick” ergaunerte ein bisher unbekanntes Pärchen am gestrigen Dienstagmittag Bargeld in einer Bäckerei in der Kasseler Innenstadt. Sie überrumpelten durch mehrfaches Hin- und Herwechseln von Geldscheinen die Verkäuferin und erbeuteten dadurch 100 Euro. Die weiteren Ermittlungen führen die für Betrugsdelikte zuständigen Beamten des Kommissariats 23/24 der Kasseler Kriminalpolizei. Sie erbitten Hinweise auf die unbekannten Täter, von denen eine Beschreibung vorliegt.

Wie die Verkäuferin der Bäckerei in der Theaterstraße, Ecke “Neue Fahrt”, den aufnehmenden Polizisten des Innenstadtreviers schilderte, kam das Pärchen gegen 13:45 Uhr in das Geschäft und kaufte Backwaren. Die Betrüger zahlten zunächst mit einem 200 Euro Schein. Nachdem die Verkäuferin das entsprechende Wechselgeld herausgegeben hatte, bat das Pärchen um größere Geldscheine, wodurch es zu einem mehrfachen Hin- und Herwechseln kam. Noch bevor die Angestellte die Backwaren herausgab, wollten die Unbekannten diese plötzlich doch nicht mehr kaufen, da ihnen der Preis zu teuer sei. Die überrumpelte Verkäuferin wurde nun Opfer des Trickbetrugs, denn sie gab dem Pärchen den zurückgeforderten 200 Euro Schein, erhielt aber im Austausch nicht das gesamte Wechselgeld zurück. Anschließend verließen die beiden Täter hastig die Bäckerei.

Von dem Pärchen liegt folgende Beschreibung vor:

Männlicher Täter: 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, schlank, schwarze längere Haare mit Seitenscheitel, trug schwarze Kleidung und eine schwarze Maske, osteuropäisches Erscheinungsbild

Weibliche Täterin: 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß, zierliche Statur, hellbraune Haare, die zu einem Zopf gebunden waren, trug schwarze Kleidung und einen schwarzen Strick-Schlauchschal, osteuropäisches Erscheinungsbild

Bei Eintreffen der hinzugerufenen Polizeibeamten wenige Minuten später fehlte von dem Pärchen, das in Richtung Scheidemannplatz geflüchtet war, bereits jede Spur. Die Ermittler des K 23/24 bitten Zeugen, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Geparkten silbernen PKW Mercedes angefahren und geflüchtet – Polizei erbittet Hinweise

Kassel-Bettenhausen (ots) – Zeugen eines Unfalls, der sich bereits am vergangenen Mittwochvormittag, in der Kasseler Leipziger Straße, Höhe Kunigundishof, ereignete, suchen die zuständigen Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei.

Wie die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichteten, ist am Mittwoch, 16.12.2020, ca. 10.00 h, ein weißer älterer PKW, welcher die Leipziger Straße in Richtung Innenstadt befuhr, in Höhe der Straße Kunigundishof auf den neben der Fahrbahn der Leipziger Straße auf dem dortigen Parkplatz geparkten silbernen Mercedes B180 aufgefahren. Der 83-jährige Fahrer saß noch im geparkten PKW. Er traf die Fahrerin des weißen PKW, die aus ihrem Fahrzeug ausstieg, an und beide vereinbarten, in der angrenzenden Straße Kunigundishof die Personalien auszutauschen. Die ältere Dame fuhr zwar in die Straße, hielt jedoch nicht wie verabredet an, sondern fuhr auf und davon.

An dem Mercedes entstand ein Sachschaden an dem hinteren Stoßfänger auf der Fahrerseite.

Der Sachschaden wird auf ca. 800 Euro beziffert. Es ist nicht auszuschließen, dass der flüchtige weiße PKW an der vorderen Beifahrerseite Beschädigungen aufweist.

Eine bisher unbekannte Zeugin hat dem Geschädigten noch am Unfallort mitgeteilt, dass sie die Unfallverursacherin noch kurz zuvor in der Leipziger Straße habe Schlangenlinien fahren sehen.

Beschreibung der flüchtigen Fahrerin:

Ca. 75 Jahre alt, mitteleuropäisches Aussehen, graue kurze wellige Haare, dicke Brillengläser, ungepflegtes Äußeres.

Die zuständigen Ermittler erhoffen sich nun mit einer Veröffentlichung Hinweise auf die Verursacherin zu erhalten. Die Beamten der Unfallfluchtgruppe bitten die unbekannte Zeugin sowie weitere mögliche Zeugen, die Hinweise auf den Unfallhergang bzw. den Unfallverursacher geben können, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

