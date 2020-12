Frankfurt: 55-Jähriger von Männertrio ausgeraubt

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(dr) In der Nacht von Dienstag 22.12.2020 auf Mittwoch raubte ein Männertrio einen 55-Jährigen in der Kaiserstraße aus. Der Geschädigte befand sich gegen 23:40 Uhr in Höhe der Kaiserstraße 51, als ihn 3 Männer ansprachen und von ihm Bargeld verlangten. Als der Geschädigte auf die Forderung nicht einging, zerrten ihn 2 der Männer zu Boden und hielten ihn fest.

Währenddessen beugte sich der dritte Täter über ihn, entnahm 45 Euro Bargeld aus seiner Hosentasche und raubte ihm außerdem seine braune Herrenjacke. Nacht der Tat flüchteten die Angreifer zu Fuß. Als der Geschädigte ihnen hinterherrief, zeigte ihm einer der Männer noch ein Messer sowie eine Glasflasche vor. Schließlich verschwanden die drei Männer in Richtung Hauptbahnhof.

Täterbeschreibung:

Täter 1: männlich, circa 175 cm groß, schlanke Statur, schwarze gelockte Haare, nordafrikanisches Aussehen, bekleidet mit schwarzer Lederjacke mit Kapuze und blauer Laufhose.

Täter 2+3: männlich, circa 180 cm groß, schlanke Statur, dunkel gekleidet.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069/755-51499 in Verbindung zu setzen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt: Festnahmen nach Brandstiftung

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(fue) – Ein Zeuge beobachtete am Dienstag 22.12.2020 gegen 17.50 Uhr, zwei Personen an einem Papiercontainer in der Weserstraße. Kurz, nachdem die beiden unbekannten Männer verschwunden waren, stand der 1.100 Liter große Papiercontainer in Brand. Die zuerst am Geschehensort eingetroffene Funkstreife begann, mittels ihres Pulverlöschers, die Brandbekämpfung, die dann schnell von der Feuerwehr abgeschlossen werden konnte. Noch in Tatortnähe konnten zwei Personen festgenommen werden, auf die die Beschreibung durch den Zeugen zugetroffen hatte.

Bei ihnen handelt es sich um einen 42-jährigen Wohnsitzlosen sowie um einen 36-jährigen Mann aus Hanau. Beide wurden nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Feuer in einem Technikraum im BG Unfallkrankenhaus

Frankfurt am Main (ots)-(tka) – Am Mittwoch 22.12.20 gegen 01 Uhr wurde die Feuerwehr Frankfurt durch die Automatische Brandmeldeanlage zur Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik alarmiert. Dort stellten die eintreffenden Einsatzkräfte eine Rauchentwicklung in einem Technikraum fest.

Das Feuer wurde umgehend durch einen Trupp unter Umluftunabhängigen Atemschutz und einem Rohr bekämpft. Es waren keine Gebäudeteile mit Patienten betroffen. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Zum Abschluss der Brandbekämpfung wurde der betroffene Raum maschinell entraucht.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren bis ca. 02:30 Uhr vor Ort.

Über die Brandursache und Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden.

Polizei hat richtigen Riecher

Frankfurt (ots)-(hol) – Am Montag 21.12.2020 nahm eine Funkstreife starken Marihuana-Geruch im Treppenhaus eines Wohnhauses wahr. Die in der Folge durchgeführte Wohnungsdurchsuchung führte zum Auffinden zahlreicher illegaler Substanzen und Gegenstände. Die Polizei nahm einen 33-Jährigen fest.

Gegen 11:30 Uhr folgten Beamte des 12. Polizeireviers einem Hinweis aus der Nachbarschaft. Demnach sollte es in einem Wohnhaus in der Straße “Am Schwalbenschwanz” stark nach Marihuana riechen. Die Nasen der Polizeibeamten bestätigten diesen Verdacht. Außerdem gelang es, die Wohnung, aus der der Geruch drang, zu lokalisieren. In der Folge durchsuchten die Beamten die Wohnung nach vorangegangener richterlicher Anordnung.

Dass die Beamten den richtigen Riecher hatten, beweist das Ergebnis der Durchsuchung, denn die Polizei fand

mehr als 1 kg Marihuana,

50 g Amphetamin,

fast 700 g Haschisch,

rund 80 XTC-Tabletten,

1 Packung Testosteron-Ampullen,

eine Pistole der Marke Sig Sauer,

einen Totschläger und

mehrere tausend Euro Bargeld.

Die Polizei nahm den 33-jährigen Wohnungsinhaber fest und lieferte ihn in die Haftzellen des Polizeipräsidiums ein. Die Ermittlungen dauern an.

Frankfurt: Einbruch in Lagerhalle

Frankfurt-Seckbach (ots)-(hol) – In der Nacht zum Dienstag 22.12.2020 brachen Unbekannte in eine Lagerhalle in Seckbach ein und entwendeten mehrere hochwertige Mountainbikes.

Zwischen 22:00 Uhr und 08:00 Uhr gelangten die Täter auf das Industriegelände in der Gwinnerstraße. Dort drangen sie sowohl in Arbeits- als auch Lagerhallen ein. Aus einer der Lagerhallen entwendeten sie insgesamt drei hochwertige vollgefederte Mountainbikes im Wert mehrerer tausend Euro.

Frankfurt: Fahrrad und Rucksack weg

Frankfurt-Fechenheim (ots)-(dr) – Ein unbekannter Mann erbeutete am Dienstagabend 22.12.2020 mutmaßlich die Wertsachen eines 27-Jährigen, welcher in Fechenheim mit seinem Fahrrad unterwegs war. Gegen 18:30 Uhr befuhr ein 27-Jähriger mit seinem Fahrrad die Wächtersbacher Straße in Richtung Am Erlenbruch, als er in Höhe der Hausnummer 91 abstieg, um an der dortigen Fußgängerampel die Straßenseite zu wechseln.

Plötzlich erschien ein unbekannter Mann, welcher auf ihn zugelaufen kam. Beleidigend und mit aggressiver Stimme forderte ihn dieser auf, sein Mobiltelefon herauszugeben. Davon eingeschüchtert stieß der 27-Jährige zunächst sein Fahrrad in Richtung des Unbekannten und flüchtete vor diesem.

Der Mann verfolgte ihn noch einige Meter, verschwand jedoch schließlich in unbekannte Richtung.

Der Geschädigte, welcher bei der Flucht sein Fahrrad und seinen Rucksack zurückgelassen hatte, stellte kurze Zeit später fest, dass beides fehlt.

Täterbeschreibung:

männlich, circa 30 bis 40 Jahre alt, circa 185-190 cm groß, grauschwarzer Bart, bekleidet mit dunkler Wintermütze, Brille, dunkler Jacke, dunkler Hose.

Zeugen, die Hinweise über den Verbleib der Wertsachen oder zu dem unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 069/755-51499 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) – (fue) Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

Dezember 2020: Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel Dezember 2020: Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße, Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim Dezember 2020: Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring Dezember 2020: Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundestraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße Januar 2021: Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Ludwig-Landmann-Straße

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

