Frankfurt-Preungesheim (ots)-(hol) – Am Dienstag 22.12.2020 betraten Handwerker im Beisein des Vermieters aufgrund eines Wasserschadens eine Wohnung in Preungesheim. Was sie dort fanden, rief die Drogenfahndung auf den Plan. Gegen 15:30 Uhr staunte ein Handwerker nicht schlecht, als er den Sicherungskasten in einer Wohnung in der Homburger Landstraße öffnete. Darin befand sich nämlich eine Tüte mit weißem Pulver, sowie mehrere Feinwaagen.

Zusammen mit dem Vermieter, der die Wohnung zuvor aufgrund der Abwesenheit des Mieters geöffnet hatte, verständigte er die Polizei.

Ein Drogenschnelltest der Beamten erhärtete den Verdacht, dass es sich bei dem weißen Pulver keinesfalls um Mehl zum Backen der Weihnachtsplätzchen handelte, sondern um Kokain.

Insgesamt waren es knapp 200 gr. des Rauschmittels.

Darüber hinaus stellten die Beamten die Feinwaagen sowie zahlreiche Mobiltelefone sicher.

