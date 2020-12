Ludwigshafen: Stadtnotizen 22.12.2020

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Wahl in der Nördlichen Innenstadt: Wahlamt auch zwischen den Jahren geöffnet

Die Vorbereitungen für die Wahl zur/zum Ortsvorsteher/in der Nördlichen Innenstadt laufen auch zwischen den Jahren weiter. Das Briefwahlamt in der ersten Etage des Rathauses ist auch zwischen den Jahren, von Montag, 28. Dezember bis Mittwoch, 30. Dezember, jeweils von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Wähler können Briefwahlunterlagen nicht nur online auf www.ludwigshafen.de, sondern auch per Post oder per E-Mail an briefwahl@ludwigshafen.de anfordern. Dabei müssen Wahlberechtigte zwingend folgende Daten angeben: den Familiennamen, die Vornamen, den Tag der Geburt und die Wohnanschrift mit Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort. Briefwahlanträge befinden sich auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigungen, die bis 20. Dezember an alle Wahlberechtigten verteilt wurden.

Im Briefwahlamt kann auch direkt gewählt werden. Auf Grund der Corona-Pandemie werden Wähler allerdings gebeten, vorrangig die oben genannten Möglichkeiten zur Beantragung der Briefwahl zu nutzen.