Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 23.12.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Grünstadt: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Grünstadt (ots) – Am Mittwoch, 23.12.2020 gegen 02:35 Uhr wurde der Fahrer eines VW Polo in der Bitzenstraße in Grünstadt durch Beamte der Polizei Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass der 51-jährige aus Eisenberg gar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaunbis wurde eingeleitet.

Grünstadt: Fahrt unter Drogeneinwirkung

Grünstadt (ots) – Am Dienstag, 22.12.2020 gegen 22:55 Uhr wurde der Fahrer eines Mazdas durch Beamte der Polizei Grünstadt in der Bitzenstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 23-jährigen Fahrer aus dem Raum Mainz-Bingen konnten durch die Beamten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Nach entsprechender Belehrung räumte der Mann schließlich den Konsum von Marihuana und Amphetamin ein. Bei dem Fahrer sowie seinem 24-Jährigen Beifahrer konnten zudem geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden werden. Die Fahrt war somit für die Beiden beendet. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Bußgeldverfahren mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro, ein Fahrverbot sowie Punkte in Flensburg. Darüber hinaus wurde gegen beide ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):