Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt: Verkehrskontrollen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 22.12.20 wurde in der Branchweilerhofstraße im Zeitraum von 09.20 Uhr bis 10.20 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Von 142 ins Visier genommenen Fahrzeugen waren fünf zu schnell unterwegs, der Schnellste wurde mit 78 bei erlaubten 50 kmh gemessen. Bei stationären Kontrollen von 08:30-10:00 Uhr in der Amalienstraße und von 11:00-13:00 Uhr in der Landauer Straße wurden sechs Personen festgestellt, die ihr Mobiltelefon widerrechtlich während der Fahrt nutzen und fünf weitere, die nicht (richtig) angeschnallt waren. Im Rahmen einer mobilen Kontrolle fiel gegen 10:00 Uhr ein in der Richard-Wagner-Straße abgestellter BMW auf, der nicht rechtzeitig zur fälligen Hauptuntersuchung vorgeführt wurde. Bei genauerer Überprüfung stellte sich heraus, dass der PKW zur Zwangsentstempelung wegen fehlender Haftpflichtversicherung ausgeschrieben war.

Neustadt: Fußgängerin tritt unvermittelt auf die Straße und wird von Auto erfasst

Neustadt/Weinstraße (ots) – Einigermaßen glimpflich ausgegangen ist ein Unfall, der sich am 21.12.20, gegen 17:50 Uhr auf der Landauer Straße zugetragen hatte. Eine 32-Jährige war mit ihrem Toyota aus Richtung Hauptbahnhof kommend in Richtung Edenkoben unterwegs, als die 26-jährige Unfallverursacherin plötzlich auf die Fahrbahn trat. Weder durch Bremsen noch durch Ausweichen konnte die Autofahrerin den Zusammenstoß verhindern und erfasste die Fußgängerin. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 26-Jährige auf die Windschutzscheibe des Toyota und anschließend auf die Motorhaube eines im Gegenverkehr fahrenden PKW geschleudert. Nach eigenen Angaben sei die Fußgängerin nicht verletzt worden. Aufgrund des Schadensbildes am Toyota mit einer geschätzten Schadenshöhe von 1500 Euro sind jedoch leichte Verletzungen bei der jungen Dame wahrscheinlich.

