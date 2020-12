Dreister Diebstahl aus VR Bank in Klingenmünster – 20-Jähriger verhaftet

Bad Bergzabern (ots) – Bereits am 20.12.2020 gegen 00.50 Uhr, kam es zu einem dreisten Fall des Diebstahls aus dem Vorraum der VR Bank in Klingenmünster. Ein ca. 50-jähriger Mann mit kräftiger Statur, der zur Tatzeit eine lilafarbene Kopfbedeckung trug, entwendete einen 42 Zoll Monitor und einen Computerbildschirm. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1.200 Euro.

Der gesuchte 20-jährige Straftäter konnte, um 17:15 Uhr, im Rahmen umfangreicher Fahndungsmaßnahmen festgenommen werden.

Zigarettenautomaten gestohlen

Edenkoben (ots) – Ein Zigarettenautomat, welcher in einem Treppenhausdurchgang in einem unverschlossenen Hof in der Bahnhofstraße abgestellt war, wurde bereits am Samstag (19.12.2020) von Unbekannten entwendet. Der Sachverhalt wurde gestern (21.12.2020) der Polizei zur Anzeige gebracht.

Laut Zeugenangaben soll ein Kleinbus in der Zeit zwischen 15 Uhr und 16 Uhr vorgefahren sein, in welchen die Täter den Automaten eingeladen haben. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit nicht fest. Von den Unbekannten fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.