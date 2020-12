Pferd mutwillig verletzt – Polizei sucht Zeugen

Bad Endbach (ots) – Eine verletzte Stute in der Gemarkung “Braunels Wiese” beschäftigt derzeit die Polizei in Biedenkopf. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand wurden die Verletzungen am linken Vorderbein mutwillig zugefügt. Die Polizei leitete wegen des Verdachts einer Straftat nach dem Tierschutzgesetz ein Verfahren gegen Unbekannt ein und sucht dringend Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich zwischen Freitag, 18. Dezember, 16 Uhr, und Samstag, 19. Dezember, 15 Uhr, auf einer parallel zur Landesstraße 3049 stehenden Koppel, die sich etwa 500 Meter vor dem Ortseingang Günterod befindet.

Der Besitzer stellte die blutende Verletzung bei der 10-jährigen Stute am Freitagnachmittag 18.12.2020 fest und zog einen Tierarzt hinzu, der die Wunde versorgte. Für das Pferd besteht nach derzeitigen Erkenntnissen keine Lebensgefahr.

Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht Zeugen, die nähere Angaben zu dem Geschehen und dem Täter/den Tätern machen können.

Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950.

Attacke auf Busfahrer – Verdächtiger und Zeugen gesucht

Marburg (ots) – Ein bis dato Unbekannter attackierte am Sonntagabend 20.12.2020 einen Busfahrer mit Pfefferspray. Dank der eingebauten Plexiglasscheibe im Bereich der Fahrerkabine verpuffte der Angriff weitestgehend. Zu dem Vorfall kam es gegen 18.42 Uhr am Südbahnhof in dem Bus der Linie 383. Zunächst kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Verdächtigen und dem Fahrer. Anschließend setzte der rabiate Fahrgast sein Reizstoffsprühgerät ein.

Täterbeschreibung:

Der schlanke Mann, der nach ersten Erkenntnissen bereits in Gladenbach zustieg, trug eine grau/grüne Jacke, einen dunklen Rucksack, einen weißen Kapuzenpullover, eine schwarze Hose sowie eine schwarze Mütze. Zudem führte er einen dunklen Rucksack mit sich.

Der ältere Busfahrer klagte nach dem Vorfall über leichte Beschwerden. Die Polizei sucht nun Zeugen, insbesondere andere Fahrgäste, die Angaben zu dem Geschehen und dem Mann machen können. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Einbrecher in Arztpraxis

Marburg: Ein Unbekannter stieg zwischen Samstag, 19. Dezember, 15 Uhr, und Montag, 21.Dezember, 8 Uhr, in eine Arztpraxis in der Straße “Am Richtsberg” ein. Der Einbrecher erbeutete geringe Mengen Feingold sowie Bargeld. Zeugen, denen verdächtige Personen/Fahrzeuge aufgefallen sind, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Keine Beute im Bio-Laden

Marburg: In der Liebigstraße war ein Einbrecher zwischen Sonntag, 20. Dezember, 18 Uhr, und Montag, 21. Dezember, 8 Uhr, unterwegs. Der Dieb verschaffte sich gewaltsam Zugang in ein Geschäft und suchte nach derzeitigen Erkenntnissen vergeblich nach Beute. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeuge nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Wieder zahlreiche Blutentnahmen nach positivem Testergebnis

Marburg/Wetter/Kirchhain: Am Montag, 21. Dezember, mussten vier Autofahrer eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, weil sich Hinweise auf den Konsum von Drogen ergaben. Die Polizei kontrollierte die jungen Männer am späten Nachmittag bis kurz vor Mitternacht in Marburg, Wetter und Kirchhain. In Wetter war der Fahrer zudem ohne Fahrerlaubnis unterwegs.

Den Beifahrer, zeitgleich auch Halter des Wagens, erwartet ebenfalls ein Verfahren, da er die Fahrt des führerscheinlosen Mannes zuließ. In Kirchhain lehnte der Pkw-Fahrer einen Drogenvortest ab. Aufgrund der körperlichen Auffälligkeiten musste er trotzdem mit auf die Polizeiwache. Auch ein in Marburg kontrollierter Fahrer war ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs.

Die Ertappten durften nach der Blutentnahme wieder gehen. Die Ordnungshüter stellten allerdings in allen Fällen vorsorglich die Fahrzeugschlüssel sicher.

