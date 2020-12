Hohenahr-Ahrdt: Türen halten Einbrechern stand

Am Samstag (19.12.2020), um 12:00 Uhr, stellte der Eigentümer eines Einfamilienhauses in der Kohlkautstraße fest, dass Unbekannte offenbar versucht hatten, sowohl die Hauseingangstür als auch eine Kellertür aufzubrechen. Beide Türen hielten den Aufbruchsversuchen stand.

Der Schaden wird mit 100 Euro beziffert. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Kohlkautstraße aufgefallen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Ehringshausen: Diebe haben es auf Werkzeug abgesehen

Am vergangenen Wochenende, zwischen Freitag (18.12.2020), 16:00 Uhr und Montag (21.12.2020), 11:00 Uhr verschafften sich unbekannte Diebe Zutritt zu dem Schulgelände in der Lempstraße. Durch die Eingangstür gelangten die Unbekannten in das Schulgebäude. Die Einbrecher durchwühlten die Werkräume und stahlen neben einer Bohrmaschine, einem Schwingschleifer noch weitere Akkugeräte.

Der Schaden beläuft sich auf 6.000 Euro.

Hinweise zu den unbekannten Dieben, erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar: Zufahrtsschranken beschädigt

An zwei Zufahrtsschranken zum Schulgelände in der Frankfurter Straße machten sich Unbekannte zwischen Freitag (18.12.2020), 18:00 Uhr und Montag (21.12.2020), 05:50 Uhr zu schaffen. Bei der ersten Schranke brachen die Vandalen das Gehäuse der Schrankentechnik auf und brachen die Schranke ab. Bei der zweiten Schranke rissen die Unbekannten das Schrankengehäuse aus der Verankerung und verbogen die Schranke mit brachialer Gewalt.

Der Schaden wird mit 3.000 Euro beziffert.

Die Wetzlarer Polizei ermittelt wegen Sachbeschädígung und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Käthe-Kollwitz-Schule aufgefallen?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Lahnau-Waldgirmes: Diesel abgezapft

Unbekannte Diebe drangen über einen Bauzaun auf ein Firmengelände in der Straße “Vor dem Polhlstück” ein. Dort öffneten die Diebe insgesamt drei Lkw-Tanks und zapften mehrere hundert Liter Diesel-Kraftstoff ab. Der Schaden wird mit 400 Euro beziffert.

Wer kann Hinweise zu den dreisten Dieben, die zwischen Samstag (19.12.2020), 19:30 Uhr und

Montag (21.12.2020), 07:00 Uhr zuschlugen, geben?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Schöffengrund-Oberwetz: Peugeot überschlägt sich

Ein 36-Jähriger fuhr gestern Morgen (21.12.2020) um 07:10 Uhr mit seinem weißen Peugeot Expert auf der Landesstraße 3054 von Oberwetz in Richtung Hüttenberg-Volpertzhausen. In einer leichten Linkskurve geriet der Peugeot auf der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Expert kam auf dem Dach zum Liegen.

Der aus einem Schöffengrunder Ortsteil stammende Autofahrer musste von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten Mann in ein Krankenhaus.

Der Unfallschaden beläuft sich auf 1.000 Euro.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen