Zivilstreife beobachtet Autorennen – 30-Jähriger ohne Führerschein am Steuer

Kassel-Süd (ots) – Ein Autorennen lieferten sich zwei Mercedesfahrer am Montagabend 21.12.2020 in der Kasseler Südstadt. Hierbei wurden sie allerdings von einer Zivilstreife des Polizeireviers Ost beobachtet, die eines der beteiligten Fahrzeuge kurz darauf in der Damaschkestraße stoppte und dem gefährlichen Unterfangen somit ein Ende bereitete. Wie sich anschließend herausstellte, hatte der 30-jähriger Fahrer der Mercedes S-Klasse gar keinen Führerschein. Gegen den Mann aus Kassel leiteten die Beamten neben einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis auch ein Strafverfahren wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein. Dies kann für ihn im Fall einer Verurteilung eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren sowie weitere Konsequenzen durch die Fahrerlaubnisbehörde nach sich ziehen.

Aufmerksam geworden war die Zivilstreife auf die rasante Fahrweise der beiden Pkw gegen 21 Uhr. Im weiteren Verlauf beobachteten die Polizisten, dass sich die beiden Wagen ganz offensichtlich ein Rennen lieferten und rücksichtslos mit hohen Geschwindigkeiten unterwegs waren.

In der Damaschkestraße gelang es der Streife, die Mercedes S-Klasse zu stoppen, bevor jemand zu Schaden kam. Neben dem 30-jährigen Fahrer saß auch der 23-jährige Fahrzeughalter in dem Pkw.

Den jungen Mann aus Melsungen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Zulassens des Fahrens

ohne Fahrerlaubnis.

Handtaschenraub – Pärchen mit weißem Hund als Zeugen gesucht

Kassel-Rothenditmold (ots) – Nach dem Handtaschenraub, der sich am Samstagmorgen 19.12.2020 im Stadtteil Rothenditmold ereignete, suchen die zuständigen Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo nun zwei wichtige Zeugen. Wie sich bei den bisherigen Ermittlungen herausstellte, waren dem Opfer kurz vor dem Überfall in der Maybachstraße ein Mann und eine Frau mit einem kleinen weißen Hund entgegengekommen. Das Pärchen war von der Wolfhager Straße kommend in Richtung Mittelfeldstraße gegangen und könnte somit dem Täter begegnet sein. Der Hund war nach Angaben der 49-Jährigen wadenhoch.

Das Pärchen, das möglicherweise weitere Angaben zu dem Räuber machen kann, sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Der Handtaschenraub im Bereich Maybachstraße/ Wolfhager Straße hatte sich am Samstagmorgen gegen 06:40 Uhr ereignet. Der bislang unbekannte Täter soll sich nach Angaben des Opfers von hinten angenähert, sie zu Boden geschubst und ihr die Handtasche entrissen haben. Anschließend sei der Räuber in Richtung Naumburger Straße geflüchtet. Die 49-jährige Frau erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen.

Sie beschrieb den Kriminalbeamten einen 1,65 Meter großen Mann mit kräftiger Statur, der insgesamt dunkel gekleidet war und ein Oberteil mit Kapuze trug.

Pkw-Brand – Ursache vermutlich technischer Defekt

Kassel-Harleshausen (ots) – Wie die bei dem Brand des Pkw im Bereich der Rasenallee/Am Geilebach eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, handelt es sich bei dem betroffenen Auto um einen Opel Insignia. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer gegen 11:25 Uhr während der Fahrt im Bereich des Motorraums ausgebrochen, was auf einen technischen Defekt hinweist.

Der Fahrer hatte daraufhin neben der Fahrbahn angehalten und das Auto verlassen. Er blieb unverletzt. Der Opel war anschließend in Vollbrand geraten. Das ausgebrannte Fahrzeugwrack wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Wegen der Lösch- und Bergungsarbeiten kam es vorübergehend zu Verkehrsbehinderungen auf der Rasenallee.

Einbrecher stehlen Eiweißriegel und Proteinshakes aus Fitnessstudio – Kripo sucht Zeugen

Kassel-Wehlheiden (ots) – Unbekannte sind in der Zeit zwischen Samstagmittag 19.12.2020 und Montagmittag 21.12.2020 in ein Fitnessstudio in der Kasseler Kohlenstraße eingebrochen. Dort hebelten sie eine Geldkassette auf, in der sie lediglich 20 Euro Bargeld vorfanden. Darüber hinaus erbeuteten die Täter mehrere Eiweißriegel und Proteinshakes. Die Kasseler Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die im Bereich des Fitnessstudios möglicherweise verdächtigte Personen beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Die Tatzeit des Einbruchs ist derzeit noch nicht genau bekannt und lässt sich bislang auf den Zeitraum zwischen Samstag, 13 Uhr, und den gestrigen Montag, 13 Uhr, eingrenzen. Wie die zur Anzeigenaufnahme am Tatort eingesetzten Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, hatten sich die Täter auf das Parkdeck oberhalb eines Baumarkts begeben und auf noch unbekannte Art und Weise Zutritt zu dem Fitnessstudio verschafft. In dem Gebäude durchsuchten sie mehrere Räume und flüchteten im Anschluss mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatorts gemacht haben, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

