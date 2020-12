Mannheim-Neckarstadt: Auseinandersetzung in und vor Einkaufsmarkt; Zeugen dringend gesucht

Mannheim (ots) – Am frühen Montagabend kam es kurz nach 18 Uhr in und vor einem

Einkaufsmarkt in der Neckarstadt-Ost zu einer Auseinandersetzung unter mehreren

Männern.

Die Hintergründe hierzu sind noch nicht bekannt.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, sollen mehrere Zeugen vor dem

Einkaufsmarkt „Kaufland“ in der Maybachstraße die Auseinandersetzung beobachtet

und diese mit ihren Handys gefilmt haben.

Diese wichtigen Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden, bzw. ihre Aufnahmen zur

Klärung des Sachverhalts zur Verfügung zu stellen.

Mannheim-Wallstadt: Einbruch in Getränkemarkt mit Paketlieferstelle – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Unbekannte brachen in der Nacht von Sonntag auf Montag

(20./21.12.2020) in einen Getränkemarkt mit einer angeschlossenen

Paketlieferstelle in der Gundelsheimer Straße ein. Dabei wurden Bargeld sowie

ein Werbekühlschrank „Red Bull“ mitsamt Getränkedosen entwendet. Darüber hinaus

wurden sämtliche Kundenpakete aufgerissen und durchwühlt. Die genaue

Schadenshöhe ist bislang unbekannt. Wie sich herausstellte, hatten der oder die

Täter Gebäudetüre aufgehebelt und sich so Zutritt verschafft. Zeugen, die im

genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten

sich unter Telefon 0621/718490 beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal zu melden.

Mannheim/Schwetzingen: Vermisste Person zurückgekehrt

Mannheim/Schwetzingen (ots) – Wie bereits berichtet, hat die Polizei mit starken

Kräften und einem Polizeihubschrauber im Bereich Mannheim-Seckenheim und

Ilvesheim nach einer vermissten 55-jährigen Frau aus Schwetzingen gesucht. Am

Dienstagmorgen meldete sich die Frau bei einer Bekannten und kehrte

anschnließend wohlbehalten nach Hause zurück. Eigenen Angaben zufolge habe sie

die Nacht bei einer Freundlin verbracht. Die Suchmaßnahmen wurden daraufhin

eingestellt.

Mannheim-Innenstadt: Mann steht nackt vor fremder Wohnung und manipuliert an seinem Glied

Mannheim (ots) – Am Montag gegen 22:00 Uhr bemerkte eine Anwohnerin des

Quadrates F 4 einen nackten Mann im Treppenhaus vor ihrer Wohnung. Die

Anwohnerin hörte seltsame Geräusche an ihrer Wohnungstür und konnte durch den

Türspion den unbekleideten Mann beobachten, wie dieser an seinem Glied

manipulierte. Die verständigte Polizei konnte den 26-jährgen Täter im

Treppenhaus festnehmen. Dieser legte ein psychisch auffälliges Verhalten an den

Tag, welches auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeutete. Ob der Mann

Betäubungsmittel im Körper hatte, wird eine durchgeführte Blutentnahme zeigen.

Nachdem der Täter erkennungsdienstlich behandelt wurde, verbrachten die Beamten

den Mann zu seiner Wohnung. Hier händigte dieser den Beamten ein Tütchen mit

einer geringen Menge Ketamin aus.

Mannheim-Neckarau: Unbekannte brechen in Dönerimbiss ein – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarau (ots) – Ein Schnellrestaurant in der Floßwörthstraße war in

der Nacht von Sonntag auf Montag Einbruchsziel von bislang unbekannten Tätern.

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 17:00 Uhr und Montag, 09:00 Uhr versuchten

Unbekannte zunächst die Terrassentür des Gastronomiebetriebes aufzuhebeln. Da

ihnen das nicht gelang, zwickten sie das Vorhängeschloss zum angrenzenden

Raucherzelt auf und stiegen über ein gekipptes Fenster in die Gaststätte ein.

Anschließend entwendeten die Täter eine Geldkassette mit Bargeld, zwei türkische

Reisepässe, ein Kaffeevollautomat und ein Dönerschneideset.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten sich mit dem

Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0, in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Oststadt: Einbruch in Mercedes-Gelände – 12 Autoreifen entwendet – Zeugen gesucht

Mannheim-Oststadt (ots) – Am vergangenen Wochenende verschafften sich bislang

unbekannte Täter unerlaubt Zugang zum Gelände der Mercedes-Benz Niederlassung in

der Fahrlachstraße. Im Zeitraum zwischen Freitag, 17:00 Uhr und Montag, 09:00

Uhr öffneten sie gewaltsam einen Teil eines Metallzauns mittels unbekanntem

Werkzeug und hoben mit einem portablen Wagenheber drei der auf dem Gelände

befindlichen Fahrzeuge an. Von den drei Autos montierten die Täter die

vollständigen Radsätze ab und entfernten sich anschließend mitsamt dem Diebesgut

vom Gelände.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten sich mit dem

Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310, in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Neckarstadt: Fußgängerin an Fußgängerüberweg angefahren und geflüchtet – weitere Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Ein bislang namentlich noch nicht ermittelter Fahrer eines

Mercedes Benz hat am Montag gegen 17.35 Uhr eine Fußgängerin angefahren und ist

anschließend einfach weitergefahren. Die 18-jährige Fußgängerin stürzte zu Boden

und wurde leicht verletzt. Der Autofahrer war von der Käfertaler Straße nach

rechts in die Lange Rötterstraße abgebogen und hatte die Fußgängerin auf dem

Fußgängerüberweg touchiert. Anschließend flüchtete er und bog in die

Chamissostraße ab. Das flüchtende Fahrzeug wurde von einem Zeugen und einem

weiteren unbekannten Mann beobachtet. Dieser sowie weitere Zeugen werden

gebeten, sich unter Telefon 0621/174-4222 bei der Verkehrspolizei in Mannheim zu

melden.