Bundespolizei in Mainz verhaftet Drogendealer!

Mainz (ots) – Bei einer Kontrolle am 22. Dezember 2020 gegen 08.15 Uhr im

Hauptbahnhof Mainz flüchtete die Person zunächst, konnte jedoch durch Beamte der

Bundespolizei gestellt werden. Vor der Flucht schluckte der Mann noch Teile

seiner Betäubungsmittel, worauf er sich später im Gewahrsamsbereich der

Bundespolizeidienststelle übergeben musste. Bei der Durchsuchung des Mannes auf

der Dienststelle der Bundespolizei in Mainz wurden neben Betäubungsmittel auch

ein Schlagstock und ein Einhandmesser gefunden. Die fahndungsmäßige Überprüfung

ergab, dass die Person vom Amtsgericht Groß-Gerau wegen des Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz zur Festnahme ausgeschrieben ist.

Mainz -Innenstadt – Widerstand gegen Polizeibeamte nach Missachtung der Abstandsregeln

Mainz-Innenstadt (ots) – Montag, 21.12.2020, 18:16 Uhr Weil ein 33-Jähriger in

einem Mainzer Supermarkt die Abstände zu anderen Kunden nicht einhalten wollte,

brach Streit zwischen ihm und dem Marktleiter aus. Dieser wollte dem Unwilligen

Hausverbot erteilen, dem der Mann allerdings nicht nachkam. Als die

Polizeistreife des Mainzer Altstadtrevieres hinzukommt, ist der 33-Jährige nicht

nur aufgebracht, aggressiv und uneinsichtig, er weigerte sich zudem, die

Mund-Nasen-Bedeckung vorschriftsmäßig zu tragen. Da der Mann weder der

Aufforderung den Markt zu verlassen, sich zu beruhigen noch sich auszuweisen

nachkommt, wird er durch die Polizeistreife zur nahegelegenen Polizeiinspektion

gebracht. In Folge dessen leistet der Mann massiven Widerstand gegen die

polizeilichen Maßnahmen. Im Polizeigewahrsam beleidigt der 33-Jährige die

eingesetzten Polizisten mehrfach und spuckt einem der Beamten ins Gesicht.

Bad Kreuznach, Ermittlungserfolg gegen „Falsche Polizeibeamte“ -Festnahme von international agierenden Tätern

Mainz (ots) – Der Kriminalpolizei Bad Kreuznach ist die Festnahme von

international agierenden „Falschen Polizeibeamten“ gelungen. Die Personen sind

Teil einer Gruppierung, die mindestens für 11 Taten in Hessen und

Rheinland-Pfalz, mit einem Gesamtschaden von über einer Million Euro,

verantwortlich gemacht werden können.

Eine Serie von betrügerischen Anrufen hat im November den Raum Bad Kreuznach

getroffen. In Einzelfällen gelang es den Tätern, Bargeld und Wertgegenstände in

einer Höhe von über 300.000,- EUR zu erbeuten. Sie schädigten die Opfer und

hinterließen auch psychisch betroffene Opfer

(https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117703/4767500).

Die Kriminalpolizei Bad Kreuznach bildete daraufhin in enger Zusammenarbeit mit

der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach die Ermittlungsgruppe „Black Friday“.

Aufwändige Ermittlungen führten dann zu einer Tätergruppierung, welche

offensichtlich aus der Türkei heraus die Taten plante und steuerte. Ein

nationaler und internationaler Zusammenschluss von Polizeibehörden führte Anfang

Dezember zu Festnahmen von Hintermännern in Izmir/Türkei. Eine Veröffentlichung

der Polizei Heilbronn zeigt die Hintergründe

(https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/4782675).

Die weitergehenden Ermittlungen der EG „Black Friday“ führten dann zur

Ermittlung von zwei weiteren verdächtigen Personen. Auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach sind durch das Amtsgericht Bad Kreuznach,

nachdem ausreichend belastendes Material vorlag, Durchsuchungsbeschlüsse gegen

diese zwei Personen ergangen. Durch Spezialkräfte der Polizei Rheinland-Pfalz

kann daraufhin Anfang Dezember ein 24-jähriger Deutscher aus dem Kreis Bad

Kreuznach festgenommen werden. Ihm kann die Tatbeteiligung an mindestens zehn

Taten im Raum Bad Kreuznach, Mainz und Hessen, mit einem Gesamtschaden von ca.

850.000,- EUR nachgewiesen werden. Er fungierte als sogenannter Abholer, welcher

die Wertgegenstände bei den Opfern in Empfang nimmt, nachdem sie durch einen

Mittäter telefonisch zur Herausgabe überredet worden sind. Bei der Durchsuchung

seiner Wohnung können Teile der Beute aus den bekannten Fällen und weitere

eindeutige Beweismittel sichergestellt werden.

In Berlin konnte am 17.12.20 nach Ermittlungen der Kreuznacher Polizei ein

weiterer Tatbeteiligter durch Spezialkräfte festgenommen werden. Der 36-Jährige

mit türkischer Staatsangehörigkeit ist verantwortlich für die Überführung der

Beute in die Türkei. Er hat in mindestens zwei Fällen von dem 24-jährigen

Abholer Bargeld und Wertgegenstände in einer Höhe von über 300.000,- EUR

übernommen. Gegen ihn wurde durch die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach

Haftbefehl beantragt. Nach Vorführung vor einem Ermittlungsrichter sitzt dieser

nun in Untersuchungshaft.

Mainz – Innenstadt- Mehrere Aufbrüche von Kellerabteilen am Winterhafen

Mainz-Innenstadt (ots) – Sonntag, 20.12.2020- Montag, 21.12.2020

Vermutlich in der Nacht von Sonntag auf Montag, wurden am Mainzer Winterhafen in

einem Wohngebäudekomplex, in mehrere Kellerabteile eingebrochen. Der oder die

bislang unbekannten Täter, verschafften sich gewaltsam Zugang zu den einzelnen

Abteilen und entwendeten diverse Gegenstände. Mieter der Kellerabteile stellten

den Einbruch am Montagmorgen fest und informierten die Mainzer Polizei. Diese

hat die Ermittlungen aufgenommen, Spuren an den einzelnen Tatorten wurden

gesichert.

Mehrere Auto-Aufbrüche

Mainz (ots) – Sonntag, 20.12.2020, 12:30 Uhr bis Montag, 21.12.2020, 08:00 Uhr

Zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen brechen unbekannte Täter sechs Autos in

einer Tiefgarage in der Alexander-Diehl-Straße auf. Es handelt sich

ausschließlich um Fahrzeuge der Marke Mercedes, bei denen jeweils ein

Dreiecksfenster eingeschlagen wurde. Sie entwenden ein Navigationsgerät, Bargeld

im zweistelligen Bereich und Wertgegenstände. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Alkoholgeruch durchdringt Mund-Nasen-Bedeckung – Führerschein weg

Rheinhessen/Bingen (ots) – Trotz angelegter Mund-Nasen-Bedeckung schlug einer

Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim deutlicher Alkoholgeruch

entgegen, als sie einen PKW-Fahrer auf der A 61 kurz vor dem Dreieck Nahetal

kontrollieren wollte. Die Beamten wollten den 31-jährigen Mann am 21.12.2020

gegen 23:20 Uhr im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle überprüfen. Er

räumte auch den Genuss von Rotwein vor der Fahrt ein. Ein Atemalkoholtest ergab

ca. 1,3 Promille. Da sich zudem auch Hinweise ergaben, dass der 31-Jährige

Drogen konsumiert haben könnte, wurde ein Vortest durchgeführt. Dieser fiel

ebenfalls positiv aus. Der Mann musste mit zur Wache, ihm wurde eine Blutprobe

zur Bestimmung des genauen Alkoholwerts und zur Feststellung der

Drogenbeeinflussung entnommen. Sein Führerschein wurde einbehalten. Der

31-Jährige muss nun mit entsprechenden Strafanzeigen und dem Verlust der

Fahrerlaubnis rechnen.