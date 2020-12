Polizei Eschwege

Fahren ohne Fahrerlaubnis

In Meinhard-Frieda haben Beamte der Eschweger Polizei am Montagmittag 21.22.2020 um kurz nach 12.00 Uhr eine 20-Jährige aus Wanfried angehalten und kontrolliert, die mit einem Auto von Wanfried in Richtung Eschwege unterwegs war. Da die junge Frau keine gültige Fahrerlaubnis vorlegen konnte, untersagten die Beamten der Frau die Weiterfahrt, verschlossen das Auto an Ort und Stelle und übergaben die Fahrzeugschlüssel später an den Freund der jungen Dame.

Die 20-Jährige muss sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Auto nicht richtig gegen Wegrollen gesichert – Zwei Autos beschädigt

Dienstagmorgen 22.12.2020 um kurz vor 10.00 Uhr hat sich ein Auto selbständig gemacht und ist bergab gegen ein anderes geparktes Auto gerollt. Der Vorfall passierte in Meinhard in der Straße Am Milchberg. Hier waren die beiden betroffenen Fahrzeuge hintereinander in einer Gefällstrecke geparkt.

Das verursachende Fahrzeug, das einer 57-jährigen Frau aus Wanfried gehört, war offenbar nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert und rollte vorwärts gegen den Wagen eines 51-Jährigen aus Baunatal. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

26-jähriger Autofahrer fährt rückwärts auf einen wartenden Pkw auf

In der Ortslage von Reichensachsen kam es Montagabend 21.12.2020 gegen 18.15 Uhr zu einem Auffahrunfall im Bereich Landstraße, Ecke Blaue-Kuppe-Straße. Ein 26-Jähriger aus Frielendorf und ein 48-jähriger aus Fuldatal waren auf der Landstraße in Fahrtrichtung Eschwege unterwegs, mussten dann aber in Höhe Einmündung zur Blaue-Kuppe-Straße verkehrsbedingt anhalten.

Als der 26-Jährige ein Stück zurücksetzte, um einen entgegenkommenden Autofahrer das Einbiegen in die Blaue-Kuppe-Straße zu ermöglichen, prallte er rückwärts gegen den hinter ihm wartenden Pkw des 48-Jährigen. An dem verursachenden Pkw entstand ein Schaden von 1.500 Euro.

Der Schaden an dem anderen Pkw liegt bei 2.000 Euro.

Polizei Sontra

Verkehrsunfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Sontra ermittelt aktuell wegen Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen, nachdem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Brandenburgstraße in Herleshausen beim dortigen Rewe-Getränkemarkt die Giebelwand des Gebäudes und eine Werbetafel beschädigt hat. Der Vorfall soll am Dienstag 22.12.2020 gegen 12.20 Uhr passiert sein. Bei dem Verursacher handelte es sich um einen Sattelzug mit roter Renault-Zugmaschine und grauem Auflieger.

Die Fahrzeugkombination hatte ein ausländisches Kennzeichen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0 in Verbindung zu setzen.

Betrug durch Gewinnversprechen – Polizei warnt vor Betrugsmasche

Herleshausen (ots) – Für einen mutmaßlichen Gewinn von 28.000 Euro hat ein 58-Jähriger aus Herleshausen jetzt Zahlkarten gekauft, um damit fällige Gebühren zur Anforderung seines angeblichen Geldgewinns zu begleichen. Zum Glück kam es aber nicht zur Aushändigung der Karten bzw. der Codes an die unbekannten Betrüger, so dass sich der Schaden in Grenzen hält. In dem Fall handelte es sich um die Betrugsmasche mit Gewinnversprechen, vor der die Polizei jetzt warnt.

Der 58-Jährige war im Laufe des Wochenendes mehrfach über die Rufnummern 036412429064 und 015778591758 von einem Mann mit osteuropäischem Akzent kontaktiert und über seinen “angeblichen” Gewinn von 28.000 Euro informiert worden. Da zur Gewinnanforderung Gebühren fällig seien, sollte das Opfer diese in Form von sog. “Google-Play-Karten” im Wert von 1.000 Euro entrichten. Diese besorgte der 58-Jährige dann auch, anschließend kamen ihm dann aber offenbar doch Zweifel, so dass er sich bei der Polizei meldete und den Sachverhalt schilderte. Die Beamten konnten den Mann dann schnell von der Betrugsmasche überzeugen. Letztlich kam es aber nicht zu weiteren Kontaktversuchen seitens der Betrüger, so dass der 58-Jährige zumindest noch im Besitz der gültigen Zahlkarten ist.

Aus gegebenem Anlass weist die Polizei daraufhin, dass es sich bei derartigen Gewinnversprechen um eine Betrugsmasche handelt.

Folgende Tipps sollte Sie beachten:

Geben Sie niemals vorher auf Anweisung Geld (z.B. für Gutscheinkarten/Steamkarten o.ä.) aus, um danach einen Gewinn zu erhalten!

Rufen Sie keine kostenpflichtigen Rufnummern an, um Gewinncodes zu übermitteln oder einen Gewinn anzufordern!

Überlegen Sie, ob Sie überhaupt an Gewinnspielen teilgenommen haben. Wer an Gewinnspielen nicht teilnimmt, kann auch nicht gewinnen!

Fragen Sie den Anrufer nach Name, Adresse und Telefonnummer und das Gewinnspiel um das es angeblich geht.

Gehen Sie niemals auf Geldforderungen ein, ziehen Sie im Zweifel eine Person ihres Vertrauens zu Rate.

Weitere Tipps erhalten Sie auch unter www.polizei-beratung.de.

Polizei Witzenhausen

Unfall beim Einparken

Am Montagmorgen hat ein 52-Jähriger aus Witzenhausen gegen 10.15 Uhr beim Einparken mit seinem Mini-Van ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug beschädigt. Der Unfall geschah in der Walburger Straße von Witzenhausen. Am Auto des Verursachers entstand ein Schaden von 100 Euro, der Schaden an dem geparkten Fahrzeug wird auf 300 Euro beziffert.

Auffahrunfall mit drei Beteiligten

Zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos und einem Gesamtschaden von 15.500 Euro kam es Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr. Die drei beteiligten Verkehrsteilnehmer waren in ihren Fahrzeugen hintereinander auf der Bundesstraße B 451 von Hundelshausen in Richtung Witzenhausen unterwegs. Als der vorausfahrende Pkw, der von einer 64-Jährigen aus Hessisch Lichtenau gefahren wurde, an der Abzweigung Fahrenbachtal verkehrsbedingt abbremsen und anhalten musste, erkannte dies die ihr nachfolgende 28-jährige Autofahrerin aus Witzenhausen noch rechtzeitig und konnte ebenfalls anhalten.

Ein ihr nachfolgender Pkw, der von einem 66-Jährigen aus Großalmerode gefahren wurde, konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den Pkw der 28-Jährigen auf, die durch den Aufprall zudem noch auf den Pkw der 64-Jährigen geschoben wurde. Am Auto des Verursachers entstand mit 10.000 Euro der größte Schaden. Darüber hinaus musste das Auto auch abgeschleppt werden.

Die Schäden bei den beiden anderen Autos liegen bei 5.000 bzw. 500 Euro.

