Darmstadt

Diebe im Schlaflabor aktiv – Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – In einem Krankenhaus in der Stiftstraße haben noch unbekannte Täter ihr Unwesen im Schlaflabor getrieben. Am Dienstagmorgen 22.12.2020 sind die Spuren der Kriminellen entdeckt und die Polizei verständigt worden. Diese hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls eingeleitet, nachdem sich Diebe Zugang zu einem Schlaflabor verschafft und dort unter anderem einen Fernseher entwendet hatten.

Bei dem Versuch, eine weitere Zugangstür zu Büroräumen im ersten Obergeschoss aufzubrechen, scheiterten die Unbekannten und traten die Flucht an. Nach ersten Erkenntnissen reicht die Tatzeit bis zum Freitag 18.12.2020 zurück.

Die Höhe des Gesamtschadens wird derzeit auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die Kripo in Darmstadt ist mit dem Fall betraut. Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Beamten des Kommissariats 21/22 sachdienliche Hinweise entgegen.

Brand in Wohnhaus

Darmstadt (ots) – Es war gegen 20.30 Uhr am Montagabend 21.12.2020 als der Feuerwehr und der Polizei über die Notrufleitungen ein Brand in einem Mehrparteienhaus in der Kittlerstraße in Darmstadt gemeldet wurde. Kurz darauf wurde sogar ein explosionsartiges Geräusch wahrgenommen.

Durch die am Einsatzort eingetroffene Feuerwehr konnte sichergestellt werden, dass alle Hausbewohner den Weg ins Freie gefunden hatten. Nach Abschluss der Löscharbeiten nahm die Kriminalpolizei Darmstadt noch vor Ort die Ermittlungen auf. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich in einem verschlossenen Lagerraum ein Feuer entzündet und zur Detonation einer dort gelagerten Gasflasche geführt. Rollstühle und Fahrräder wurden durch den Brand beschädigt bzw. zerstört.

Hinweise auf Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor. Es gibt erste Hinweise auf eine technische Ursache. Nach vorsichtigen Schätzungen bewegt sich der Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand. Die Bewohner konnten nach etwa einer Stunde wieder zurück in ihre Wohnungen.

Zurückgelassene Wertgegenstände locken Diebe an – Zwei Autos im Visier von Kriminellen

Darmstadt (ots) – Am Montag 21.12.2020 gerieten zwei geparkte Autos in das Visier von Kriminellen, die aus den Fahrzeugen jeweils eine zurückgelassene Handtasche entwendeten. In beiden Fällen flüchtete der Täter auf einem Fahrrad. Ob hier ein möglicher Tatzusammenhang besteht, ist derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Am Montagmorgen gegen 9 Uhr reichten dem Unbekannten nur wenige Minuten aus, als er in der Beckstraße die Scheibe eines gelben Fiat Panda einschlug und sich die im Beifahrerraum abgelegte Handtasche schnappte. Bei seiner anschließenden Flucht auf einem dunklen Herrenrad wurde er von Zeugen beobachtet, die den Mann als etwa 1,80 Meter groß und mit einem grünbraunen Parka bekleidet, beschreiben konnten. Die Kapuze der Jacke hatte er in das Gesicht gezogen. Er trug eine schwarze Hose. Zudem führte er einen viereckigen, dunkelgrauen Rucksack mit aufgenähter Tasche mit sich.

Eine ebenfalls im Beifahrerraum eines grauen Golfs zurückgelassene Handtasche fiel einem noch unbekannten Täter gegen 13 Uhr in der Wilhelm-Leuschner-Straße in die Hände. Zeugen konnten beobachten, wie der Mann auf seinem Fahrrad an dem geparkten Auto stoppte, die Beifahrertür öffnete und sich die Beute schnappte.

Er wurde auf etwa 23 Jahre geschätzt, hatte dunkle Haare und war zum Tatzeitpunkt mit einer dunkelblauen Jeans sowie einer schwarzen Jacke mit grauer Kapuze bekleidet. Als besonders auffällig wurde seine “dünne, hagere Statur” wahrgenommen.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt und die Ermittlungsgruppe – City sind mit den Fällen betraut und nehmen alle in diesem Zusammenhing stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

17-jähriger Dieb im Auto eingesperrt

Alsbach-Hähnlein (ots) – Glücklicherweise erfolglos zeigte sich das scheinbar kriminelle Vorhaben eines 17-Jährigen, als er in der Nacht zum Dienstag 22.12.2020 nach Wertgegenständen in einem Wagen in der Kirchstraße suchte. Womit er nicht rechnete war die Türen des Autos, die sich nicht mehr öffnen ließen. Zeugen konnten das Treiben beobachten, reagierten folgerichtig und alarmierten die Polizei.

Ersten Erkenntnisse zufolge, stieg der 17-jährige Mann gegen 02 Uhr in den unverschlossenen Seat ein und suchte nach Beute. Nachdem er seine Suche nach Kleingeld beendet hatte, beabsichtigte er den grauen Wagen wieder zu verlassen. Weil sich die Türen von innen nicht mehr öffnen ließen, scheiterte der Versuch auszusteigen, woraufhin die Polizei auf den Plan gerufen wurde. Eine Streife der Polizeistation Pfungstadt öffnete die Fahrzeugtür und nahm den jungen Mann vorläufig fest.

Wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls, musste er die Beamten mit auf die Polizeistation begleiten. Im Anschluss der Maßnahmen wurde er in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben. Er wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

Zeugen-Beteiligtenaufruf nach Verkehrsunfall

Otzberg/Lengfeld (ots) – Am Dienstag 22.12.2020 kam es gegen 13:50 Uhr auf der Habitzheimer Straße in Otzberg – Lengfeld zu einem Verkehrsunfall, bei dem insgesamt drei hintereinander fahrende Fahrzeug beteiligt waren. Der erste Fahrzeugführer bremste sein Fahrzeug ab, wodurch ein weiterer Verkehrsteilnehmer ebenfalls stark abbremsen und ausweichen musste. Ein dritter Verkehrsteilnehmer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem zweiten Verkehrsteilnehmer auf.

Es kam anschließend zum verbalen Austausch zwischen dem ersten und dem dritten Fahrzeugführer. Es wurde wohl davon ausgegangen, dass kein Schaden an den drei Autos entstanden sei, weshalb sich der erste, sowie der dritte Unfallbeteiligte von der Örtlichkeit entfernten. Der mittlere Unfallbeteiligte stellte jedoch kurz darauf einen Schaden an seinem PKW fest. Die Beteiligten, sowie Zeugen des Herganges, werden gebeten sich bei der Polizeistation in Dieburg zu melden.

Groß-Gerau

Arztpraxis im Visier Krimineller – Wer kann Hinweise geben?

Groß-Gerau (ots) – Eine Arztpraxis in der Darmstädter Straße rückte im Tatzeitraum zwischen Freitagmittag (18.12.) und Montagmorgen (21.12.) in das Visier Krimineller. Durch Gewaltanwendung an einem Fenster, verschafften sich die Unbekannten ersten Erkenntnissen zufolge Zutritt zur Praxis. In den Innenräumen angelangt, durchsuchten sie Zimmer und Schränke nach möglicher Beute. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendeten sie mehrere Hundert Euro Bargeld und suchten im Anschluss das Weite.

Wer in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen oder Geräusche wahrgenommen hat, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

Autoaufbruch in der Niddastraße

Rüsselsheim (ots) – Auf einen in der Niddastraße geparkten BMW hatten es Kriminelle in der Nacht zum Dienstag (22.12.) abgesehen. Die Täter zerstörten zunächst eine Scheibe des Fahrzeugs, um in den Innenraum einzudringen. Ihnen fielen unter anderem eine dort abgelegte Geldbörse samt persönlichen Dokumenten sowie Bekleidung in die Hände. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Einbrecher weckt schlafenden Bewohner

Mörfelden-Walldorf (ots) – Während ein 50 jähriger Mann am Montag 21.12.2020 gegen 18.00 Uhr im Zimmer eines Wohnhauses in der Liebknechtstraße schlief, vernahm er Geräusche aus dem Obergeschoss. Er bemerkte anschließend, dass die dortige Wohnungstür gewaltsam geöffnet und die gesamte Wohnung im Obergeschoss durchwühlt wurde.

Vermutlich machte sich der Einbrecher sofort unerkannt aus dem Staub, als er auf den 50-Jährigen aufmerksam wurde. Entwendet wurde eine Schreckschusswaffe und mehrere Armbanduhren. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Einbruch in Cafe

Raunheim (ots) – Ein Cafe in der Bahnhofstraße geriet in der Nacht zum Montag (21.12.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich über ein zuvor aufgehebeltes Fenster Zugang in das Gebäude. Aus einer Kasse an der Theke wurden anschließend rund 150 Euro entwendet.

Hinweise bitte an die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960.

Kriminelles Vorhaben scheitert – Polizei sucht Zeugen

Kelsterbach (ots) – Das kriminelle Vorhaben von Unbekannten scheiterte, als sie am Montagabend (21.12.) versuchten, in ein Mehrfamilienhaus in der Dr.-Hans-Jordan-Straße einzubrechen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten die Kriminellen im Tatzeitraum zwischen 19 und 22 Uhr die Haustür aufzuhebeln. Glücklicherweise hielt die Tür dem Einbruchsversuch stand. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt und hinterließen einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Das Kriminalkommissariat 21/22 in Rüsselsheim ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

Kreis Bergstraße

Beim Wechseln 80 Euro erbeutet

Viernheim (ots) – Eine 81-jährige Frau ist am Dienstagmittag (22.12.) gegen 13.35 Uhr mit einem Wechseltrick in der Fußgängerzone in der Robert-Koch-Straße bestohlen worden. Die Frau wurde von dem Fremden gebeten, 50 Cent zu wechseln. Beim Suchen in der Geldbörse griff der Unbekannte in die Börse. Obwohl die Seniorin die Hand des Mannes wegstieß, konnte er dennoch aus dem Geldscheinfach 80 Euro herausziehen. Der Diebstahl wurde erst im Nachhinein festgestellt.

Die Polizei sucht nun nach:

einem 45-50 jährigen Mann. Er ist nach Eindruck der Bestohlenen Ausländer und bei einer Körpergröße von etwa 1,70 Meter von kräftiger Statur. Der Fremde soll ein ungepflegtes Erscheinungsbild haben. Der Gesuchte trug eine dunkle Bekleidung. Mit seinem dunklen Schal verhüllte er seinen Mund, als er die 81-Jährige angesprochen hatte.

Hinweise zu der Tat nehmen die Ermittler in Viernheim unter der Rufnummer 06204 / 9377-0 entgegen.

Um nicht in ähnlicher Art und Weise bestohlen zu werden, gibt die Polizei nachfolgende Tipps:

Lassen Sie fremde Person nicht zu nah kommen, so dass sie an ihre Wertsachen können

Wird die sogenannte Intimzone unterschritten, machen Sie laut auf sich aufmerksam und bitten Passanten um Hilfe.

Hakenkreuz auf Motorhaube gekratzt

Heppenheim (ots) – Mit einem spitzen Gegenstand wurde im Erbachwiesenweg/ Ecke Von-Kronberg-Straße ein silberfarbener Audi Sportcoupe beschädigt, indem ein Hakenkreuz auf die Motorhaube geritzt wurde. Zudem stach der Verursacher mehrmals in einen Reifen. Zum Tatzeitpunkt war das Auto vorwärts in einer schrägen Parkbucht eingeparkt. Wie hoch der Gesamtschaden sein wird, muss noch von einer Werkstatt erhoben werden.

Wegen des verfassungswidrigen Zeichens hat die Abteilung für Staatsschutzangelegenheiten bei der Polizeidirektion Heppenheim die Ermittlungen übernommen.

Wer in der Hochhaussiedlung im Tatzeitraum zwischen dem 18.12 und letzten Montag (21.12.) Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte unter der Rufnummer 06252 / 7060.

