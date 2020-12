Kassel-Vorderer Westen (ots) – In der Nacht zu Dienstag 22.12.2020 kam es gegen 02:40 Uhr in der Kasseler Germaniastraße zu einer Explosion in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus. Nach ersten Ermittlungen der Kasseler Kriminalpolizei hatte der 17-Jährige zuvor, in einem Zimmer der Wohnung, mit verschiedenen Substanzen hantiert, um Feuerwerkskörper herzustellen.

Hierbei war es offenbar infolge einer chemischen Reaktion zu der Explosion gekommen.

An den Wänden des betreffenden Zimmers entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.

Die Wohnung ist weiterhin bewohnbar.

Der 17-Jähriger erlitt schwere Verletzungen.

Ein Rettungswagen brachte den Jugendlichen zur Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus.

Die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo haben vor Ort die weiteren Ermittlungen

wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion aufgenommen.

Bei der Tatortarbeit und Untersuchung der Substanzen erhalten die fachkundigen Ermittler auch Unterstützung von Beamten des Hessischen Landeskriminalamts.

