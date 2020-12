In der Weihnachtszeit geht es natürlich um Familie, Freunde und Tradition.

Weihnachten ist jedoch eine ziemlich teure Zeit des Jahres, also versuchen wir, wo immer wir können, Einsparungen zu erzielen. Wenn Sie immer noch ein großes Fest haben möchten, aber ohne ein Vermögen für den Festtisch auszugeben, schauen Sie sich unsere Weihnachtsrezepte an, um die Inspiration zu erhalten, die Sie brauchen. In diesem Beitrag stellen wir ein köstliches Weihnachtsmenü vor – hier haben wir einige der einzigartigsten Partyrezepte zusammengefasst, von Weihnachtscocktails und einfachen Vorspeisen bis hin zu Hauptgerichten und festlichen Desserts, die Ihre Gäste nicht vergessen werden.

1. Karamellisierte Zwiebeltörtchen mit Äpfeln

Benötigen Sie eine beeindruckende Weihnachts-Vorspeise, die nicht viel Aufwand erfordert? Süß trifft auf Herzhaftes in der Mischung aus Zwiebeln und Äpfeln, die knusprige, elegante Torten übersteigt. Diese leckeren Häppchen sehen schick aus, sind aber überraschend einfach zuzubereiten. Alles beginnt mit aufgetautem, aus Norma Prospekt gekauftem Blätterteig, den Sie mit saftiger Crème Fraîche bestreichen. Mit geschnittenen Zwiebeln und gehackten Äpfeln ersticken, bis sie zart und goldbraun sind, dann backen, bis das Gebäck knusprig und gebräunt ist. Für beste Ergebnisse in Quadrate schneiden, vorzugsweise mit einem Pizzaschneider, und warm servieren.

2. Marinierte Rüben-Toasts mit Joghurt

Wenn Ihre Gäste der Weihnachtsessenparty unterwegs sind und Sie vergessen haben, eine Vorspeise zuzubereiten, sind diese marinierten Rüben- und Joghurt-Toasts genau das Richtige. Es kommt schnell zusammen: kombinieren Sie einfach griechischen Joghurt mit Meerrettich, Olivenöl, Salz und Pfeffer und verteilen Sie ihn auf Ihre gerösteten Vollkornbrotscheiben. Geben Sie dann jeweils marinierte Rüben, Radieschen und Schnittlauch darauf. Es schmeckt so gut wie es aussieht.

3. Fondue

Helfen Sie Ihren Urlaubsgästen, sich an einem kühlen Winterabend aufzuwärmen, mit diesem Retro-Gericht, das wieder im Trend liegt. Zwei Arten von geriebenem Käse sorgen für einen tieferen, komplexeren Geschmack. Da der Käse zerkleinert ist, sollte er ziemlich schnell schmelzen. Das Endprodukt – klebriger geschmolzener Käse mit einem bitteren Kick – ist das Komfortlebensmittel Ihrer Träume. Mit weichen Brezeln, geröstetem Baguette servieren oder über das Wesentliche hinausgehen und eine Auswahl an Schöpflöffeln anbieten: geschnittene Äpfel und Birnen, geschnittene Brühwurst, Brokkoli und Blumenkohlröschen oder Kirschtomaten. Es ist eine unterhaltsame Art, alle zusammenzubringen, bevor sie sich zum Weihnachtsessen hinsetzen.

4. Mit Speck umwickelte Schweinelende mit Kirschen

Holen Sie sich eine doppelte Dosis Schweinefleisch mit einer herrlichen Schweinelende mit Speckmantel, die der Star Ihres Feiertagstisches sein wird. Erstaunlicherweise dauert die Zubereitungszeit nur 15 Minuten. Sobald sie im Ofen ist, müssen Sie sie nur noch einmal heften. Zuerst würzen Sie die Lende und bedecken sie dann mit einer Mischung aus getrockneten Kirschen, Petersilie und Vollkornsenf. Wickeln Sie das Ganze in Speck und achten Sie darauf, dass sich die Scheiben überlappen und die Enden darunter stecken. Braten, dann gegen Ende der Garzeit eine Kombination aus Johannisbeergelee und Rotweinessig über den Speck streichen. Sie erhalten knusprigen Speck, eine würzige, fruchtige Kirschschicht und feuchtes, zartes Schweinefleisch.

5. Zartes Grün mit Champagnervinaigrette

Dieser Salat sieht täuschend einfach aus, aber das Grün wird mit einer Mischung aus frischen Kräutern belebt: Dill, Petersilie, Estragon, Schnittlauch und Kerbel. Geben Sie dem Salat eine Honig-Senf-Vinaigrette mit Champagneressig. Sie ist leicht und aromatisch und hat einen ähnlichen Geschmack wie echter Sekt. Sie können diesen Salat auch einen Tag im Voraus zubereiten. Mischen Sie einfach die Vinaigrette in einer Schüssel, werfen Sie die Salatblätter mit den Kräutern in eine andere Schüssel, decken Sie sie ab und lagern Sie sie separat über Nacht im Kühlschrank. Vor dem Servieren die Soße erneut verquirlen, um es erneut zu kombinieren und über den vorbereiteten Salat zu träufeln.

6. Brotpudding mit Obstkompott

Dieses reichhaltige, fruchtige Dessert ist ein unglaublich reichhaltiger Genuss, der ein passendes Ende für ein Fest darstellt. Sie können diesen Brotpudding auch bei Raumtemperatur servieren, sodass er auch eine süße Ergänzung zu einem Weihnachtsbrunch darstellt.

7. Sauerrahmkuchen mit Äpfeln

Mit dem Servieren von Kuchen zum Nachtisch kann man nichts falsch machen. Der bescheidene Apfelkuchen wird mit scharfer Sauerrahm, prallen Rosinen, knusprigen Walnüssen und einem Zimtkrümel-Topping ernsthaft aufgewertet. Beginnen Sie mit einem hausgemachten Teig für die untere Kruste und belegen Sie ihn mit geschnittenen Äpfeln, Zucker, Zimt, Sauerrahm und Rosinen. Wir verwenden gerne eine Kombination von Apfelsorten, um die richtige Balance zwischen süß und sauer zu erzielen. Die Füllung in die Kruste geben und mit gehackten Walnüssen bestreuen. Mit einem butterartigen Zimtstreusel bestreuen und etwa eine Stunde backen, bis die Kruste goldbraun und die Äpfel zart sind.

8. Glühwein

Dieses Glühweinrezept ist die perfekte Wahl für eine hässliche Weihnachtsparty. Dank einer herzhaften Dosis schwarzer Pfefferkörner und würzigem frischem Ingwer liefert dieses Glühweinrezept einen ausgewogenen und einzigartigen Cocktail. Wenn Sie keinen roten Zinfandel in Aldi Nord und Aldi Süd finden, sind auch Merlot oder Cabernet gut. Der Schlüssel ist, einen vollmundigen Wein zu finden, damit der Geschmack mit Zucker, Gewürzen und Orange konkurrieren kann.

9. Kombucha mit gewürztem Apfel

Begeistern Sie Ihre Weihnachtsgäste mit diesem Cocktail aus Kombucha, gewürztem Rum und klassischen Wintergewürzen. Machen Sie es ein paar Tage vor Ihrer Veranstaltung, damit die Aromen wirklich zusammenkommen. Dann servieren Sie es in einem Highballglas mit Eis und einem Apfel zum Garnieren.

Zusammenfassung

Also, wir haben einige der einzigartigsten Rezepte für unvergessliches Weihnachten zusammengefasst, von Weihnachtscocktails und einfachen Vorspeisen bis hin zu Hauptgerichten und festlichen Desserts, die Ihre Gäste sicherlich beeindrucken. Wir haben die Klassiker der Weihnachtsfeier aufgenommen und haben nicht fröhliche Desserts und Getränke vergossen, um die ganze Nacht über Freude zu bereiten. Hoffentlich wird es Ihnen nun leichter, Ihr Weihnachtsmenü zuzubereiten, indem Sie diese Rezepte in Betracht ziehen. Wir wünschen Ihnen und Ihren Gästen frohes Weihnachten sowie einen leckeren festlichen Abend.