Karlsruhe: Kurzfristige Umleitung rund um den Hauptbahnhof wegen gebrochener Weichenzunge am 22.12.2020

Karlsruhe – Beim Hauptbahnhof Karlsruhe muss heute in den weniger frequentierten Abendstunden eine am Vormittag gebrochene Weichenzunge ausgetauscht werden. Aus diesem Grund muss der Stadtbahn- und Tram-Verkehr heute Abend, 22.12.2020, ab 20.30 Uhr bis etwa 22.30 Uhr in Fahrtrichtung Rüppurrer Tor – Tivoli – Hauptbahnhof kurzfristig eingestellt werden.

Folgende Umleitungen und Zeitverschiebungen gelten daher:

Tram 2: Wolfartsweier – Tullastraße – Durlacher Tor ab Rüppurrer Tor über Konzerthaus – Karlstor weiter in Richtung Knielingen Nord

Die Abfahrt in Wolfartsweier Nord in Richtung Knielingen Nord erfolgt zwölf Minuten später und damit erst zur Minute `13, `33 und `53.

Die Gegenrichtung ist von der Sperrung nicht betroffen. Am Hauptbahnhof wird die Linie 2 im Sperrzeitraum in Richtung Wolfartsweier von Gleis 1 abfahren.

Tram 3: Vom Hauptbahnhof Vorplatz geht es am Gleis 2 (anstelle Gleis 3) und damit in die entgegengesetzte Richtung über Tivoli – Werderstraße – Konzerthaus – Karlstor weiter in Richtung Heide.

Die Abfahrt am Hauptbahnhof Vorplatz in Richtung Heide erfolgt zehn Minuten später und damit erst zur Minute `13, `33 und `53.

Tram 4: Vom Hauptbahnhof Vorplatz geht es am Gleis 2 (anstelle Gleis 3) und damit in die entgegengesetzte Richtung über Tivoli – Werderstraße – Konzerthaus – Karlstor weiter in Richtung Waldstadt.

Die Abfahrt am Hauptbahnhof Vorplatz in Richtung Waldstadt erfolgt zehn Minuten später und damit erst zur Minute `03, `23 und `43.

Stadtbahn S1/S11: Umleitung ab Rüppurrer Tor über Konzerthaus – Mathystraße – Kolpingplatz – Ebertstraße – Albtalbahnhof weiter in Richtung Ettlingen/Bad Herrenalb/Ittersbach.

Stadtbahn S4: Umleitung ab Rüppurrer Tor über Konzerthaus – Mathystraße – Kolpingplatz – Ebertstraße zum Albtalbahnhof.

Stadtbahn S8: Umleitung ab Rüppurrer Tor über Konzerthaus – Mathystraße – Kolpingplatz – Ebertstraße – Albtalbahnhof weiter in Richtung Freudenstadt.

Die Linien S7 und S52 fahren in diesem Zeitfenster nicht.