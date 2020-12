Bei Personenkontrolle Drogen und Waffe gefunden

Kaiserslautern (ots) – In der Baumschulstraße hat die Polizei in der Nacht zu

Dienstag einen jungen Mann kontrolliert. Die Beamten fanden einen Joint, sowie

Cannabis-Blüten bei dem 24-Jährigen. Eine Durchsuchung seines Turnbeutels

förderte zudem einen mittels Vorhängeschloss gesicherten Waffenkoffer zutage. In

diesem befand sich eine Schreckschusswaffe und diverse Munition. Die Gegenstände

wurden sichergestellt und die Personalien festgestellt. Gegen den Mann wird nun

ermittelt. |elz

Zigarettenautomaten aufgebrochen

Kaiserslautern (ots) – In der Bismarckstraße haben Unbekannte in der Nacht zum

Montag einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Vermutlich zwischen 23 Uhr und 9

Uhr machten sich die Diebe an dem Automaten zu schaffen. Die Täter erbeuteten

Bargeld. Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der

Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. Hinweise nehmen die Beamten

unter der Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen. |erf

Dreister Dieb

Kaiserslautern (ots) – Ein dreister Diebstahl ist der Polizei am Sonntag aus dem

Geranienweg gemeldet worden.

Ein Anwohner teilte mit, dass er gegen 23 Uhr nur kurz aus seiner Wohnung raus

war und die Tür offenstehen ließ. Zurück in seiner Wohnung musste der 45-Jährige

feststellen, dass sein Fernseher weg war. Der Dieb muss den unbeobachteten

Moment und die offene Wohnungstür genutzt haben.

Das Kuriose dabei: Auf dem Weg in die Wohnung begegnet der 45-Jährige einem

Mann, der einen Fernseher trug. Bekleidet war er mit einer grünen Bomberjacke,

Jeans und Trekkingschuhe. Weiter schenkte er dem Vorbeilaufendem keine

Beachtung. Wie sich herausstellte, lief er dort wahrscheinlich seinem Fernseher

über den Weg.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Paketfahrer aus dem Verkehr gezogen

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am Montag im Stadtgebiet den Fahrer eines

Paketdienstes aus dem Verkehr gezogen. Dem Mann wird vorgeworfen unter

Drogeneinfluss einen Lieferwagen geführt zu haben. Der Zusteller war am

Vormittag von einer Polizeistreife kontrolliert worden, dabei fielen den Beamten

drogentypische Anzeichen auf. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht. Er

reagierte positiv. Der Fahrer räumte ein, Marihuana geraucht zu haben. Die

Beamten fanden bei dem Verdächtigen die Reste eines Joints. Das Rauschgift wurde

sichergestellt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Sie soll Aufschluss

über seinen Drogenkonsum geben. Seine Tour konnte der Mann nicht fortsetzen. Die

Polizisten behielten vorsorglich seinen Führerschein ein. Ein Ersatzfahrer

übernahm die Route. |erf

Wo ist der Weihnachtsmann?

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben in der Nacht zum Sonntag in der

Daniel-Häberle-Straße Weihnachtsdekoration gestohlen. Sie rissen sich einen

Weihnachtsmann aus Holz unter den Nagel. Die Figur stand vor der Tür eines

Wohnanwesens. Der Weihnachtsmann ist etwa 80 Zentimeter groß und wiegt ungefähr

ein Kilogramm. Die Holzstatur hat einen Wert von circa 100 Euro. Zeugen, die

Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |erf

Wo wurde der Mercedes gesehen?

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben zwischen Sonntag und Montag im

Stadtgebiet ein Auto gestohlen. Der schwarze Mercedes CLS 350 parkte auf einem

Privatparkplatz in der Straße Am Altenhof. Am Montagnachmittag stellte der

Fahrzeughalter den Diebstahl seines neun Jahre alten Wagens fest. Er informierte

die Polizei. Die Beamten fahnden nach dem Pkw, bisher erfolglos. Die Polizei

bittet um Hinweise: Wem ist zwischen 12 Uhr und 16.30 Uhr Verdächtiges

aufgefallen? Wer kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf

Wer hat die Schmierereien hinterlassen?

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht die Schmierfinken, die in der

St.-Franziskus-Straße am Werk waren.

Am Montagmittag stellte eine Zeugin an der Rückwand der dortigen Schule neue

Graffiti-Schmierereien fest. Die Wände waren mit mehreren Schriftzügen, Symbolen

und Zahlenfolgen beschmiert worden. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 18.

Dezember 16 Uhr und Montag, 21. Dezember 12 Uhr. Die Polizei ermittelt wegen

Sachbeschädigung.

Zeugen, denen in dem Zeitraum möglicherweise etwas Verdächtiges aufgefallen ist,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der

Polizeiinspektion Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Einbruch in Keller

Kaiserslautern (ots) – Ein Keller in einem Mehrfamilienhaus im Wolfsangel war

das Ziel von Einbrechern. Die unbekannten Täter gelangten wahrscheinlich am

Montag, zwischen zwei und zwölf Uhr durch die Eingangstür in das Gebäude. Diese

würde, nach Angaben des Zeugen häufig nicht abgeschlossen werden.

Die Einbrecher brachen das Vorhängeschloss an einem Keller auf und entwendeten

einen bronzenen Elefanten im Wert von circa 150 Euro. Ob aus den anderen

Abteilen etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Sie wurden von ihren

Besitzern noch nicht überprüft.

Zeugen, denen in dem Zeitraum möglicherweise etwas Verdächtiges aufgefallen ist,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der

Polizeiinspektion Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz