Phantombild eines Tatverdächtigen wegen des Verdachts der versuchten Vergewaltigung – Polizei bittet um Hinweise

Alsfeld – Die Kriminalpolizei Alsfeld wendet sich mit der Veröffentlichung eines Phantombildes an die Bevölkerung und bitten um Mithilfe.

Am 01. November, um circa 23 Uhr, hat ein unbekannter Mann im Bereich „Alter Zeller Weg“ eine Frau angegriffen und verletzt. Nur durch die erhebliche Gegenwehr ließ der Mann von ihr ab. Die Kriminalpolizei Alsfeld führt diesbezüglich die Ermittlungen. Jetzt liegt ein Phantombild vom männlichen Täter vor. Er wird wie folgt beschrieben: Circa 30 Jahre alt, etwa 175 cm bis 180 cm groß, hatte eine schlaksige Figur und eine südländische Erscheinung. Zur Tatzeit war er mit einer dunklen Jacke mit Kapuze über dem Kopf und einer dunklen Jeans bekleidet.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zu der auf dem Phantombild abgebildeten Person unter der Tel.: 06631/974-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Süßigkeiten- und Getränkeautomat aufgebrochen

Neuhof – Zwischen Samstag (19.12.) und Montag (21.12.) brachen Unbekannte einen Süßigkeiten- und Getränkeautomaten auf, welcher sich in der Bahnhofstraße, nahe eines Gesundheitszentrums, befindet. Die Täter stahlen mehrere Getränkeflaschen. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrzeug überfährt Verkehrsinsel

Alsfeld – Am Montag (21.12.), gegen 18:55 Uhr, befuhr ein 61 Jahre alter Autofahrer aus Alsfeld mit seinem Mercedes die Bundesstraße 49 von Romrod kommend in Richtung Alsfeld. Auf dieser Strecke überfuhr er eine dort befindliche Verkehrsinsel samt Verkehrsschild.

Hierbei wurden das Verkehrsschild und der PKW beschädigt, der entstandene Sachschaden beträgt circa 5.250 Euro. Der Fahrer wurde nicht verletzt.

Verkehrsunfallflucht

Bebra – Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag (21.12.), gegen 15:15 Uhr, vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Bahnhofstraße, einen Opel-Corsa, rot aus Alheim, im Bereich der hinteren rechten Stoßstange. Es entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Lebensmittelmarkt

Hilders – Am Montag (21.12.), gegen 01:20 Uhr, hatten es Unbekannte auf einen Lebensmittelmarkt in der Thüringer Straße abgesehen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Markt und durchsuchten diesen. Vermutlich wurden sie durch eine ausgelöste Alarmanlage gestört und flüchteten in unbekannte Richtung. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Kennzeichenschild gestohlen

Fulda – In der Nacht von Sonntag (20.12.) auf Montag (21.12.) stahlen Unbekannte das hintere amtliche Kennzeichen FD-CO 8113 von einem blauen VW Golf. Die Geschädigte hatte ihren PKW auf einem Parkplatz in der Leipziger Straße abgestellt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 25 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch – Haustür hält stand!

Grebenhain – Zwischen Samstag (19.12) und Sonntag (20.12.) versuchten Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße einzubrechen. Die Täter hebelten an der Haustür, welche allerdings standhielt und sich nicht öffnen ließ. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Wertvolle Tipps der Polizei rund um das Thema Einbruchschutz finden sie unter www.polizei-beratung.de

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de