Fensterbohrer am Werk, Kronberg, Merianstraße, Donnerstag, 19.11.2020, 12:00 Uhr – Montag, 21.12.2020, 10:00 Uhr

(ng)Zwischen Donnerstag und Montag gelangten Einbrecher durch das Aufbohren eines Fensterrahmens in ein Einfamilienhaus in der Merianstraße in Kronberg. Das Einfamilienhaus wurde durch die Täter durchsucht und anschließend durch ein Kellerfenster wieder verlassen. Ob etwas gestohlen wurde ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt und wird Bestandteil der Ermittlungen sein. Beim Aufbohren des Fensterrahmens entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (06172)120 – 0 zu melden.

Einbrecher flüchten ohne Beute, Oberursel, Am Hang, Montag, 21.12.2020, 15:15 Uhr – Montag, 21.12.2020, 20:30 Uhr

(ng)Zu einem Wohnungseinbruch kam es am Montag in der Straße „Am Hang“ in Oberursel. Die bislang unbekannten Täter gelangten vermutlich über die Balkontür in das Einfamilienhaus und durchsuchten dort mehrere Räume. Hierbei beschädigten sie zwei Türen und verließen das Haus anschließend ohne Beute durch die Kellertür. Am Haus entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172)120 – 0 zu melden.

Goldschmuck entwendet – Einbrecher hebeln an Terrassentür, Bad Homburg v. d. Höhe, Taunusstraße, Montag, 21.12.2020, 10:00 Uhr – Montag, 21.12.2020, 18:08 Uhr

(ng)Bei einem Wohnungseinbruchdiebstahl in der Taunussstraße in Bad Homburg wurde am Montag Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet. Die bisher unbekannten Täter gelangten über ein Eingangstor auf das Grundstück der Geschädigten und hebelten anschließend die Terrassentür des Einfamilienhauses auf. Nachdem die Täter alle drei Stockwerke des Hauses durchsucht hatten, gelangten sie über die Terrassentür wieder nach draußen und flohen. Durch die beschädigte Terrassentür entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (06172)120 – 0 zu melden.

Farbschmierereien in Oberursel, Oberursel, Zimmersmühlenweg, Montag, 21.12.2020, 15:02 Uhr

(ng)Dank aufmerksamer Zeugen konnte die Oberurseler Polizei am Montagnachmittag im Bereich des Stierstadter Bahnhofes drei Jungen festnehmen. Die drei Tatverdächtigen im Alter von 14 bis 16 Jahren sollen sowohl den Pfeiler einer S-Bahn-Brücke als auch die Wände einer Unterführung am Bahnhof Stierstadt mit Farbe beschmiert haben. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 geschätzt. Die Polizei in Oberursel fertigte gegen das Trio eine Strafanzeige wegen gemeinschaftlicher Sachbeschädigung.

Fahrzeugpapiere aus PKW gestohlen, Gonzenheim, Frankfurter Landstraße, Freitag, 18.12.2020, 21:00 Uhr – Samstag, 19.12.2020, 10:00 Uhr

(ng)Von Freitagabend auf Samstagmorgen kam es in der Frankfurter Landstraße in Gonzenheim zu einem Diebstahl aus einem PKW. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt in das Innere des Fahrzeugs und entwendeten von dort unter anderem Fahrzeugpapiere, ein DJ-Mischpult sowie eine Dashcam. Der dabei entstandene Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172)120 – 0 zu melden.

Außenspiegel abgetreten, Schönberg, Zeilstraße, Samstag, 19.12.2020, 16:00 Uhr – Montag, 21.12.2020, 10:00 Uhr

(ng)Zu einer Sachbeschädigung an einem PKW kam es am vergangen Wochenende in der Zeilstraße in Schönberg. Hierbei wurden durch bislang unbekannte Täter die beiden Außenspiegel eines geparkten Toyota so abgetreten, dass beide Spiegel lediglich noch an der Verkabelung hingen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Die Polizeistation in Königstein hat die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen und Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer (06174) 9266 – 0 zu melden.