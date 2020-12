Einbrecher unterwegs, Wiesbaden, Heßloch, Rehweg, Sonntag, 20.12.2020, 15:30 Uhr bis Montag, 21.12.2020, 17:30 Uhr,

(däu)In der Zeit von Sonntagnachmittag bis Montagabend brachen unbekannte Täter

in ein Einfamilienhaus im Rehweg in Wiesbaden-Heßloch ein. Der Spurenlage nach

gelangten die Täter über das Gartentor zum Haus, drangen auf unbekannte Weise in

das Gebäude ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Anschließend verschwanden

die Einbrecher unerkannt mit ihrer Beute in Form von Besteck, einem Telefon und

Bargeld im Gesamtwert von ca. 1.600 Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich

telefonisch bei der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0

zu melden.

Einbruch in Bekleidungsgeschäft, Wiesbaden, Burgstraße, Donnerstag, 17.12.2020, 18:15 Uhr bis Montag, 21.12.2020, 09:20 Uhr,

(däu)In der Zeit von Donnerstagabend bis Montagvormittag brachen unbekannte

Täter in ein Bekleidungsgeschäft in der Burgstraße in Wiesbaden ein. Die

unbekannten Täter überwanden das Türschloss der Eingangstür und drangen auf

diesem Weg in den Verkaufsraum ein. Aus diesem sowie aus dem Lager entwendeten

die Diebe vorrangig hochwertige Jacke und Hosen. Der Gesamtwert der Beute konnte

bislang nicht beziffert werden. Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch

bei der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Fahrrad aus Keller entwendet, Wiesbaden, Wolfram-von-Eschenbach-Straße, Samstag, 19.12.2020, 20:40 Uhr bis Montag, 21.12.2020, 06:00 Uhr,

(däu)Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Samstagabend bis Montagmorgen

aus dem Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in der

Wolfram-von-Eschenbach-Straße in Wiesbaden einen E-Scooter im Wert von knapp 600

Euro. Den Ermittlungen nach gelangten die Täter auf unbekannte Weise in das

Treppenhaus des Mehrfamilienhauses und begaben sich dann in den frei

zugänglichen Fahrradkeller. Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch bei

dem 5. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2540 zu melden.

Mehrere Pkw beschädigt, Wiesbaden, Schierstein, Wupperstraße, Elbestraße, Reichsapfelstraße, Samstag, 19.12.2020, 17:00 Uhr bis Sonntag, 20.12.2020, 05:50 Uhr,

(däu)In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden in Wiesbaden-Schierstein gleich

mehrere Pkw von unbekannten Tätern beschädigt. Zum einen schlugen die Vandalen

in der Wupperstraße die Fahrerscheibe eines geparkten grauen BMW ein, zum

anderen wurde die Frontschürze eines am Straßenrand abgestellten grünen Nova

Ligier in der Elbestraße beschädigt. Außerdem wurde in der Reichsapfelstraße ein

Mülleimer aus seiner Verankerung gerissen und auf einen geparkten grauen

Chevrolet geworfen. Ob die Taten von denselben Tätern verübt worden sind, bedarf

weiterer Ermittlungen. Der Gesamtschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Mögliche

weitere Geschädigte und Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei dem 5.

Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2540 zu melden.

Wertgegenstände im Auto lockten Diebe an, Wiesbaden, Äppelallee, Neptunstraße, Kiedricher Straße (Ko), Schiersteiner Straße, Freitag, 18.12.2020 bis Montag, 21.12.2020,

(däu)Offen im Auto liegengelassene Wertgegenstände wie Navigationsgeräte,

Bargeld und Telefone lockten im Verlauf von Freitag bis Montag Diebe an. Die

vier bekannt gewordenen Taten ereigneten sich in der Äppelalle, Neptunstraße,

Kiedricher Straße (Kostheim) sowie in der Schiersteiner Straße. In keinem der

Fälle konnten Aufbruchspuren festgestellt werden. Wie die Täter in die Fahrzeuge

gelangten, bedarf weiterer Ermittlungen. In diesem Zusammenhang weist die

Polizei darauf hin, niemals Wertgegenstände in einem PKW zurückzulassen. Täter

beobachten ein solches Verhalten und nutzen jegliche Unachtsamkeit aus.

Weiterhin sollten für einen Täter interessant erscheinende Gegenstände immer

außerhalb des Blickfeldes, zum Beispiel im Kofferraum verstaut werden.

Vergewissern Sie sich jedes Mal wenn Sie ihr Fahrzeug verlassen, ob dieses auch

ordnungsgemäß verschlossen ist. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer

(0611) 345 2540 beim 5. Polizeirevier in Wiesbaden zu melden.

81-jähriger Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt, Wiesbaden, Danziger Straße / Hofgartenstraße, Montag, 21.12.2020, gegen 16:50 Uhr,

(däu)Am Montagnachmittag wurde ein 81-jähriger Fußgänger bei einem

Verkehrsunfall in Wiesbaden-Sonnenberg schwer verletzt und musste in ein

Krankenhaus eingeliefert werden. Nach Zeugenaussagen fuhr ein 24-jähriger

VW-Fahrer die Danziger Straße in Richtung Rambach und bog nach rechts auf die

Straße „Hofgartenplatz“ ein. Hierbei übersah er mutmaßlich den Fußgänger beim

Überqueren der Fahrbahn, so dass es zur Kollision kam. Die Straße musste für die

Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden.

Verkehrsunfall mit zwei Verletzten, Mainz, Kastel, Admiral-Scheer-Straße / Elisabethenstraße, Montag, 21.12.2020, gegen 12:00 Uhr,

(däu)Am Montagmittag wurden bei einem Verkehrsunfall mit fünf beteiligten

Fahrzeugen in Mainz-Kastel zwei Personen leicht verletzt. Ein 28-jähriger

VW-Fahrer wollte von der Steinern Straße kommend in den Kreuzungsbereich

Admiral-Scheer-Straße / Elisabethenstraße einfahren. Hierbei übersah er

mutmaßlich einen vorfahrtsberechtigten, von links auf der Admiral-Scheer-Straße

kommenden 4er BMW, so dass es zur Kollision kam. Aufgrund des Aufpralles wurde

der 4er BMW auf die Gegenfahrbahn geschoben, kollidierte dort zunächst mit einem

ihm entgegenkommenden 1er BMW und anschließend noch mit einem am Fahrbahnrand

geparkten Volvo sowie einem dort abgestellten Seat. Der 28-jährige VW-Fahrer

sowie der 27-jährige Fahrer des 4er BMW wurden nach dem Unfall in eine Klinik

gebracht. Der VW und der 4er BMW erlitten jeweils einen Totalschaden und mussten

abschleppt werden. Der Gesamtschaden wurde mit etwa 38.000 Euro beziffert.

Verkehrsunfall mit Fahrerflucht und hohem Sachschaden, Wiesbaden, Schierstein, Saarstraße / Alte Schmelze, Montag, 21.12.2020, 15:40 Uhr,

(däu)Am Montagnachmittag kam es in der Saarstraße in Wiesbaden-Schierstein zu

einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Der gesuchte Fahrer fuhr

die Saarstraße in Richtung Schierstein und ordnete sich mit seinem grauen Audi

A4 links auf die Abbiegespur in Richtung zur Straße „Alte Schmelze“ ein. Dort

musste er aufgrund der rot zeigenden Ampel halten. Als die Ampel grün zeigte,

bog er nach links ab und übersah hierbei mutmaßlich einen ihm auf der Saarstraße

entgegenkommenden blauen BMW, so dass es zur Kollision kam. Unmittelbar nach dem

Zusammenstoß setzte der unbekannte Fahrer seine Fahrt in Richtung „Alte

Schmelze“ fort. Laut Zeugenangaben parkte er dort nach einigen Metern seinen

Audi am rechten Fahrbahnrand, stieg zusammen mit dem ebenfalls unbekannten

Beifahrer aus und beide flüchteten zu Fuß. Der gesuchte Fahrer soll etwa 20-25

Jahre alt und etwa 1.70 Meter groß sein mit dunklen Haaren. Bekleidet war er mit

einer schwarzen Jacke. Der Beifahrer wurde als etwa gleich alt und gleich groß

beschrieben und soll blonde Haare gehabt haben. Die 47-jährige BMW-Fahrerin

wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein

Gesamtschaden von etwa 11.500 Euro. Weitere Zeugen werden gebeten, sich

telefonisch beim Regionalen Verkehrsdienst unter der Telefonnummer (0611) 345-0

zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

Einbruch in Gartenhütte, Geisenheim, Feldweg „Weg durch Stalle“, Donnerstag, 17.12.2020, 21:00 Uhr bis Montag, 21.12.2020, 18:00 Uhr,

(däu)In der Zeit von Donnerstagabend bis Montagabend brachen unbekannte Täter in

eine Gartenhütte auf einem Gartengrundstück im Feldweg „In der Stalle“ in

Geisenheim ein. Der Spurenlage nach versuchten die Einbrecher zunächst erfolglos

die Tür der Gartenhütte aufzuhebeln. Anschließend gelang es ihnen ein Fenster

aufzuhebeln und sich so Zutritt zu verschaffen. Aus der Hütte erbeuteten sie

mehrere Getränkedosen sowie einige Flaschen Sekt. Auch wenn das Diebesgut

lediglich etwa 15 Euro beträgt verursachten die Täter einen Einbruchsschaden in

Höhe von mehreren Hundert Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch

bei der Polizeistation Rüdesheim unter der Rufnummer (06722) 9112-0 zu melden.

Begrenzungspfosten umgefahren – Fahrerflucht, Bad Schwalbach, Schmidtberg, Montag, 21.12.2020, gegen 15:20 Uhr,

(däu)Am Montagnachmittag gegen 15:20 Uhr wurde in der Straße „Schmidtberg“ in

Bad Schwalbach bei einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht ein

Begrenzungspfosten umgefahren. Nach Zeugenangaben kam der unbekannte Fahrer mit

seinem roten Fahrzeug, aus Richtung Adolfstraße kommend, aus ungeklärter Ursache

von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Pfosten, wobei dieser aus der

Verankerung gerissen wurde. Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch bei

der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 zu melden.

36-jährige Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt, Eltville, Kloster-Eberbach-Straße, Montag, 21.12.2020, gegen 17:15 Uhr,

(däu)Am Montagnachmittag wurde eine 36-jährige Fußgängerin bei einem

Verkehrsunfall in der Kloster-Eberbach-Straße in Eltville-Erbach leicht

verletzt. Eine 80-jährige Opel-Fahrerin fuhr in Richtung einer Klinik als sie

die dunkel gekleidete Fußgängerin am Fahrbahnrand mutmaßlich übersah und mit

dieser kollidierte. An dem Pkw entstand kein Sachschaden.

Zeugen gesucht! – Verteilerkasten umgefahren, Aarbergen, Michelbach, Karlsbader Straße, Montag, 21.12.2020, gegen 18:40 Uhr,

(däu)Am Montagabend gegen 18:40 Uhr verlor ein unbekannter Fahrer auf der

Karlsbader Straße in Aarbergen-Michelbach aus ungeklärter Ursache die Kontrolle

über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand stehenden

Verteilerkasten. Im Anschluss flüchtete der Unfallverursacher laut Zeugenangaben

vom Unfallort. Weitere Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch

bei der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 zu

melden.

Fahrzeug fährt gegen Hauswand, Oestrich-Winkel, Kranenstraße, Samstag, 19.12.2020, zwischen 08:00 Uhr und 15:00 Uhr,

(däu)Im Laufe des Samstags zwischen 08:00 Uhr und 15:00 Uhr kam es in der

Kranenstraße in Oestrich-Winkel zu einem außergewöhnlichen Verkehrsunfall mit

anschließender Fahrerflucht. Der unbekannte Unfallverursacher fuhr mit seinem

Fahrzeug gegen eine Hauswand, so dass im Mauerwerk ein Loch entstand und die

Fensterbank beschädigt wurde. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich

um seine Pflichten als Unfallverursacher zu kümmern. An dem Haus entstand ein

Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich

telefonisch bei der Polizeistation Rüdesheim unter der Rufnummer (06722) 9112-0

zu melden.