Annweiler: Ein bisschen „Feuerwehr“ für zuhause

Annweiler am Trifels – Mit einer besonderen Weihnachtsüberraschung beschenkt die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels ihre Jugend: Einen Quizblock gibt es für die Jungen und Mädchen der Jugendfeuerwehr. Die „Kleinsten“ in den Bambini-Gruppen durften sich in der Vorweihnachtszeit bereits über ein Mitmach-Buch freuen. Natürlich alles rund um das Thema Feuerwehr.

Bürgermeister Christian Burkhart und Wehrleiter Klaus Michel danken damit den jungen Leuten für ihr „Dabeisein“ in der Feuerwehr. Der Übungsbetrieb der Freiwilligen Feuerwehr ist aktuell wegen der Pandemielage ausgesetzt. So finden auch die Jugendfeuerwehr- und Bambini-Stunden nicht wie gewohnt statt. „Deswegen ist es dieses Jahr besonders wichtig, den Kindern und Jugendlichen zu zeigen, dass sie ein bedeutender Teil der Feuerwehr sind“, erläutert Bürgermeister Christian Burkhart den Hintergrund der Aktion. Zusammen mit Wehrleiter Klaus Michel bestärkt er die Feuerwehr-Jugend in einem Begleitschreiben zu den Geschenken: „Ihr seid sehr wichtig für unsere Freiwillige Feuerwehr. Denn ihr seid die Zukunft!“

Auch unter Pandemie-Bedingungen bemüht sich die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels, den Kontakt zu den jungen Leuten zu halten. Die Geschenk-Aktion in der Vorweihnachtszeit ist ein Teil dieser Bemühungen, zu denen beispielsweise auch digitale Jugendfeuerwehr-Stunden zählen.