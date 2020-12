Ludwigshafen: Lockdown auch für die katholischen Kirchen ab 27. Dezember 2020

Ludwigshafen – Ab dem 27. Dezember 2020 bis zum 10. Januar 2021 finden in den katholischen Kirchen der Stadt und des gesamten Bistums Speyers keine Gottesdienste statt. Davon ausgenommen sind Beerdigungen.

„Nach den Gottesdiensten an den Weihnachtsfeiertagen wollen wir mit einem Verzicht auf alle öffentlichen Gottesdienste in diesem Zeitraum unseren Beitrag zur Eindämmung der Pandemie und gegen eine weitere Überlastung von Krankenhäusern und Alten- und Pflegeeinrichtungen in unserem Land leisten. Mit diesem Beitrag unserer gesellschaftlichen Mitverantwortung wollen wir für den Schutz der Gesundheit eintreten und insbesondere die vulnerablen Bevölkerungsgruppen schützen“, erklärt Generalvikar Andreas Sturm.

In der Pfarrei Hl. Cäcilia finden alle Gottesdienste wie vorgesehen statt

Die Pfarrei Hl. Cäcilia im Norden Ludwigshafens hat entschieden, dass die Gottesdienste wie vorgesehen stattfinden.

Pfarrei Hl. Edith Stein sagt Weihnachtsgottesdienste ab

Die Pfarrei Hl. Edith Stein im Norden Ludwigshafens hat gam Montagabend entschieden, aufgrund der Corona-Lage in Ludwigshafen ab sofort auf alle Gottesdienste zu verzichten. „Mit dieser Entscheidung tun wir uns nicht leicht! Die Absage der Gottesdienste bedeutet für uns einen harten und schmerzlichen Verzicht der Feier eines tiefen Glaubensgeheimnis der Menschwerdung Gottes. Wir tun es, um die Ansteckungsgefahr von Covid-19 einzudämmen. In Abwägung der Güter und zum Schutz des Lebens wagen wir diesen nicht einfachen Schritt“, sagt Pfarrer Christian Eiswirth.

Die Kirchen in Oppau, Edigheim und der Pfingstweide stehen über die Weihnachtsfeiertage offen, um an den Krippen zu beten bzw. im Stillen Gebet zu verweilen. Ebenso wird die Weihnachtsbotschaft durch verschiedene Lektoren über Videobeamer im Foyer von St. Albert, eventuell auch am Haupteingang der Kirche St. Martin ausgestrahlt. „Wir legen in den Kirchen Materialien für Hausgottesdienste aus“, sagt Eiswirth. Auch das Licht von Bethlehem könne in den Kirchen mit nach Hause genommen werden.

Familien-Krippenfeier auf dem Platz des SV Südwest abgesagt

Ebenfalls abgesagt worden ist die Familien-Krippenfeier auf dem Platz des SV Südwest. „Über 200 Personen hatten sich angemeldet, dazu kamen rund 40 Mitwirkende und Helfer“, berichtet Dekan Alban Meißner. Da das Land Rheinland-Pfalz seit Montag nur noch Gottesdienste mit maximal 100 Teilnehmenden erlaubt, haben die Verantwortlichen in der Pfarrei Hll. Petrus und Paulus die Veranstaltung schweren Herzens abgesagt. „Die Absage macht uns sehr traurig. Das macht all unsere Planungen der letzten Wochen zunichte.“, bedauert das 12-köpfige Organisationsteam, das seit Oktober mit den Vorbereitungen beschäftigt war.

Dekan Alban Meißner teilt mit, dass alle Krippenfeiern und Gottesdienste an Weihnachten in der Pfarrei Hll. Petrus und Pauls ausgebucht sind.