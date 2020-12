Neustadt: Ärztlicher Bereitschaftsdienst über Weihnachten, Silvester und Neujahr

Neustadt an der Weinstraße – Krankheitssymptome wie Fieber, Halsschmerzen oder Husten und das an den Weihnachtsfeiertagen, Silvester oder Neujahr, was nun? Welche medizinische Einrichtung hat geöffnet?

Die Stadt Neustadt an der Weinstraße bietet ein Infotelefon für Fragen zum ärztlichen Bereitschaftsdienst an Weihnachten, Silvester und im neuen Jahr an. Das Infotelefon ist für Bürgerinnen und Bürger vom 24. Dezember 2020 bis zum 03. Januar 2021 täglich von 9:00 bis 12:00 Uhr unter der Telefonnummer 06321 855-1891 erreichbar.

Zusätzlich hat die Kassenärztliche Vereinigung (KV RLP) eine Übersicht der medizinischen Einrichtungen und wann diese Bereitschaftsdienst haben erstellt. Hierüber können sich die Bürgerinnen und Bürger, die medizinische Hilfe rund um eine (mögliche) Infektion mit dem Coronavirus benötigen, informieren.

Eine aktive Suche ist ab morgen, 23. Dezember 2020, ab 17:00 Uhr unter

https://www.kv-rlp.de/patienten/wegweiser-coronavirus/corona-anlaufstellen möglich.

Die KV bittet jedoch darum, nicht einfach die Anlaufstelle aufzusuchen, sondern zuvor anzurufen. So schütze man sich und andere.