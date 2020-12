Karlsruhe – Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen

Karlsruhe (ots) – Rund 6.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines

Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend auf der Landesstraße 605, Höhe

Bulacher Kreuz ereignete,

Der 18-Jahre alte BMW-Fahrer fuhr gegen 19:45 Uhr von Ettlingen kommend auf den

Abfahrtsast zur Südtangente in Fahrtrichtung Pfalz auf. Hierbei kam er aus

bislang ungeklärter Ursache im Kurvenbereich nach links von der Fahrbahn ab. In

der Folge prallte er mit seinem Fahrzeug auf den dortigen Bordstein und streifte

die Schutzleitplanke. Durch die Wucht des Aufpralls war der BMW des jungen

Fahrers nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Eggenstein-Leopoldshafen – Weitere Geschädigte nach Straßenverkehrsgefährdung auf B 36 gesucht

Karlsruhe (ots) – Bereits am vergangenen Dienstag kam es auf der Bundesstraße 36

zwischen Leopoldshafen und Eggenstein durch einen VW-Bus-Fahrer zu einer

Straßenverkehrsgefährdung.

Kurz nach 19:30 Uhr fuhr der Anzeigeerstatter mit seinem VW Touareg zunächst auf

der linken der beiden Fahrspuren der B 36 neben einem anderen Pkw mit

gleichbleibender Geschwindigkeit. Als sich der 62-Jährige mit seinem Fahrzeug,

dem VW-Bus auf der ebenfalls linken Spur näherte, machte dieser keine Anstalten

nun schneller zu fahren und den rechts neben ihm fahrenden Pkw zu überholen. Auf

das Lichtzeichen des 62-Jährigen reagierte der Fahrer des Busses mit einer

Vollbremsung. Nur mit viel Glück und unter Inanspruchnahme des Bremsassistenten

konnte der 62-Jährige einen Unfall vermeiden. Daraufhin beschleunigte der

62-Jährige sein Fahrzeug, um vor dem Verkehrsrowdy zu flüchten. In der Folge

überholte der VW-Bus-Fahrer abermals den Touareg und scherte sein Fahrzeug vor

ihm ein und bremste in der Folge abermals aus. Hierdurch kam es nun zum zweiten

Mal zu einer massiven Gefährdungssituation.

Den Sachverhalt dürfte nach Angaben des 62-Jährigen der Fahrer oder die Fahrerin

eines Opel Corsa, grau metallic mit dem Kennzeichen, KA-S 2…, beobachtet

haben. Dieses Fahrzeug fuhr zur Tatzeit auf der rechten Fahrspur und wurde

möglicherweise auch durch das Verhalten des VW-Busses ebenfalls gefährdet.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen einer Straßenverkehrsgefährdung

aufgenommen und bittet mögliche Zeugen des Vorfalls, sich mit dem Polizeirevier

Karlsruhe-Waldstadt unter 0721/967180 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – 51-Jähriger nach Angriff verletzt

Karlsruhe (ots) – Nach massiven Schlägen und Tritten durch einen bislang

Unbekannten am Sonntagvormittag musste ein 51-Jähriger im Krankenhaus behandelt

werden. Der Mann war gegen 11.15 Uhr mit einem Zeugen auf der Kriegsstraße in

Höhe Adlerstraße unterwegs, als ihnen der Unbekannte entgegenkam. Unvermittelt

versetzte er dem 51-Jährigen zwei Faustschläge ins Gesicht. Der Geschädigte

versuchte sich durch Flucht weiterer Angriffe zu entziehen, stürzte jedoch auf

der Straße. Der Angreifer, der ihn verfolgt hatte, traktierte den am Boden

liegenden 51-Jährigen weiter mit Schlägen und Tritten gegen den Kopf.

Anschließend ging er auf der Kriegsstraße davon. Der 51-Jährige musste mit einem

Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Fahndung nach dem Täter

blieb erfolglos. Der Angreifer wird als ca. 20 Jahre alt und ca. 180 cm groß

beschrieben. Er hatte blonde Haare und einen Kinnbart. Zeugen des Vorfalls

werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz, Telefon

0721/6663311 in Verdingung zu setzen.

Karlsruhe – Ex-Partnerin in Rücken gestochen – 47-Jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und

Polizeipräsidium Karlsruhe:

Ein 47 Jahre alter Mann steht unter dringendem Tatverdacht, am Sonntag gegen

17.00 Uhr in der Karlsruher Oststadt seine von ihm getrenntlebende 57-jährige

Partnerin mit einem Gegenstand in den Rücken gestochen zu haben.

Die Ex-Partnerin hatte ihm wohl zuvor den Zutritt zu ihrer Wohnung verweigert,

worauf er sie zunächst ins Gesicht geschlagen habe. Als die Frau danach die Tür

schließen wollte, habe er mit einem noch unbekannten Stichwerkzeug zugestochen.

Während der Angreifer flüchtete, konnte die schwerverletzte 57-jährige Nachbarn

verständigen, die schließlich einen Rettungsdienst hinzuriefen. Die Verletzte

kam in ein Krankenhaus und musste aufgrund einer Lungenverletzung operiert

werden.

Zunächst war eine Polizeifahndung ergebnislos geblieben. Der 47-jährige

Beschuldigte wurde festgenommen, als er gegen 19.00 Uhr beim Polizeirevier

Karlsruhe-Waldstadt erschien und seinerseits Anzeige gegen seine Ex-Partnerin

erstatten wollte.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wird der bereits mehrfach, unter

anderem auch wegen Gewaltdelikten auffällige türkische Staatsangehörige am

Montag dem Haftrichter vorgeführt.

Karlsruhe – Zwei Tatverdächtige nach Sachbeschädigungen festgenommen

Karlsruhe (ots) – Zwei Tatverdächtige konnte die Polizei am Samstagabend in

Karlsruhe vorläufig festnehmen. Eine Frau meldete gegen 19.30 Uhr über Notruf,

dass sie im Bereich der Jagdstraße / Hinterwiesenweg Scheibenklirren gehört

habe. Da sie in diesem Bereich ihren Pkw abgestellt hatte, sah sie nach und

stellte fest, dass die Heckscheide des Fahrzeuges mit einem Stein eingeworfen

worden war. Ihr fielen auch in diesem Zusammenhang drei alkoholisierte Männer

auf. An einem weiteren Pkw, der nur wenige Meter entfernt geparkt war, wurde

ebenfalls die Heckscheide eingeschlagen. Eine Streife konnte zwei 31 und 33

Jahre alte Tatverdächtige vorläufig festnehmen. Beide waren erheblich

alkoholisiert und wurden auf die Wache gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein

Sachschaden von geschätzten 1.000 Euro.

Rheinstetten – Nachbar stellt vermeintlichen Einbrecher fest

Karlsruhe (ots) – Ein aufmerksamer Nachbar stellte am Montag gegen 01:40 Uhr in

der Kraichgaustraße in Rheinstetten-Forchheim einen vermeintlichen Einbruch

fest. Der Zeuge beobachtete, wie eine Person durch ein Fenster in die betroffene

Wohnung einstieg und alarmierte daraufhin die Polizei.

Mehrere Polizeistreifen rückten an, um das Wohnhaus zu umstellen. Nachdem

Kontakt mit den Wohnungsinsassen aufgenommen werden konnte, nahm der Einsatz

eine unerwartete Wendung. Es stellte sich heraus, dass der 15-jährige Sohn der

Familie kurzzeitig das Haus verlassen hatte und dabei die Tür hinter ihm

zugefallen war. Da er keinen Schlüssel bei sich trug, stieg er kurzerhand durch

ein unverschlossenes Fester zurück in die Wohnung.

Waghäusel – Diebe bauen fachmännisch Zaunelemente ab

Karlsruhe (ots) – In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte Zaunelemente an

einer Kleingartenanlage im Unserer-Lieben-Frau-Weg in Wiesental entwendeten.

Die Elemente gehörten zum äußeren Begrenzungszaun der Kleingartenanlage auf der

nordöstlichen Seite. Der Zaun war mit mehreren Schrauben an Pfosten gesichert

und wurden fachgerecht abmontiert. Wie hoch der hier angerichtete Sachschaden

ist, kann noch nicht genau gesagt werden.

Das Polizeirevier Philippsburg ist nun auf der Suche nach Zeugen, die in der

Nacht zum Sonntag im Bereich der Kleingartenanlage verdächtige Beobachtungen

gemacht haben. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07256/93290 zu

melden.

Karlsruhe – Nach Verkehrsunfall geflohen – Lebenspartner leistet Widerstand

Karlsruhe (ots) – Nach einem Verkehrsunfall auf der Nibelungenstraße am Samstag,

gegen 20.37 Uhr, fuhr die alkoholisierte Unfallverursacherin einfach weiter. Als

die Polizei bei ihr läutete, leistete ihr dort anwesender Lebensgefährte noch

erheblichen Widerstand gegen die Polizeibeamten.

Gegen 20.30 Uhr, befuhr ein 29-Jähriger Mann mit seinem Fahrzeug die

Nibelungenstraße in Richtung Isoldestraße. Weit vor der Einmündung hielt das vor

ihm fahrende Fahrzeug an und fuhr plötzlich rückwärts, auf sein Fahrzeug auf.

Hier entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 3000 Euro. Die 28-jährige

Fahrerin des unfallverursachenden Fahrzeugs stieg aus und schaute sich den

Schaden an, stieg dann aber mit dem Hinweis „hierfür keine Zeit zu haben“ in ihr

Fahrzeug und fuhr davon. Der Fahrer des geschädigten Fahrzeugs hatte den

Eindruck, dass die Frau alkoholisiert war.

An ihrer Wohnanschrift in der Philippstraße öffnete erst nach mehrmaligem Läuten

ihr 22-jähriger Freund die Wohnungstür. Auf die Frage, wo denn die

Wohnungsinhaberin und vermutliche Fahrerin des unfallverursachenden Fahrzeugs

aus der Nibelungenstraße sei, sagte er, dass sie in der Wohnung wäre.

Er begleitete die Beamten in die Wohnung und wollte eine Suche nach der Fahrerin

verhindern. Auch er war deutlich alkoholisiert. Da er die Amtshandlungen durch

sein Verhalten erheblich störte, sollte er festgenommen werden. Hier wehrte er

sich erheblich, sodass vier Beamte notwendig waren, um ihn unter Kontrolle zu

bringen.

Schließlich konnte die Frau im Schlafzimmer versteckt aufgefunden und

festgenommen werden.

Beiden Personen wurde auf dem Polizeirevier eine Blutprobe entnommen, um so den

Grad ihrer Alkoholisierung festzustellen. Die Frau wird wegen

Straßenverkehrsgefährdung und ihr Partner wegen Widerstands gegen

Vollstreckungsbeamte angezeigt.

Oberhausen – Rheinhausen – Hoher Sachschaden nach Brand

Karlsruhe (ots) – Zu einem Brand eines Schopfes in der Friedrichstraße in

Oberhausen, kam es am Samstagmorgen. Personen wurden durch das Feuer nicht

verletzt. Der entstandene Sachschaden wird bislang auf rund 50.000 Euro

geschätzt.

Durch den Hauseigentürmer wurden die Flammen gegen 08:45 Uhr im unbewohnten

Nebengebäude entdeckt. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehren

Oberhausen-Rheinhausen, Philippsburg und Waghäusel, die mit insgesamt 65

Einsatzkräften und 16 Fahrzeugen vor Ort waren, stand der Schopf bereits im

Vollbrand. Durch das schnelle Einschreiten der Wehr wurde das angrenzende

Wohnhaus kaum in Mitleidenschaft gezogen. Das Nebengebäude wird unter anderem

als Partyraum und Werkstatt genutzt. Warum es zu dem Brandausbruch kam, ist

bislang unklar.

Karlsruhe – Mehrere Gartenhäuser in zwei unterschiedlichen Kleingartenanlage aufgebrochen

Karlsruhe (ots) – Eine Vielzahl an Einbrüchen in unterschiedlichen

Kleingartenanlagen musste die Polizei am vergangenen Wochenende im Bereich

Knielingen und Grünwinkel verzeichnen.

Zwischen Freitag 16:30 Uhr und Samstag 12 Uhr verschafften sich bislang

unbekannte Täter mit roher Gewalt Zutritt in insgesamt neun Lauben auf dem

Kleingartengelände „Am Albgrün“. Hierbei entwendeten und konsumierten die Diebe

diverse Süßigkeiten sowie Spirituosen. Der hierbei angerichtete Sachschaden ist

noch unklar.

Zu einem weiteren einzelnen Gartenhausaufbruch kam es in der Nacht zum Sonntag

in der Durmersheimer Straße in Grünwinkel. Hier gelangten die Eindringlinge

durch Übersteigen der Zäune in die Gartenanlage und hebelte beim Geschädigten

die verschlossene Eingangstür zur Gartenhütte auf. Im Innern wurde nichts

entwendet, lediglich eine Schublade wurde durch die Täter geöffnet. Der

Sachschaden an der Tür wird auf 20,00 Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer

0721/666 3611, mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West in Verbindung zu setzen.

Angetrunkener Maskenverweigerer beschäftigt Bundespolizei

Karlsruhe (ots) – Am vergangenen Samstagabend verständigte eine Zugbegleiterin

die Bundespolizei am Karlsruher Hauptbahnhof darüber, dass sich am Bahnsteig 9

eine vermutlich alkoholisierte Person aufhielt, die sich weigere eine

Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Als die Bundespolizisten vor Ort eintrafen,

widersetzte sich der angetrunkene 24-Jährige weiterhin vehement der Anweisung,

eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Als die Beamten den jungen Mann aus Ungarn

aufforderten sich auszuweisen, weigerte sich dieser und versuchte sich der

Kontrolle zu entziehen. Als die Bundespolizisten ihn durch einen Griff am Arm

daran hindern wollten, wehrte sich der 24-Jährige, weshalb er zu Boden gebracht

und gefesselt werden musste. Hierauf beleidigte er die Beamten massiv und war

nicht bereit, Auskünfte zu seiner Person zu machen. In einer mitgeführten Tasche

konnten die Beamten jedoch Dokumente des Tatverdächtigen auffinden und so dessen

Identität klären. Nach einer Überprüfung des Gesundheitszustands des jungen

Mannes, durch den angeforderten Rettungsdienst, durfte er seinen Weg fortsetzen.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte

und Beleidigung sowie zwei weitere Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen der

Verweigerung der Angaben zur Person und wegen des Verstoßes gegen das

Infektionsschutzgesetz.

Karlsruhe – Unter Alkohol- und Drogeneinfluss in Gleisbett gefahren

Karlsruhe-Durlach (ots) – Ein mutmaßlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss

stehender 28 Jahre alter Mann ist am Sonntag gegen 19.20 Uhr offenbar aufgrund

seiner Desorientierung an der Durlacher Allee, nahe der Kreuzung der

Ernst-Friedrich-Straße, mit seinem Pkw im Gleisbett der Straßenbahn gelandet.

Zunächst verfehlte der Autofahrer die für den Straßenverkehr vorgesehene

Fahrbahn, durchfuhr den dortigen Bahnhaltestellenbereich auf den Gleisen, bis er

sich nach einer Strecke von etwa 300 Metern im Gleisbett festfuhr. Sein Fahrzeug

musste dort von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Bahnverkehr war

aufgrund dessen bis gegen 20.35 Uhr unterbunden.

Ein Alkoholtest ergab 0,68 Promille und ein Drogenvortest reagierte auf den

Einfluss von Cannabisprodukten positiv. Der 28-Jährige musste daher gleich zwei

Blutproben über sich ergehen lassen und sein Führerschein wurde einbehalten.

Bretten – Familien mit Kindern auf Feldweg gefährdet

Karlsruhe (ots) – Zwei Familien waren am Freitagabend auf dem Lichterpfad in

Oberderdingen unterwegs, als von hinten ein Fahrzeug den Feldweg entlangfuhr.

Dieses Fahrzeug passierte zuvor eine bislang unbekannte Personengruppe.

Plötzlich fuhr der Fahrer schneller und bremste auch nicht ab, als er die beiden

Familien mit insgesamt 7 Kindern sehen musste. Eine der Mütter und vier der

Kinder konnten sich nur durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen, als

das Fahrzeug vorbeifuhr.

Die anderen Familienmitglieder liefen weiter vorne, sodass es diesen gelang, den

Pkw anzuhalten. Letztlich gelang dies nur durch einen Schlag mit der flachen

Hand auf die Motorhaube, es entstand kein Schaden. Dieser war besetzt mit zwei

Personen.

Daraufhin stiegen 38-jährige Fahrer und seine 63-jährige Beifahrerin aus. Es

entstand ein Streitgespräch zwischen beiden Parteien. Inwiefern es hier zu

Beleidigungen kam, wird noch ermittelt. Bis zum Eintreffen der bereits

alarmierten Polizei hatte sich der Pkw mit den beiden Insassen bereits entfernt.

Die Geschädigten konnten aber das Kennzeichen notieren, sodass die Polizei den

Fahrer ausfindig machen konnte. Er stand augenscheinlich weder unter Alkohol-

noch unter Drogeneinfluss, was einer der Geschädigten zuvor vermutet hatte.

Der genaue Hergang des Vorfalls ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Ettlingen – Bewaffneter Raubüberfall auf Pizzaboten / Zeugenaufruf

Ettlingen (ots) – Am Sonntagabend, gegen 18.50 uhr wurde ein Pizzabote in

Ettlingen in der Sibyllastrasse Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls. Der

Pizzzabote wurde, nachdem er eine Bestellung in der Sibyllastrasse abgliefert

hatte und den Transportkarton in seinem Fahrzeug verstauen wollte, plötzlich von

hinten umklammert. Der erste Täter hielt dem Geschädigten ein langes Messer an

den Hals und drückte ihm gleichzeitig eine Pistole gegen den Körper. Hierbei

sprach der Tater nur das Wort „Geld“. Anschließend öffnet der Täter die

Bauchtasche des Geschädigten und entnimmt ca. 250 EUR. Während der Tathandlung

beobachtete ein zweiter Täter die Umgebung. Nachdem der erste Täter das Geld an

sich genommen hatte, flüchteten beide Täter zu Fuß in Richtung

Türkenlouisstrasse.

Bei dem ersten Täter handelt es sich um einen ca. 1,85 m großen sehr dünnen

Mann, bekleidet mit einer hellen beigen Hose, einer schwarzen Jacke und einem

hellen Oberteil unter der Jacke. Der hellhäutige Tater trug eine schwarze Mütze,

schwarze Sportschuhe und einen hellblauen Mund-Nase-Schutz.

Der zweite Täter ist ca. 1,60 groß und von normaler Statur. Er trug eine

schwarze Hose, eine schwarze Jacke und ebenfalls einen hellblauen

Mund-Nase-Schutz.

Wenn jemand im Zeitraum vor oder nach der Tat verdächtige Wahrnehmung im Bereich

der Sibyllastrasse in Ettlingen gemacht hat, kann er sich mit dem

Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721 / 666-5555 in

Verbindung setzen.

Karlsruhe – Vergessener Adventskranz – Brand eines Wohnzimmers

Karlsruhe (ots) – Eine ältere Dame, 80 Jahre alt, zündete ihre vier

Adventskranzkerzen in ihrem Wohnzimmer in der Graf- Eberstein-Straße am

Sonntagabend, gegen 19 Uhr, an und verließ daraufhin das Zimmer. Als sie

zurückkam stellte sie fest, dass der Adventskranz brannte. Sie verließ daraufhin

das Haus und sprach Passanten an, die die Rettungskräfte verständigten.

Ein aufmerksamer Nachbar versuchte mit einem Feuerlöscher den Brand einzudämmen.

Bei seinem Eintreffen brannte aber schon das Mobiliar, sodass das Feuer durch

die Feuerwehr gelöscht werden musste.

Sowohl der Nachbar mit dem Feuerlöscher als auch die Wohnungseigentümerin wurden

bei dem Brand leicht verletzt, mussten aber nicht ins Krankenhaus.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 5000 Euro. Die ältere Dame

konnte in die Obhut ihrer Familie entlassen werden.

Bruchsal – Verkehrsunfall mit drei Verletzten auf der BAB 5 in Höhe Büchenau

Karlsruhe (ots) – Am Sonntag, gegen 10.45 Uhr, befuhr ein 62-jähriger Pkw-Lenker

die BAB 5 in südlicher Richtung. Bei Regen und nasser Fahrbahn kam er vermutlich

infolge nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und nach rechts von der

Fahrbahn ab. Dort kollidierte das Fahrzeugheck mit der dortigen Schutzplanke.

Anschließend wurde das Fahrzeug weiter nach vorne geschleudert, kollidierte auf

dem Ausfädelungsstreifen des BAB-Parkplatz, Höhe km 611, mit dem dort fahrenden

Pkw eines 35 Jahre alten Fahrzeugführers, der im Begriff war auf den Parkplatz

rauszufahren. Anschließend schleuderte der unfallverursachende Pkw quer über die

gesamte Fahrbahn nach links und kollidiert mit der Mittelleitplanke. Danach

schleuderte er nach rechts und kollidierte mit den Aufpralldämpfern bzw. der

rechten Schutzplanke im Bereich der Parkplatzeinfahrt. Durch das Unfallgeschehen

wurden insgesamt drei Personen leicht verletzt, neben den beiden Fahrzeuglenkern

auch die 32-jährige Beifahrerin des zweiten beteiligten Pkw. Der entstandene

Sachschaden beläuft sich auf ca. 12000.- Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme und

Bergung der beiden beteiligten Fahrzeuge kam es zu einem Rückstau des Verkehrs

bis zeitweise auf 5 km.

Bruchsal – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 35 bei Bruchsal

Bruchsal (ots) – Am Samstag, gegen 12.33 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Pkw-Führer,

mit nach bisherigen Ermittlungen überhöhter Geschwindigkeit die Steigung der B

35, unmittelbar nach dem Ortsausgang Bruchsal in Fahrtrichtung Bretten, auf dem

rechten Fahrstreifen. Parallel befuhr eine 38 Jahre alte Pkw-Führerin mit

35-jähriger Beifahrerin den linken Fahrstreifen an gleicher Örtlichkeit,

ebenfalls in Fahrtrichtung Bretten. Laut ersten Ermittlungen wollte das erst

genannte Fahrzeug dann den langsameren Pkw, rechts überholen. Zeitgleich begann

die Fahrzeugführerin mit dem Fahrstreifenwechsel von links nach rechts. Der

Überholende wich hierauf nach rechts aus, verlor vermutlich aufgrund seiner

gefahrenen Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug und schleuderte nach

links, wo es offensichtlich zur Berührung zwischen den beiden Pkw kam. Der Pkw

der 38-jährigen kam nun nach links auf die Gegenfahrbahn, wo er frontal mit

einem entgegenkommenden Pkw eines 43-jährigen frontal kollidierte. Durch den

Unfall wurden letztlich 2 Personen im Fahrzeug eingeklemmt, welche durch die

Bruchsaler Feuerwehr befreit werden konnten, und insgesamt 3 Personen schwer

verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 40.000 Euro. Die B 35

war im Bereich der Unfallstelle im Zuge der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnamen

bis 14.36 Uhr voll gesperrt.