Mannheim-Schwetzingerstadt: Verkehrsunfall mit Straßenbahn – 3.500 Euro Sachschaden

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots) – Am Sonntagnachmittag gegen 14:30 Uhr

verursachte ein 68-jähriger Mercedesfahrer einen Unfall im Kreuzungsbereich

Bismarckstraße/Kaiserring, als dieser unerlaubt vom Kaiserring nach links

Richtung Schloss abbiegen wollte. Bei seinem Abbiegevorgang kollidierte er mit

einer Straßenbahn der Linie 1, die zu diesem Zeitpunkt vom Willy-Brandt-Platz

Richtung Kaiserring auf die Bismarckstraße fuhr. Dabei entstand an den beiden

Fahrzeugen ein Sachschaden von insgesamt ca. 3.500 Euro. Der Fahrer der

E-Klasse, sowie der 24-jährige Straßenbahn-Fahrer blieben unverletzt. Auch die

ca. 25 Fahrgäste, die sich während des Unfalls in der Straßenbahn befanden,

erlitten keine Verletzungen.

Mannheim-Innenstadt: Verbotswidrig abgebogen und mit Straßenbahn kollidiert

Mannheim (ots) – Ein Wendemanöver endete am Freitagabend mit einem Zusammenstoß

mit einer Straßenbahn und mehr als 11.000 Euro Sachschaden. Der 59-jährige

Fahrer eines Nissan fuhr gegen 19.10 Uhr auf der Renzstraße als er auf Höhe der

Hebelstraße trotz Verbots nach links abbiegt. Dabei übersieht er die in die

selbe Richtung fahrende Straßebahn und stößt mit dieser zusammen. Der Autofahrer

sowie die Insassen der Straßenbahn blieben glücklicherweise allesamt unverletzt.

Am Pkw musste jedoch abgeschleppt werden. Auf die Straßenbahn wurde in

Mitleidenschaft gezogen und musste anschließend die Rundfahrt beenden.

Mannheim-Lindenhof: Hund und Halter flüchten nach Unfall

Mannheim (ots) – Ein nicht-angeleinter Hund rannte am Freitagabend in der

Meerwiesenstraße zwischen geparkten Autos auf die Straße und stieß dabei mit

einem fahrenden Pkw zusammen. Trotz sofortiger Bremsung konnte der 30-jährige

Fahrer des Peugeots einen Zusammenstoß um kurz vor 19 Uhr nicht verhindern. Der

Vierbeiner, ein kniehoher weißer Hund, setzte seinen Weg allerdings unbeirrt

fort – ebenso der Hundehalter, der es unterließ diesen anzuleinen. Am Peugeot

entstand ein Sachschaden von mindestens 1.000 Euro. Trotz sofort eingeleiteter

Fahndung der alarmierten Beamten, konnte der Verursacher und sein tierischer

Begleiter nicht mehr festgestellt werden. Zeugen des Geschehens oder Personen

die Hinweise zu Hund und Halter machen können, werden gebeten, sich unter 0621

833970 an die Ermittler zu wenden.