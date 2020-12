Eberbach / Rhein-Neckar-Kreis: Hund eines unbekannten Hundeführers verletzt älteren Mann und kleinen Terrier

Eberbach / Rhein-Neckar-Kreis: (ots) – In der Parkanlage unterhalb der

Zwingerstraße wurde am Samstag gegen 16 Uhr ein Fußgänger, der seinen

Westfalenterrier ausführte von einem Mischlingshund angegriffen. Der 79-jährige

Mann saß auf einer Bank als plötzlich ein Mischlingshund eines unbekannten

Hundeführers auf ihn zu rannte und ansprang. Es gelang ihm, den Angriff des

Hundes abzuwehren und den Hund wegzustoßen. Der ältere Mann erlitt hierbei

leichte Bissverletzungen an den Zeigefingern an beiden Händen. Bei dem Angriff

hatte sich sein Terrier, der unter der Bank saß, losgerissen. Der Mischling

verfolgte den kleineren Hund und biss ihm in den Hinterlauf. Der Terrier wurde

erheblich verletzt und musste in der Tierklinik in Heidelberg kostenintensiv

medizinisch versorgt werden. Der unbekannte Hundeführer war ca. 40 Jahre alt,

ca. 160 – 170 cm groß, hatte helles schütteres mittellanges Haar und soll mit

einem auffälligen Akzent gesprochen haben. Bei dem mitgeführten Hund soll es

sich um einen Mischling, Kopfhöhe ca. 70 cm, mit kurzem, grau gefleckten Fell

handeln. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unbekannten oder dem

Tathergang geben können, wenden sich bitte an die Polizeihundeführerstaffel beim

Polizeipräsidium Mannheim, Standort Walldorf, Tel. 06227 358188-0.

Sinsheim-Rohrbach/Rhein-Neckar-Kreis: Gegen Hauswand gefahren und abgehauen – Polizei sucht Zeugen

Sinsheim-Rohrbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine durch einen Verkehrsunfall

beschädigte Hauswand wurde durch eine Polizeistreife am frühen Montagmorgen im

Sinsheimer Ortsteil Rohrbach festgestellt. Die Beamten fanden gegen 2.20 Uhr in

der Heilbronner Straße Fahrzeug und Beleuchtungsteile sowie Fliesenbruchstücke

auf der Fahrbahn. Bei einer Überprüfung der angrenzenden Gebäude wurde

festgestellt, dass an dem Anwesen der Verwaltungsstelle Sinsheim-Rohrbach die

Fassade deutlich eingedrückt und die Sichtverklinkerung erheblich beschädigt

war. Offenbar war der Unbekannte mit seinem Fahrzeug aufgrund nicht angepasster

Geschwindigkeit in der dortigen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn

abgekommen und in die Fassade geprallt. Anschließend hatte er seinen Weg einfach

fortgesetzt.

Aufgrund der aufgefundenen Fahrzeug- und Leuchtenteile muss es sich bei dem

unfallverursachenden Fahrzeug um einen Ford des Baujahres 2003 gehandelt haben.

Zeugen, die auf dem Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise

zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei

Heidelberg, Tel.: 0621/174-4111 zu melden.

Meckesheim: Vermeintliche Weihnachtsfeier aufgelöst; Verfahren gegen neun Personen eingeleitet

Meckesheim (ots) – Am frühen Freitagabend wurde Beamte des Polizeireviers

Neckargemünd, die sich auf Fußstreife im Bereich des Bahnhofs befanden, durch

Knallgeräusche auf ein Gebäude in der Nähe aufmerksam, aus dem lautstarkes

Grölen, Gelächter und klirrende Gläser nach draußen drangen. Der äußere Eindruck

ließ auf eine Party schließen.

Mit Unterstützung drei weiterer Streifen wurde das Anwesen umstellt. Als den

Beamten nach Klopfen geöffnet wurde und die Frage auf weitere Anwesende verneint

wurde, versuchten mehrere Personen über einen Hinterausgang zu flüchten. Die

hatten jedoch die Rechnung ohne den Wirt, in diesem Fall die Polizei gemacht,

sodass die Flucht misslang und die Personen wieder im Anwesen verschwanden.

Die Eigentümer des Anwesens zeigten sich nach kurzen Diskussionen dennoch damit

einverstanden, dass die Beamten das Anwesen betraten. Im Inneren wurden mehrere

weihnachtlich dekorierte Tische festgestellt, aus denen Getränke standen. Im

einem Lagerraum und unter einem Schreibtisch wurden insgesamt sieben weitere

Personen festgestellt, die sich offenbar vor der Polizei versteckten.

Gegen insgesamt neun Personen, darunter die beiden Initiatoren der Feier, wurden

die Ermittlungen wegen des Verdachts eingeleitet, gegen die Corona-Verordnung

(überschreiten der zulässigen Personenanzahl und aus mehr als zwei Haushalten)

verstoßen zu haben.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Herrenlose Fahrräder aufgefunden – Besitzer gesucht!

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bereits am 17.12.2020 wurden Weinheim, im

Bereich Weinheimer Straße/ Wintergasse zwei herrenlose Fahrräder aufgefunden.

Beide Räder waren nicht abgeschlossen, weshalb sie vorsorglich sichergestellt

wurden.

Die Fahrräder haben keine Individualkennzeichnung, daher konnten die Besitzer

bislang nicht ermittelt werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Besitzern geben können, bzw. die

Besitzer selbst werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.:

06201/1003-0 zu melden.

Bilder: http://presseportal.de/blaulicht/pm/14915/4796757

Schriesheim / Leutershausen (ots) – Bereits am Sonntag, dem 13.12.2020, kam eine

Joggerin im Feldgebiet zwischen Schriesheim und Leutershausen aus bislang

ungeklärter Ursache zu Fall und wurde dabei schwer verletzt. Eine Passantin

wurde gegen 11:25 Uhr auf die bewusstlose 52-Jährige auf dem Weg, parallel zur

Oberen Bergstraße in Richtung Leutershausen, aufmerksam und verständigte

umgehend die Rettungsleitstelle. Die schwer Verletzte befindet sich seitdem in

ärztlicher Behandlung. Die Experten des Verkehrdienstes des Polizeipräsidiums

Mannheim haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und suchen weiter

nach Zeugen. Personen, die Beobachtungen im Zeitraum zwischen 10.45 Uhr und

11.25 Uhr gemacht auf der Strecke gemacht haben, werden gebeten, sich unter 0621

174-4222 an die Beamten zu wenden.

Baustellenabsperrung in den Bach – Zeugen gesucht

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Unbekannte Täter warfen zwischen Freitag,

18.12.2020 und Samstag, 19.12.2020 in Eberbach Teile einer Baustellenabsperrung

in die Itter. Die Unbekannten entfernten an einer Baustelle in der Neckarstraße

ein Gittersegment und den dazugehörigen Aufstellfuß der Absperrung und warfen

beides in die nahegelegene Itter. Durch das Entfernen des Absperrelements war

das Baustellenareal, mit Baugruben und herumliegendem Baumaterial, frei

zugänglich.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Eberbach, Tel.: 06271/ 9210-0 zu melden.

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht und abgehauen

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein zunächst unbekannter Autofahrer verursachte

am Samstagnachmittag in Brühl einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend

von der Unfallstelle. Eine Zeugin vernahm kurz vor 17 Uhr einen lauten Knall in

der Hauptstraße und konnte sehen, dass ein BMW X1 mit einem geparkten Skoda

Octavia zusammengestoßen war und anschließend einfach weiterfuhr. Sie notierte

sich das Kennzeichen und verständigte die Polizei. Auf der Anfahrt zur

Unfallstelle konnten die Polizeibeamten das flüchtige Fahrzeug bereits ausmachen

und verfolgen. Mehrmalige Anhalteaufforderungen missachtete der Fahrer zunächst.

An der Kreuzung L599/Mannheimer Straße hielt das Fahrzeug schließlich an und der

Fahrer stieg aus. Aufgrund seines schwankenden Gangs führten die Beamten einen

Alkoholtest durch, der einen Wert von über 1,7 Promille ergab. Der 70-jährige

Mann wurde anschließend zum Polizeirevier Mannheim-Neckarau gebracht, wo ihm

eine Blutprobe entnommen wurde. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde

der 70-Jährige wieder entlassen. Gegen ihn wird nun wegen

Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: 13 geparkte Autos zerkratzt – Polizei sucht Zeugen

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag

(19./20.12.2020) wurden insgesamt 13 Autos, die in der Straße Im Hirschmorgen

geparkt waren, zerkratzt. Alle Fahrzeuge waren an der dem Gehweg zugewandten

Seite beschädigt, der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen,

die in der fraglichen Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden

gebeten sich unter Telefon 06224/17490 beim Polizeiposten Leimen oder außerhalb

dessen Öffnungszeiten unter Telefon 06222/57090 beim Polizeirevier Wiesloch zu

melden.

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: 88-jährige Frau stürzt – mit starker Unterkühlung in Krankenhaus eingeliefert

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Vermutlich alleinbeteiligt ist eine

88-jährige Frau am Sonntag mit einem Rollator gestürzt und lag mit den Füßen im

Rollator eingeklemmt auf dem Boden. Spaziergänger bemerkten die Frau gegen 9.40

Uhr auf dem Vorplatz der evangelischen Kirche in der Hauptstraße und

verständigten den Rettungsdienst. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt

wurde die stark unterkühlte Frau mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach

Heidelberg gebracht. Die Ursache des Sturzes ist ungeklärt, Hinweise auf eine

Fremdbeteiligung ergaben sich bislang nicht. Wie lange sich die 88-Jährige in

der Notlage befand, ist derzeit nicht bekannt.

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Von der Straße abgekommen und Absperreinrichtung zerstört – aufmerksame Zeugin merkt sich Autokennzeichen

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein noch nicht namentlich ermittelter

Autofahrer kam am Samstag um 14.30 Uhr in der Waldstraße, kurz vor der

Einmündung in die Hauptstraße, nach rechts von der Straße ab. Dabei durchbrach

er die Absperrungen für den dortigen Fußgängerüberweg- Hierbei wurden drei

Poller, mehrere Meter Stahlketten und Pflasterasteine beschädigt. Einer der

Poller wurde gegen eine Hauswand geschleudert. Der Sachschaden beläuft sich auf

etwa 3.000 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Eine

aufmerksame Zeugin merkte sich das Kennzeichen, bei einer Überprüfung der

Wohnanschrift des Fahrzeughalters wurde niemand angetroffen. Die weiteren

Unfallermittlungen führt der Verkehrsdienst aus Heidelberg.

Weinheim – B38/Viernheimer Straße: Verkehrsunfall – Verkehrsteilnehmer beschädigt Blitzer

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam am

Samstagnachmittag gegen 14:00 Uhr ein 56-Jähriger PKW-Fahrer beim Abbiegen von

der B38 nach links auf die Westtangente von der Fahrbahn ab. Ob er dabei noch

von der stationären Geschwindigkeitskontrolle geblitzt wurde, ist nicht bekannt – mit dem Blitzer kollidierte er nämlich. Der Blitzerkasten wurde ca. 20 Meter

weit davongeschleudert und beschädigte zwei abgestellte PKW auf dem

Firmengelände eines Autohauses. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, der

Unfallverursacher stand allerdings unter Schock. Der Blitzer musste abmontiert

werden, da er nicht mehr funktionsfähig war und nach dem Zusammenprall auf die

Fahrbahn ragte.

