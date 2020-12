Heidelberg-Handschuhsheim: Wohnungseinbruch; Zeugen gesucht

Heidelberg-Handschuhsheim (ots) – Am Samstag, zwischen 17-19 Uhr, brach ein

bislang unbekannter Täter in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in

der Mozartstraße ein. Ob er etwas entwendete, steht noch nicht fest. Ein Zeuge

beschrieb den Täter wie folgt: ca. 30-40 Jahre; dunkel gekleidet; graue Haare;

kein Bart; schwarze Mütze; mitteleuropäisches Erscheinungsbild. Zeugen, die

Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier HD-Nord, Tel.:

06221/4569-0 zu melden.

Heidelberg: Fassadenbrand in Kirchheim; Ursache und Schaden noch unbekannt; Kripo ermittelt

Heidelberg (ots) – Am frühen Montagmorgen geriet die Fassade eines Hauses in der

Pleikartsförster Straße in Brand. Kurz nach 4 Uhr wurde die Rettungsleitstelle

über das Feuer informiert, die sofort die Rettungskräfte verständigte. Die

Berufsfeuerwehr Heidelberg konnte das Feuer schnell löschen. Personen kamen

nicht zu Schaden. Weshalb das Feuer entstand, ist bislang noch unbekannt, ebenso

der entstandene Sachschaden. Die Brandexperten der Kriminalpolizeidirektion

Heidelberg haben die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Heidelberg-Emmertsgrund: Mit über 1,6 Promille Unfall verursacht – Autofahrerin beleidigt

Heidelberg (ots) – Mit 1,68 Promille kam ein 58-jähriger Autofahrer am Samstag

um 19.40 Uhr in der Straße Im Emmertsgrund/kurz vor der Haltestelle Mombertplatz

auf die Gegenfahrbahn. Dabei streifte er den Audi einer entgegenkommenden

20-jährigen Autofahrerin, die verkehrsbedingt angehalten hatte. Dabei entstand

ein Sachschaden von ca. 2.500 Euro. Bei der Unfallaufnahme wurde starker

Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt, ein Atemalkoholtest bestätigte den

Verdacht. Auf dem Revier entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Während der

Unfallaufnahme zeigte der 58-Jährige der 20-Jährigen den „Mittelfinger“ weshalb

er zusätzlich wegen Beleidigung zur Anzeige gelangt.

Heidelberg/Bergheim: Zimmerbrand löst Feuerwehreinsatz aus – ca. 60 000,- Euro Sachschaden

Heidelberg (ots) – Am Sonntagmorgen, gegen 01.40 Uhr, wurde der Integrierten

Leitstelle Rhein-Neckar ein Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus der

Theodor-Körner-Straße gemeldet. Beim Eintreffen konnte festgestellt werden, dass

aus einer im Erdgeschoß befindlichen Wohnung starker Rauch ins Treppenhaus

drang. Durch die Berufsfeuerwehr Heidelberg, die mit einem Löschzug vor Ort war,

konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. 13

Bewohner des Anwesens konnten sich selbständig in Sicherheit bringen. Der

Wohnungsmieter befand sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht in seiner

Wohnung. In der Brandwohnung entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von

ca. 60 000,- Euro. Diese war nicht mehr bewohnbar. Glücklicherweise waren keine

Verletzten zu verzeichnen. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten die Bewohner

wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandursache ist derzeit noch unklar

und Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminaldirektion Heidelberg hat die

Ermittlungen übernommen.

Heidelberg-Rohrbach: Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Radfahrer

Heidelberg (ots) – Vermutlich aufgrund von Unaufmerksamkeit kam es am

Freitagabend zu einem Zusammenstoß eines Fußgängers und eines Radfahrers in

Karlsruher Straße. Ein 82-jähriger Fußgänger überquerte um 17.40 Uhr die Straße

ohne auf den Verkehr zu achten. Trotz Vollbremsung konnte ein 37-jähriger

Radfahrer einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden, wodurch zu einem Zusammenstoß

kam. Aufgrund der erlittenen Verletzungen der beiden Unfallbeteiligten wurde ein

Rettungswagen an die Unfallstelle beordert, der sich den beiden leicht

Verletzten annahm. Am Rad entstand geringer Sachschaden.

Heidelberg-Kirchheim, Sandhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Stromkästen und Verkehrszeichen beschmiert – Zeugen gesucht

Heidelberg / Sandhausen (ots) – Im Verlauf der Woche wurden im Bereich des

Cuzaring (Kirchheim) mindesten acht Stromkästen sowie Verkehrszeichen

festgestellt, die mit schwarzer Farbe besprüht wurden. Die Farbschmierereien

drücken offenbar Rivalitäten zu Fußballvereinen in der Region aus. Auch im

Stadtgebiet Sandhausen wurden mehrere Farbschmierereien festgestellt. Das

Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in

diesem Zusammenhang nach Zeugen. Hinweisgeber, die verdächtige Wahrnehmungen

gemacht haben, werden gebeten, sich unter 06221 34180 an die Beamten zu wenden.