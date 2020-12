Einbruchsdiebstähle

Mainz (ots) – Freitag, 18.12.2020, 17:00 Uhr bis Samstag, 19.12.2020, 10:30 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag brechen unbekannte Täter in ein Geschäft am

Frauenlobplatz ein. Sie hebeln ein Fenster auf und entwenden Wertgegenstände

sowie Bargeld im dreistelligen Bereich. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Donnerstag, 17.12.2020, 15:00 Uhr bis Freitag, 18.12.2020, 09:00 Uhr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag versuchen unbekannte Täter in ein Haus

in der Weichselstraße einzubrechen. Sie entwenden zunächst aus einem –

vermutlich unverschlossenem Fahrzeug, das in der Hofeinfahrt geparkt war – einen

Schlüsselbund. Mit den Schlüsseln versuchen die Täter die Hauseingangstür zu

öffnen und setzen die Schlüssel erfolglos als Hebelwerkzeug ein. Die Täter

gelangen nicht ins Innere. Die Schlüssel werden später auf einem angrenzenden

Blumenbeet aufgefunden. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Mainz – Neustadt- Helfer mit Herz

Mainz- Neustadt (ots) – Sonntag, 20.12.2020, 20:30 Uhr

Auch die kleinen schönen Dinge gehören zu den nennenswerten Geschichten der

alltäglichen Polizeiarbeit. Einer Polizeistreife der Mainzer Neustadtwache, fiel

am Sonntagabend auf dem Sömmeringplatz, ein fast 90-Jähriger auf, der sehr

schwer zu Fuß unterwegs war. Auf Nachfrage der Streifenbeamten, wollte der Mann

für seine kranke Frau Medikamente aus der Apotheke abholen. Die Kollegen

zögerten nicht lange, übernahmen den Gang zur Apotheke und begleiteten den

90-Jährigen anschließend, selbstverständlich unter Einhaltung aller geltenden

Bestimmungen, sicher nach Hause.

Mainz-Bretzenheim – Dreiste Masche, leere Teller

Mainz-Bretzenheim (ots) – Sonntag, 20.12.2020, 21:00 Uhr

An krimineller Energie und Kreativität mangelt es auch in Lock-Down-Zeiten

nicht. In der Draiser Straße in Mainz, fing ein bislang Unbekannter den Fahrer

eines bekannten Essen-Lieferdienstes, auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses

ab. Der Mann gab dem Lieferdienst gegenüber an, das Essen bestellt zu haben und

nahm dieses auf dem Parkplatz entgegen. Etwa eine Stunde später meldete sich die

rechtmäßige Bestellerin, und erkundigte sich nach ihrer fehlenden

Essenlieferung, welche sie im Voraus bereits bezahlt hatte. Die Frau bekam

umgehend Ersatz geliefert, nach dem Essens-Dieb wird nach wie vor gefahndet. Ihn

erwartet eine Anzeige wegen Betruges.