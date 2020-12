Verkehrsunfall beim Abbiegen

Worms (ots) – Am Montagnachmittag, dem 21.12.2020 kam es gegen 16:40 Uhr zu

einem Verkehrsunfall auf der L425, auf Höhe der Abfahrt nach Osthofen. Der 27-

jährige Fahrer eines Transporters befuhr die L425 in Richtung der Autobahn A61.

Der 63-jährige Unfallverursacher wollte zu diesem Zeitpunkt von der L439 nach

links auf die L425 in Richtung Worms abbiegen und übersah den Transporter

hierbei. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander und waren in Folge des Unfalls

total beschädigt, Das Trümmerfeld erstreckte sich über die gesamte Fahrbahn,

weshalb diese für den Zeitraum der Unfallaufnahme vollgesperrt werden musste.

Ein Rettungshubschrauber war vorsorglich ebenfalls im Einsatz. Eine der

Unfallbeteiligten Personen musste zwecks weiterer Behandlungen ins Krankenhaus

verbracht werden. An den beiden Unfallfahrzeugen entsteht Sachschaden in Höhe

von ca. 7500EUR.

Worms – Bedrohung mittels Schreckschusswaffe

Worms (ots) – Gestern, kurz nach 17 Uhr wird eine zunächst unklare

Bedrohungslage gemeldet. Ein Mann sei mit seinem PKW in rasanter Fahrweise vor

einem Dönerimbiss in der Paternusstraße aufgetaucht, habe gestoppt und aus dem

Kofferraum eine Schusswaffe hervorgeholt. Diese habe er durchgeladen und in

Richtung der Lokalität gezielt. Im Imbiss sei er dann überwältigt worden und

werde bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Wie sich herausstellt, hat

der 26-jährige Mann bei Anfahrt vor den Imbiss trotz Vollbremsung eine

gegenüberliegende Hausfassade beschädigt. Nach Drohung die Waffe wieder in den

Kofferraum seines PKW zurückgelegt und sich dann in die Räumlichkeiten begeben.

Hintergrund seines Handelns war offenbar eine zwei Tage zuvor erfolgte

Körperverletzung zum Nachteil seines Vaters, worüber er mit dem Betreiber des

Döner-Imbiss reden wollte. Im PKW wird eine Schreckschusspistole aufgefunden und

sichergestellte. Verletzt wird niemand. Die Polizei war mit 19 Kräften im

Einsatz.