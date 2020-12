82-Jähriger bedroht und verletzt Ehefrau

Kaiserslautern (ots) – Ein 82-Jähriger hat am Sonntagabend seine Ehefrau mit

einem Küchenmesser bedroht. Weil ihm das Essen nicht geschmeckt habe, drohte er

seiner Lebenspartnerin. Darüber hinaus soll er sie beschimpft und beleidigt

haben. Die Frau wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Nach dem aktuellen Stand

der Ermittlungen wurden ihr die Verletzungen nicht durch das Messer beigebracht.

Die Seniorin wurde vom Rettungsdienst versorgt. Angehörige nahmen die Frau zu

sich. Gegen den 82-Jährigen hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren

eingeleitet. |erf

Mann von Bahngleisen gerettet

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Vermutlich gerade noch rechtzeitig hat

ein Spaziergänger am Sonntag einen 78-Jährigen von Bahngleisen entlang der

Oberen Lauterstraße gezogen und ihm damit das Leben gerettet. Obwohl der

19-Jährige den Senior mehrfach vor einem herannahenden Zug warnte, machte der

78-Jährige keine Anstalten, aus dem Gleisbett zu gehen. Der Mann wirkte

verwirrt. Der 19-Jährige eilte zu ihm. Er führte den Senior aus dem

Gefahrenbereich, dann informierte er die Polizei. Wie sich herausstellte leidet

der 78-Jährige an einer Demenz-Erkrankung. Wohlbehalten brachten ihn Beamte nach

Hause. Von seinen Angehörigen unbemerkt, hatte der 78-Jährige sein Zuhause

verlassen. |erf

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Einen Schaden hat ein unbekannter

Fahrzeugführer am Samstag an einem Pkw in der Gewerbestraße verursacht. Der

Verantwortliche fuhr weg, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.

Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Fahrerflucht.

Der beschädigte silberne Chrysler parkte ab 15:00 Uhr auf dem Parkplatz des

dortigen Einkaufmarktes. Als der Halter gegen 20 Uhr zu seinem Auto

zurückkehrte, bemerkte er den Schaden an der hinteren rechten Tür.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Polizei überrascht Wohnungsinhaber im Schlaf

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am Sonntag einen 32-Jährigen zu Hause

überrascht. Eine Zeugin teilte den Beamten am Nachmittag mit, dass die Haustür

ihres Nachbars offensteht. Obwohl sie mehrfach klingelte, machte sich niemand

bemerkbar. Die Sache kam ihr komisch vor. Eine Polizeistreife betrat schließlich

die Wohnung, um nach dem Rechten zu sehen. Die Beamten fanden den 32-Jährigen

tief schlafend vor. Das Klingeln hatte er nicht gehört. Wie sich herausstellte,

hatte seine Frau beim Verlassen der Wohnung die Tür nicht richtig verschlossen.

|erf

Berauscht auf E-Scooter

Kaiserslautern (ots) – Ein E-Scooter-Fahrer hat am Sonntagnachmittag die

Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen.

Die Beamten stoppten den Roller gegen 15:30 Uhr in der Stresemannstraße und

unterzogen den Fahrer einer Kontrolle. Dabei wurden bei dem 34-Jährigen

drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein Test bestätigte den Verdacht.

Der junge Mann musste daraufhin den Roller stehen lassen und für die Entnahme

einer Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Der 34-Jährige muss mit einer

Anzeige rechnen. |elz