Handfeste Streitigkeiten in der Nachbarschaft

Edenkoben (ots) – Nachbarsleute meldeten am Freitagabend 18.12.2020 gegen 23 Uhr der Polizei eine handfeste Streitigkeit aus einer Wohnung. Während sich vor Ort der 29-jährige Mann schlafend stellte, begründete seine 21-jährige Lebensgefährtin die Rötung am Hals auf anderweitige Ursachen. Der “Schlafende” will von einer Auseinandersetzung nichts gewusst haben. Eine Strafanzeige gegen ihn wurde erstattet.

Die Polizei appelliert: Handgreiflichkeiten in einer Beziehung sollte nicht privat bleiben. Darüber zu sprechen, ist für viele ein Tabu. Sollten Sie Gewalt in der Partnerschaft erleben, verständigen sie die Polizei. Jede Polizeidienststelle koordiniert und bietet eine Opferberatung gemeinsam mit der Interventionsstelle an. Die zuständige Interventionsstelle für den Bereich der Polizeiinspektion Edenkoben erreichen sie unter der Telefonnummer 06341/381922.

Gerichtliche Verfügung missachtet und Führerschein weg

Kapellen-Drusweiler (ots) – Am Sonntag 20.12.2020 gegen 18:45 Uhr wurde der Fahrer eines Pkw Renault im Ortsbereich einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem er zuvor gegen ein gerichtliches Annäherungsverbot verstoßen hatte. Bei der Überprüfung stellten die Beamten noch Atemalkoholgeruch fest. Ein Test ergab fast 2,4 Promille. Dem 44-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt und zwei Ermittlungsverfahren eingeleitet.