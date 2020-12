Festnahme nach mehrfachen Einbrüchen

Speyer (ots) – Im Zeitraum 28.11.2020 bis 01.12.2020 kam es im Stadtgebiet Speyer zu mehreren Einbrüchen bzw. Einbruchsversuchen. Hierüber hatte die Polizei bereits mehrfach berichtet. Herausragend war ein Einbruch in ein Schmuckgeschäft Anfang Dezember in der Innenstadt. Hier wurde Schmuck im Wert von 10.000 Euro entwendet. Ein Verdächtiger konnte schon zum damaligen Zeitpunkt zügig ermittelt werden. Da er unbekannten Aufenthalts war, wurden Ermittlungsergebnisse zunächst nicht veröffentlicht.

Am 17.12.2020 konnte der Verdächtige dann, auch aufgrund verstärkter Polizeistreifen im Stadtgebiet, vorläufig festgenommen werden. Er trug noch Beute von dem Einbruch in das Schmuckgeschäft bei sich. Der 43 Jahre alte Mann aus der Stadt Speyer, welcher bereits mehrfach wegen Einbruchsdelikten in Erscheinung getreten war, machte keine Angaben zur Sache oder zum Verbleib des restlichen Schmucks. Nach Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenhal wurde er in Untersuchungshaft genommen und in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Bahnhofshallentür am Hauptbahnhof beschädigt

Speyer (ots) – Am Hauptbahnhof Speyer konnten am Sonntagnachmittag 20.12.2020 gegen 15:00 Uhr Hebelspuren an einer von der Haupthalle zu den Gleisen führende Tür festgestellt werden.

Das Schließblech der Tür war hierdurch derart verbogen, dass die Tür nicht mehr abschließbar war.

An der Tür entstand ein Sachschaden von rund 300 EUR.

Hebelspuren an den Türen zu Geschäften innerhalb der Bahnhofshalle konnten nicht festgestellt werden. Vor Ort ergaben sich keine Täterhinweise. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu der beschädigten Bahnhofstür machen können.

Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Nebelscheinwerferverkleidung an zwei Audis entwendet

Speyer (ots) – 19.12.-20.12.2020, 20-16:45 Uhr – Unbekannte Täter hebelten die Nebelscheinwerfereinfassungen an zwei in der Hafenstraße geparkten Fahrzeugen heraus und entwendeten diese. Beide Fahrzeuge, ein Audi A3 und ein Audi A6, waren im Tatzeitraum (zwischen Samstag und Sonntag) im öffentlichen Verkehrsraum abgestellt.

Es entstand ein Schaden von jeweils ca. 100 EUR.

Hinweise auf den/die Täter konnten vor Ort nicht erlangt werden. Die Polizei sucht Zeugen, denen zwischen Samstag und Sonntag Personen aufgefallen sind, die sich in der Hafenstraße verdächtig an dort geparkten Fahrzeugen aufgehalten haben. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der

Fahrradkontrollen in der Wormser Straße

Speyer (ots) – Am Freitag 18.12.2020 wurde zwischen 07:30-08:00 Uhr eine Fahrradkontrollstelle in der Wormser Straße eingerichtet. Hierbei sollte insbesondere die dort auch für Radfahrer geltende Einbahnstraßenregelung überwacht werden. Von 25 Radfahrern, die die Kontrollörtlichkeit passierten, wurden lediglich zwei Radfahrer dabei festgestellt, wie sie die Wormser Straße entgegen der vorgegebenen Fahrtrichtung befuhren.

Da es sich bei diesen um Kinder handelte, erfolgte keine gebührenpflichtige Verwarnung.

Vielmehr wurden diese im Rahmen eines verkehrserzieherischen Gesprächs auf die Gefahren ihres Handelns hingewiesen.