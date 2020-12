Melsungen: Zwei Täter nach Einbrüchen auf frischer Tat festgenommen

(ots) – 19.12.2020, 23:15 Uhr bis 23:52 Uhr – Nach Einbrüchen konnte die Melsunger Polizei zwei Personen auf frischer Tat festnehmen. Ein Jugendlicher und ein Heranwachsender aus dem Schwalm-Eder-Kreis hatten zuvor versucht, in eine Apotheke und in eine Garage einzubrechen und haben einen Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 1.250 Euro verursacht.

Gegen 23:14 Uhr hatte ein Zeuge ein Klirren und Gelächter von draußen gehört und die Melsunger Polizei informiert. Die alarmierte Streife fuhr sofort in die Fritzlarer Straße. Dort stellten die aufnehmenden Beamten fest, dass an einer dortigen Garage insgesamt 4 Glasbausteine eingeschlagen wurden. Ein Eindringen in die Garage durch das entstandene Loch wäre aber nicht möglich gewesen, ohne sich zu verletzen. Während der Anzeigenaufnahme hörten die Beamten aus dem Bereich Marktplatz / Rotenburger Straße ein Scheibenklirren. Ein Beamter machte sich sofort zu Fuß auf den Weg in Richtung Marktplatz und konnte sehen, wie zwei Personen wegliefen. Hier hatten die Täter eine Scheibe der Bartenwetzer Apotheke eingeschlagen.

Nach kurzer Verfolgung konnte eine Person an der Rosen-Apotheke gestellt und festgenommen werden. Hierbei handelte es sich um den Heranwachsenden. Die zweite geflüchtete Person konnte kurze Zeit später durch Hinweise von Zeugen durch eine weitere Streife im Bereich der Stadthalle festgenommen werden. Der Jugendliche hatte sich bäuchlings in einem Graben versteckt und versucht, sich mit Laub abzudecken.

Beide Personen waren stark alkoholisiert und wurden auf der Polizeistation Melsungen erkennungsdienstlich behandelt. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder auf freien Fuß entlassen. Ob die Täter noch für weitere Einbrüche in dieser Nacht in Frage kommen, wird zurzeit ermittelt. Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890.

Gudensberg: Sprinter im Wert von 8.000 Euro gestohlen

(ots) – 10.12.2020, 13:08 Uhr bis 11.12.2020, 09:00 Uhr – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben unbekannte Täter vor 10 Tagen im Bahnwiesenweg einen Lkw im Wert von ca. 8.000 Euro gestohlen.

Die Täter brachen den weißen Daimler-Benz-Sprinter, 3,5 t, mit dem amtlichen Kennzeichen: HOG-JJ 596 auf, der in der dortigen Sackgasse abgestellt war und entwendeten diesen. Das eingebaute GPS-Modul wurde durch die Täter aus dem Fahrzeug ausgebaut und am Tatort weggeworfen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Tel.: 05622-99660.

Morschen-Altmorschen: Versuchter Einbruch in Getränkemarkt

(ots) – 18.12.2020, 23:20 Uhr – Am späten Freitagabend haben unbekannte Täter versucht, in einen Getränkemarkt in der Elzestraße einzubrechen und haben dabei einen Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro verursacht.

Die Täter warfen mit einem Pflasterstein die Scheibe des Getränkemarktes ein, um auf diese Weise in das Innere des Marktes zu gelangen. Hierbei lösten die Täter die akustische und optische Alarmanlage aus und flüchteten. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde aber nichts entwendet.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890.

Einbrecher klauen Zigaretten und Alkohol aus Tankstelle

(ots) – 19.12.2020, 00:20 Uhr – Am frühen Samstagmorgen sind unbekannte Täter in eine Tankstelle in der Kasseler Straße eingebrochen und haben Alkohol und Zigaretten im Wert von ca. 2.500 Euro gestohlen.

Die Täter entnahmen im unmittelbaren Nahbereiches der Tankstelle einen Gullideckel aus der Fahrbahn, schlugen hiermit das Glas der Eingangstür ein und verschafften sie auf diese Weise Zugang zum Tankstellenshop. Aus dem Shop entwendeten sie anschließend Zigaretten und Alkohol im Wert von ca. 2.500 Euro. Sie verursachten bei ihrem Einbruch einen Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Die vermutlich männlichen Täter trugen Mund-Nasenschutz und waren mit dunkler Kleidung bekleidet. Die Mützen der Kapuzenpullis hatten sie über den Kopf gezogen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890.

Körle: Falscher Sparkassenmitarbeiter betrügt Rentner

(ots) – 19.12.2020, 13:30 Uhr – Am Samstagmittag wurde ein 82-jähriger Rentner Opfer eines Betrügers. Er übermittelte einem falschen Bankmitarbeiter die PIN seiner EC-Karte und übergab seine EC-Karte einem falschen Kriminalbeamten. Anschließend hob der Betrüger 10.000 Euro vom Konto des 82-Jährigen ab.

Der Rentner wurde telefonisch von einem falschen Sparkassenmitarbeiter Namens Walter darüber informiert, dass versucht worden sei, von seinem Konto eine Überweisung an die Firma Amazon zu tätigen. Um diesen unerwünschten Überweisungsversuchen vorzubeugen, würde der Sparkassenmitarbeiter die PIN der EC-Karte benötigen. Der 82-Jährige teilte daraufhin dem Betrüger seine PIN mit. Weiter erzählte der falsche Sparkassenmitarbeiter dem Rentner, dass ein Kriminalbeamter Namens Wagenknecht die EC-Karte benötigen würde, um Fingerabdrücke zu sichern. Der falsche Kriminalbeamte vereinbarte anschließend einen Termin zur Übergabe der EC-Karte. Um 16:00 Uhr erfolgte dann die Übergabe an eine unbekannte Person. Vom Konto des Rentners wurden anschließend insgesamt 10.000 Euro abgehoben.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

Seriöse Banken nehmen nicht unaufgefordert Kontakt zu ihren Kunden auf. Sollte sich ein Bankmitarbeiter bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben: Legen Sie einfach den Hörer auf.

Geben Sie auf keinen Fall private Daten z.B. Bankkontodaten, Kreditkartendaten, TAN-Nummern, Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. PayPal) und PIN für EC-Karten heraus.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Melsungen: Einbrecher stehlen Handy und Kopfhörer aus Auto

(ots) – 19.12.2020, 18:00 Uhr bis 20.12.2020, 10:30 Uhr – Unbekannte Täter sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Straße “Zum Pfieffrain” in einen Pkw eingebrochen und haben ein Mobiltelefon und einen Kopfhörer im Wert von ca. 500 Euro entwendet. Die Täter schlugen die Beifahrertürscheibe eines silbernen Mercedes-Benz, C-Klasse, ein und entwendeten vom Beifahrersitz ein Mobiltelefon und einen Kopfhörer.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

Autotüren und Kofferraum immer abschließen, selbst wenn man sich nur kurz vom Fahrzeug entfernt, beispielsweise, um an der Tankstelle zu bezahlen. Idealerweise zeigt das Fahrzeug das Verriegeln der Türen mit der Funkfernbedienung durch ein optisches oder akustisches Signal an. Wenn nicht, manuell nachprüfen, ob die Türen tatsächlich verschlossen sind.

Auch wenn der Parkplatz in einer dunklen Gasse direkt um die Ecke verlockend erscheint, ist es besser, sein Fahrzeug an gut beleuchteten Plätzen abzustellen. Lieber einen kleinen Fußmarsch in Kauf nehmen.

Wertsachen wie Handy, Laptop oder Kamera sowie Bargeld niemals sichtbar im Fahrzeug liegen lassen. Auch das mobile Navigationsgerät sollte nicht zurückgelassen, sondern zusammen mit der Halterung entfernt werden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890.

Melsungen: Einbrecher durchsuchen Handtaschen im Pkw

(ots) – 19.12.2020, 21:00 Uhr bis 20.12.2020, 10:00 Uhr – In der Straße “Sonnenhang” sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag unbekannte Täter in einen Pkw eingebrochen. Stehlgut haben sie nicht gefunden.

Die Täter schlugen das Fenster der hinteren rechten Tür eines weißen Mercedes-Benz, A-Klasse, ein und öffneten anschließend den Pkw. Der Pkw wurde auf Wertgegenstände durchsucht. Handtaschen, die sich im Fahrzeug befanden, wurden durch die Täter ausgeschüttet und ebenfalls auf Wertgegenstände durchsucht. Da die Täter aber keine wertvollen Sachen vorfanden, wurde nichts entwendet. Sie verursachten einen Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

Wertsachen wie Handy, Laptop, Kamera, Bargeld, sowie Handtaschen niemals sichtbar im Fahrzeug liegen lassen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890.

Spangenberg: Einbruch in Wohnhaus

(ots) – 10.12.2020, 12:00 Uhr bis 20.12.2020, 14:20 Uhr – In ein Wohnhaus in der Bahnhofstraße sind im Zeitraum der letzten 10 Tage unbekannte Täter eingebrochen und haben einen Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro verursacht.

Die Täter hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangten durch dieses in die Wohnung. Von innen hebelten sie die Wohnungseingangstür auf und gelangten über den Flur ins 1. OG. Dort hebelten die Täter eine weitere Eingangstür auf und durchwühlten in dieser Wohnung mehrere Schränke.

Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890.

Fritzlar-Werkel: Einbruch in Vereinsheim

(ots) – 12.12.2020, 13:30 Uhr bis 19.12.2020, 14:30 Uhr – Im Laufe der vergangenen Woche sind unbekannte Täter in ein Vereinsheim eingebrochen und haben einen Sachschaden in Höhe von

ca. 500 Euro verursacht.

Die Täter schlugen die Fensterscheibe des TSV Vereinsheimes Emstal-Werkel ein und stiegen mit Hilfe einer Sitzbank in das Gebäude ein. Ob die Täter etwas aus dem Vereinsheim entwendet haben stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Tel.: 05622-99660.

