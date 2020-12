Korbach: Die Polizei-News

Korbach: Hinweisschilder zum Impfzentrum mit Farbe beschmiert (siehe Foto)

Korbach (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag beschmierte ein Unbekannter mehrere Hinweisschilder zum Impfzentrum in Korbach. Die Tatzeit konnte auf den Zeitraum von kurz vor Mitternacht bis 01.45 Uhr eingegrenzt werden. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Streife der Korbacher Polizeistation stellte gegen 01.45 Uhr fest, dass ein Hinweisschild am Kreisverkehr Frankenberger Landstraße/Südring mit roter Farbe beschmiert worden war. Das Wort “Impfzentrum” wurde mit einem “X” durchgestrichen, auf dem Schild darüber befand sich ein aufgesprühter roter Pfeil nach unten.

Bei einer Absuche im Nahbereich konnten weitere gleichartige Farbschmierereien im Südring festgestellt werden. An den Kreisverkehren Sachsenberger Landstraße und Medebacher Landstraße hatte ein Unbekannter die Wegweiser zum Impfzentrum ebenfalls mit einem roten “X” beschmiert. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-971-0.

Unbekannte versuchen in Sportlerheim einzubrechen und beschädigen Sportplatz

Allendorf-Haine (ots) – Schaden in Höhe von mindesten 700 Euro richteten Unbekannte in der Zeit von Samstag 12. Dezember bis Mittwoch 16. Dezember, auf dem Sportgelände in Haine an. Die Täter schlugen eine Scheibe an einer Tür zum Sportlerheim ein und versuchten ein Schloss zu einem Geräteschuppen gewaltsam zu öffnen. Die Täter konnten nichts entwenden. Sie beschädigten auch noch den Rasenplatz, indem sie mit einem Auto kreisförmig über ihn fuhren.

Die Polizeistation Frankenberg ermittelt wegen versuchten Einbruchs und Sachbeschädigung und bittet um Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06451-72030, zu melden.

Einbrecher in zwei Wohnhäuser

Bad Wildungen (ots) – Am letzten Freitag kam es in Bad Wildungen zu zwei Einbrüchen, einmal blieb der unbekannte Täter ohne Beute. Im zweiten Fall gibt es einen Zeugen, der den Täter beschreiben konnte. Die Polizei erhofft sich Hinweise zu dem Unbekannten.

In der Zeit von 12.45 bis 17.45 Ihr gelangte der Täter in ein Einfamilienhaus in der Fasanenstraße. Er durchsuchte mehrere Räume, wurde aber offensichtlich nicht fündig und musste ohne Beute flüchten.

Erfolgreicher war der Täter am Freitag gegen 15.15 Uhr in der Bad Wildunger Essexstraße. Durch eine gewaltsam geöffnete Terrassentür gelangte er in das Wohnhaus. Auch hier durchsuchte er mehrere Zimmer und Behältnisse. Er erbeutete Bargeld, Schmuck und Münzen im Gesamtwert von mehreren tausend Euro.

Der Täter konnte flüchten, wurde aber von einem Zeugen gesehen und wie folgt beschrieben:

ca. 180 cm groß normale Statur trug blauen Handwerkeroverall und graue Strickmütze führte eine rote Plastiktasche mit

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/7090-0.

Einbrecher stehlen schwarzen Mercedes GLC 300 von Autohaus-Gelände

Korbach (ots) – Unbekannte sind in der Zeit zwischen Dienstagabend 15.12.2020 18:30 Uhr und Mittwochmorgen 16.12.2020 10:00 Uhr, bei einem Autohaus in der Straße “Wrexer Teich” in Diemelstadt-Rhoden eingebrochen. Die Einbrecher hatten den Schließmechanismus des Eingangsschiebetors manipuliert und waren so auf das Firmengelände gelangt. Dort entwendeten die Täter auf noch unbekannte Weise einen derzeit nicht zugelassenen schwarzen Mercedes GLC 300 4Matic im Wert von ca. 35.000 Euro.

Von dem Wagen fehlt seitdem jede Spur. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Autodiebe den Wagen mit einem anderen Fahrzeug oder Anhänger abtransportierten. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Verbleib des gestohlenen Mercedes geben können, melden sich bitte unter Tel. 05691 – 97990 bei der Polizeistation Bad Arolsen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen