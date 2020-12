Neustadt: Janosch-Fensteröffnung 21 – Besinnlicher „Endspurt“ auf Weihnachten

Neustadt an der Weinstraße – Täglich um 18 Uhr wird ein neues Kunstwerk des Künstlers Janosch im XXL-Adventskalenders im Rathaus gezeigt. Am heutigen Montag bereits zum 21. Mal.

Hildrun Siegrist, Vorsitzende der Bürgerstiftung „Lebenswerte Stadt Neustadt“, begrüßte die Besucher auf dem Marktplatz und dankte den Spendern der 24 Kunstwerke. Auf dem heutigen Bild, das von den Stadtwerke Neustadt gesponsert wurde, sind zwei Engel zu sehen. „Es gibt auch in der Lyrik sehr viele Darstellungen von Engeln. Engellieder kennen wir alle und es gibt Witze über Engel.“ Engel seien die Agenten Gottes, himmlische Botschafter, und werden als wahr wahrgenommen.

Engel – Vermittler zwischen Himmel und Erde

„Das 21. Fenster, das heute Abend beleuchtet wird, zeigt zwei fliegende Engel. Schon im neunten Fenster ist ein musizierender Engel dargestellt und ein grüner Osterhasenengel kam auch schon angeschwebt“, so Gerhard Hofmann. Das Wort „Engel“ kommt vom lateinischen Wort „angelus“ und bedeutet „Bote“. Die Engel vermitteln zwischen Gott und den Menschen. „Überall begegnen sie uns. In der Weihnachtsgeschichte spielen Engel eine wichtige Rolle.“

Die Janosch-Engel seien freundliche Wesen, die keine Angst machen. Das habe mit Janoschs Erfahrungen in seiner Jugendzeit zu tun. „Er war Mitglied in einer intensiv gepeinigten jesuitischen Jugendgruppe. Die Folge der Erfahrungen, die er dort gemacht hat, ist ein etwas bisschen angespanntes Verhältnis zum ‚kirchlichen Bodenpersonal‘, dem er auch gerne mal bissige Zeichnungen widmet.“, so Gerhard Hofmann.

Engel kommen in den Bildern von Janosch oft vor. Auch der eigentlich schwergewichtige Bär bekommt manchmal Engelsflügel verliehen und schwebt durch die Bilder von Janosch. „Ein Sinnbild für die Macht der Phantasie, für Abenteuer und Freiheit und erlaubte Unvernunft.“

Bild an Heiligabend komplettiert XXL-Adventskalender

Am 22. und 23.12.2020 werden die neuen Bildmotive um 18 Uhr und an Heiligabend um 12 Uhr der interessierten Bevölkerung gezeigt. Danach ist der XXL-Adventskalender bis 6. Januar 2021 als Gesamtkunstwerk zu sehen. (Bildrechte: Janosch film & medien AG)

Unser Bericht vom 12.12.2020: