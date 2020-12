Junge Einbrecher fliehen – Farbschmierereien bleiben, Kirdorf, Grabengasse, Sonntag, 20.12.2020, gegen 18:00 Uhr

(ng)Am frühen Sonntagabend kam es in einem Einfamilienhaus in Kirdorf zu einem Zusammentreffen zwischen zwei jungen Einbrechern und einem der Geschädigten. Die beiden Täter verschafften sich durch ein zuvor eingeschlagenes Kellerfenster Zugang zum Haus und wurden dabei durch den Geschädigten überrascht. Die beiden ca. 13 Jahre alten und bislang unbekannten Jungs flohen daraufhin in Richtung Bachstraße. Zusätzlich zu dem eingeschlagenen Kellerfenster, konnte der Geschädigte noch Farbschmierereien an seiner Hauswand feststellen. Ob die Sachbeschädigung durch dieselben Täter begangen wurden ist bislang unklar. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 400 Euro. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (06172)120 – 0 zu melden.

Einbrecher hebeln Fenster eines Hofladens auf, Wehrheim, Pfaffenwiesbacher Straße, Sonntag, 20.12.2020, 16:30 Uhr – Sonntag, 20.12.2020, 20:55 Uhr

(ng)Unbekannte Täter verschafften sich am Sonntagabend Zugang zu einem Hofladen in Wehrheim und entwendeten Bargeld und Kosmetikartikel. Durch das Aufhebeln eines Fensters gelangten die bisher unbekannten Täter in den Verkaufsraum des Hofladens und durchsuchten diverse Schränke und Schubladen. Hierbei entwendeten sie Kosmetikartikel und Bargeld im Gesamtwert von 1.871 Euro. Anschließend flüchteten sie durch das geöffnete Fenster. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172)120 – 0 zu melden.

Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall, Kronberg im Taunus, B455, Sonntag, 20.12.2020, 15:05 Uhr

(ng)Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten kam es am Sonntagmittag auf der Bundesstraße 455 zwischen Kronberg und Königstein. Der 30-jährige Fahrer eines Seat fuhr von der Hainstraße in Kronberg kommend auf die B455 auf und hielt dort zunächst an einem Stoppschild. Beim Losfahren kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß mit einem aus Richtung Oberursel kommenden 54-jährigen BMW-Fahrers und seiner 18-jährigen Mitfahrerin. Der BMW kam nach dem Aufprall nach links von der Fahrbahn ab und krachte frontal gegen die dortige Schutzplanke. Die beiden Fahrer der PKWs wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die Mitfahrerin des BMW wurde leicht verletzt und auf eigenen Wunsch nach Hause entlassen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der gesamte Sachschaden wird auf ca. 8000 Euro geschätzt.

Zwei hochwertige Fahrräder gestohlen, Bad Homburg, Wingertsbergweg, Sonntag, 08.11.2020 bis Samstag, 19.12.2020,

(däu)In der Zeit von Sonntag, 08.11.2020 bis Samstag, 19.12.2020 entwendeten unbekannte Täter zwei hochwertige Fahrräder aus einer Garage im Wingertsbergweg in Bad Homburg. Den Ermittlungen nach drückten die Diebe das verschlossene Garagentor gewaltsam nach oben und gelangten so in die Garage, aus der sie die beiden Fahrräder entwendeten. Bei dem Diebesgut handelt es sich zum einen um ein schwarzes Herrenrad der Marke Pegasus und zum anderen um ein graues Rennrad im Gesamtwert von 2.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

Fastfood Restaurant mit Farbe beschmiert und Eiern beworfen, Oberursel, Oberstedten, Hans-Mess-Straße, Sonntag, 20.12.2020 zwischen 02:30 Uhr und 05:55 Uhr,

(däu)Am frühen Sonntagmorgen beschmierten unbekannte Täter in der Hans-Mess-Straße in Oberstedten die Hauswand eines Fastfood Restaurants mit Farbe und bewarfen die Filiale mit Eiern. Hierdurch verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Polizeistation Oberursel hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich telefonisch unter der Rufnummer (06171) 6240-0 zu melden.

Zwei Pkw zerkratzt, Oberursel, Mozartstraße, Freitag, 18.12.2020, 14:30 Uhr bis Sonntag, 20.12.2020, 12:10 Uhr,

(däu)Unbekannte Täter zerkratzten im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Sonntagmittag in der Mozartstraße in Oberursel den Lack zweier Pkw. Der rote Renault Trafic sowie der schwarze Audi Q5 standen geparkt auf der Straße, als die Vandalen den Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro verursachten. Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 zu melden.

Stromkasten aus Verankerung gerissen, Bad Homburg, Kirdorf, Landgrafenstraße, Freitag, 18.12.2020, 22:00 Uhr (Feststellungszeit)

(däu)Am Freitagabend gegen 22:00 Uhr wurde die Polizei in die Landgrafenstraße in den Jubiläumspark in Bad Homburg gerufen, da unbekannte Täter dort einen Stromverteilerkasten umgestoßen und hierbei beschädigt hatten. Täterhinweise liegen nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

Polizeistation Bad Homburg

Straftaten

(Schwerer) Diebstahl von Pedelec aus Garage Tatort: Bad Homburg, Dornholzhäuser Straße Tatzeit: Donnerstag, 17.12.2020; 21:40 Uhr

Aus der unverschlossenen Garage einer 43-Jährigen wurde deren hellgrau-beiges Pedelec der Marke Cube entwendet. Dieses war zwischen Rahmen und Reifen mit einem zusätzlichen Schloss gesichert. Der unbekannte Täter kam mit einem anderen Fahrrad zum Tatort und ließ dies vor Ort. Der vermutlich eher jüngere Täter wurde mit einer Videokamera aufgezeichnet. Es handelte sich um einen Mann, der mit einer Daunenjacke bekleidet war und einen Rucksack mit sich führte. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Homburg unter 06172/120-0.

Körperverletzung (Unbekannter tritt Geschädigten im Vorbeifahren) Tatort: Bad Homburg, Usinger Weg Tatzeit: Freitag, 18.12.2020, 15:45 Uhr

Am Freitagnachmittag lief ein 45 Jahre alter Mann aus Oberursel durch den Usinger Weg in Bad Homburg. Ein Mann fuhr mit einem schwarzen Mountainbike an den Geschädigten heran und trat diesen gegen den linken Oberschenkel, danach entfernte der unbekannte Täter sich in unbekannte Richtung. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: ca. 185 cm groß, normale Statur, er war bekleidet mit einer schwarzen Mütze, schwarzen Jacke und schwarzen Sporthose. Außerdem führte er einen neon-orangefarbenen Rucksack mit sich. Hinweise zu dem Täter bitte an die Polizeistation Bad Homburg unter 06172/120-0.

Wohnungseinbruchsdiebstahl aus Einfamilienhaus Tatort: Bad Homburg, Jacobistraße Tatzeit: Samstag, 19.12.2020 zwischen 12:00 Uhr und 21:15 Uhr

Als ein Bewohner aus der Bad Homburger Jacobistraße nach Hause kam, stellte er fest, dass unbekannte Täter sich Zugang zu seinem Haus verschafft hatten. Die Hauseingangstür war aufgehebelt und das Haus durchwühlt. Es wurden diverse Gegenstände (u.a. Schmuck) entwendet. Bei dem Einbruch ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 600,- Euro entstanden.

Straftaten

Taschendiebstahl in Einkaufsmarkt Tatort: Oberursel, Camp-King-Allee Tatzeit: Freitag, 18.12.2020, zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr

Bislang unbekannter Täter entwendete vermutlich aus der Jacke eines 75-Jährigen die Geldbörse. Anschließend versuchte der Täter von der darin befindlichen Kreditkarte Bargeld abzuheben, was jedoch misslang. Wert des Diebesgutes: ca. 70 Euro

Trunkenheitsfahrt mit Fahrrad mit anschließendem Widerstand gegen Polizeibeamte Tatort: Oberursel, Oberhöchstadter Straße Tatzeit: Samstag, 19.12.2020, 01:20 Uhr

Ein 21-jähriger Fahrradfahrer flüchtete zunächst mit dem Fahrrad vor einer Funkstreife der Polizeistation Oberursel, als diese die Person einer Verkehrskontrolle unterziehen wollte. Nachdem die Person gestellt wurde, leistete sie zunächst Widerstand, konnte dann jedoch überwältigt und festgenommen werden. Die Person stand unter dem Einfluss von Alkohol und augenscheinlich auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, so dass eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Polizeistation Usingen

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfall mit Personenschaden Unfallort: Wehrheim, Bahnhofstraße/Wiesenau Unfallzeit: Freitag, 18.12.2020, 08:41 Uhr

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag im Bereich der Bahnhofstraße Ecke Wiesenau. Der 18-jährige Unfallverursacher befuhr mit seinem Pkw die Bahnhofstraße in Wehrheim, aus Richtung Hauptstraße kommend in Fahrtrichtung des Wehrheimer Bahnhofes und wollte nach links in die Wiesenau abbiegen. Während des Abbiegevorganges überquerte ein 64-jähriger Fußgänger die Wiesenau. Der Pkw-Fahrer nahm diesen zu spät wahr und erfasste ihn mit seinem Pkw. Hierdurch prallte der Fußgänger auf die Motorhaube des Pkw und zog sich eine Schulterfraktur zu.

Straftaten

Beleidigung z. N. REWE Mitarbeiter, Sachbeschädigung an Pkw, Diebstahl geringwertiger Sache, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Beleidigung z. N. Polizeibeamte, versuchter Einbruchsdiebstahl aus Tankstelle Tatort: Grävenwiesbach, REWE-Markt / Bahnhof / Tankstelle Tatzeit: Samstag, 19.12.2020, zwischen 22:00 und 23:15 Uhr

Am späten Samstagabend beging ein 18-jähriger Beschuldigter in kürzester Zeit diverse Straftaten im Bereich von Grävenwiesbach. Im dortigen Lebensmittelmarkt beleidigte er zunächst Angestellte und entwendete eine Whisky-Flasche. Anschließend begab der Beschuldigte sich aus dem Markt und beschädigte mit einem Fußtritt einen Pkw, ehe er im weiteren Verlauf versuchte mittels eines Kanaldeckels eine Scheibe der Tankstelle in Grävenwiesbach einzuwerfen. Als der Beschuldigte am Bahnhof gestellt werden konnte, wurde bei ihm Marihuana aufgefunden, woraufhin er die eingesetzten Polizeibeamten beleidigte.

Ein Atemalkoholtest bei dem Beschuldigten ergab einen Wert von über 2 Promille, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde und eine anschließende Unterbringung im Gewahrsam folgte.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Usingen unter der Telefonnummer 06081/9208-0 zu melden.

Gefährliche Körperverletzung Tatort: Neu-Anspach, Louise-Schröder-Weg, Skaterpark Tatzeit: Samstag, 19.12.2020, zwischen 16:00 und 16:10 Uhr

Weitere Hinweise zu dem unbekannten Täter oder der Personengruppe liegen nicht vor. Die zuständige Kriminalinspektion in Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06172/120-0 zu melden.

Sachbeschädigung durch Graffiti Tatort: Grävenwiesbach-Mönstadt, Sportplatz Tatzeit: zwischen Mittwoch, 16.12.2020, 16:30 Uhr und Donnerstag, 17.12.2020, 16:45 Uhr

Zwischen Mittwoch und Donnerstag besprühten bislang unbekannte Täter mit einer Farbspraydose den Geräteschuppen sowie einen gelben Container des Sportplatzes mit jeweils einem nicht lesbaren Schriftzug. Des Weiteren wurden auf den genannten Objekten mehrere Kronen mit der Zahl „29“ aufgesprüht.

Die Polizeistation Usingen bittet Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06081/9208-0 zu melden.